Alberto Quílez, finalista al Mejor Docente Universitario de España: "Las altas capacidades es una de las facetas más olvidadas y desconocidas"

El alcañizano Alberto Quílez es uno de los diez candidatos finalistas al premio al Mejor Docente Universitario de España, convocado por la plataforma pedagógica Educa y la Fundación Abanca. Doctor en Educación, está especializado en Neuropsicología, obtuvo el Premio a la Excelencia Educativa para Alumnado Superdotado y con Altas Capacidades. Recientemente presentó en Alcañiz la ponencia Aprendizaje a lo largo de la vida, en el Congreso aragonés de Neuroeducación que la capital bajoaragonesa acogió en octubre.

-¿Cómo valora la nominación como mejor docente de España?

-Es una doble alegría, no solo por el hecho de ser nominado, sino por la forma como se nomina. A estos premios uno no se puede presentar, sino que son los alumnos quienes nos presentan. En otros niveles no universitarios son las familias las que realizan las propuestas. La parte bonita de todo esto es que, de repente, te ves nominado, porque alguien a quien la has dado clase cree que deberías estar ahí. Me propusieron el pasado 30 de julio, pero lo cierto es que no sé quiénes han sido los que me han propuesto, solamente conozco a dos personas.

- ¿Es en función del número de personas que le proponen?

-Esa es la parte bonita, que el primer corte se basa en que te nominan los estudiantes y desde el 30 de julio lo que se valora es tu currículum.

-Usted ya tiene experiencia en galardones, porque hace unos años obtuvo el Premio a la Excelencia Educativa para Alumnado Superdotado y con Altas Capacidades.

- Sí, en 2021 me dieron ese premio. Se concedió por el trabajo que había realizado en relación a las Altas Capacidades junto con compañeros del departamento de Orientación en el colegio en el que por entonces trabajaba. En nuestro caso, el proyecto que habíamos propuesto era una intervención en un aula específica, con más actividades de inclusión en el aula ordinaria y con enriquecimiento curricular. Las Altas Capacidades están en leve progreso y todavía son, dentro de la atención a la diversidad, una de las facetas más olvidadas o desconocidas. Y cualquier actuación en el ámbito educativo se agradece.

Capacidades

-¿En la Educación actual no se apoyan demasiado este tipo de capacidades en el alumnado?

-Es cierto que la Educación actual ha de ir encaminada hacia la inclusión y la interculturalidad, pero ocurre que sobre el papel estas cosas quedan muy bien, pero falta un análisis previo de la situación actual y de lo que se tiene que hacer. Hay que ver la diferenciación como algo rico, no como una amenaza, porque, conociendo la diversidad, se puede actuar de manera inclusiva, pero si no vemos la diversidad como algo rico difícilmente se llegará a la inclusión y será muy complicado convertir un sistema rígido en algo flexible y adaptado a las necesidades de cada uno. Hay que ser consientes de que los objetivos no se alcanzan de la noche a la mañana, requieren trabajo conciencia y mucha voluntad.

-¿Qué es lo que cree que han valorado sus alumnos para nominarle?

-No lo sé, aunque puedo intuirlo. Un elemento diferenciador es que como vengo de ser docente en educación primaria esa experiencia la he llevado al aula universitaria. Yo soy profesor, pero intento hablar libremente de como mejorar la asignatura, y eso va más allá del contenido de la propia asignatura. Creo que también se me ha valorado por introducir temas metodológicos como la gamificación, visual thinking, mapas conceptuales temáticos, etc

-¿Es importante la proximidad con el alumnado?

-Los estudios más recientes sobre el aprendizaje universitario nos dicen que el clima del aula es a veces más importante que las competencias académicas tradicionales. A veces, la situación socioemocional impulsa las potencialidades de cada alumno y le guía para que desarrolle su potencial Es un mediador necesario para nuestro desarrollado académico.

-¿Qué nuevas metodologías son más interesantes para cada etapa educativa?

-En cada etapa educativa se adaptan mejor unas metodologías que otras, aunque yo a mis alumnos les pido que no se encasillen en una metodología concreta, que no piensen que lo mejor es trabajar por proyectos o por trabajos cooperativos, sino que ellos han de conocer diferentes herramientas de trabajo, porque eso les permitirá adaptarse a su trabajo. Hay algunas que se adaptan mejor que otras a determinadas etapas. En la universidad, por ejemplo, las que mejor encajan son Design Thinking, la reflexión, la gamificación..., aunque esta también es muy apropiada para otras etapas, quizá más que en la universidad, por ejemplo para educación primaria e infantil.

Transición

-¿Y la secundaria?

-Secundaria es un periodo de transición, pero el aprendizaje basado en problemas e indagación, que son métodos globales y se basan en aprender y saber buscar la información, se adaptan también mucho a esa etapa de la vida.

-¿Qué es lo que más ha influido en usted para decidirse por apostar por estas nuevas metodologías en la Educación?

-La propia curiosidad y el proceso de vida. Llegué a la docencia con 30 años. Antes de ello estuve trabajando como delineante, como jefe de producción, como camarero, como albañil... y esa experiencia previa es la que te hace valorar la labor educativa y del docente. Se aprende haciendo y las metodologías hay que ser valiente para ponerlas en marcha, ponerlas a prueba y saber que no siempre van a funcionar, porque cada grupo de alumnos es diferente. Por eso es tan importante adaptarse, para sacar lo mejor de cada uno y aplicar las metodologías que mejor convengan en cada momento.

-Es usted uno de los 10 finalistas del premio al Mejor Docente Universitario de España. ¿Ahora qué camino sigue el proceso hasta que se conozca el ganador?

-El cuatro de marzo se celebrará la gala en la que estaremos los 10 finalistas, que tendremos un reconocimiento, además de que el ganador recibirá el premio. El próximo 15 noviembre, en 7 días, conoceremos el orden en el que quedamos los 10 que hemos llegado hasta aquí.