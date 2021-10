Alcaldes afectados por parques eólicos firman el Pacto por la Defensa del Paisaje

Por

Alcaldes y concejales de municipios afectados por la instalación de centrales eólicas en sus términos municipales firmaron este sábado en La Fresneda -en un acto simbólico celebrado en la plaza de España y ante varios cientos de personas- su adhesión al Pacto por la Defensa de los Paisajes. Fórnoles, La Portellada, Valdeltormo, Torre del Compte, Valjunquera, La Fresneda y el municipio bajoaragonés de Valdealgorfa suscribieron un documento que se dejará en depósito en alguna institución para que, de ahora en adelante, se vayan incorporando todos los ayuntamientos que lo deseen.



La mayoría de los regidores firmantes son los que se han incorporado a la estrategia de alegaciones conjunta de la Asociación Gent del Matarraña y de la Asociación de Empresarios, las dos entidades que se han opuesto de manera rotunda a los proyectos eólicos planteados por Capital Energy y Forestalia desde que se inició su tramitación.



Los representantes municipales ratificaron públicamente este documento, que defiende el valor del entorno, de la agricultura y la ganadería y rechaza la instalación masiva de centrales eólicas por considerar que éstas chocan frontalmente con el desarrollo sostenible del territorio basado en una economía que se sostiene en el sector primario y en el terciario (turismo).



“Hemos querido realizar la firma simbólica de adhesión a este documento para evidenciar la unión de los pueblos afectados por los proyectos eólicos, bien porque tienen aerogeneradores eólicos en el término municipal, bien porque los sufrirán visualmente” (como es el caso de Torre del Compte, que queda rodeado de parques eólicos sin tener ninguno en su término municipal), según explicó el portavoz de la asociación vecinal, Juanjo Pérez. El documento “se depositará”, según apuntó, en alguna institución, sea la comarca o algún ayuntamiento, para que se adhieran todos los ayuntamientos que quieran de ahora en adelante, añadió.



El texto muestra “la oposición de todos los ayuntamientos al quebrantamiento de lo acordado y recogido en la Carta de Paisaje del Matarraña, aún vigente hoy en día, y a la construcción de centrales eléctricas en el marco de grandes proyectos de masificación”, así como la voluntad de todos ellos “de cooperación y cohesión para la elaboración de las distintas estrategias para la protección de nuestros pueblos y paisajes”. Asimismo, enfatiza que las centrales eólicas no se detienen a realizar ningún diagnóstico sobre el desarrollo económico local ni sobre las graves afecciones que recaerán sobre sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería, el comercio, los servicios o la construcción, los cuales ocupan a una parte importante de los vecinos” y que “resultarán directamente damnificados”. Empresarios del Matarraña

En este mismo sentido se pronunció también Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña, quien recalcó que “hace muchísimas décadas el paisaje ha sido un valor y un eje vertebrador del desarrollo económico, y muchos emprendedores han apostado por el turismo y por la agricultura y la agroindustria y han realizado fuertes inversiones”. La presidenta de la Asociación de Empresarios añadió que “solo pedimos que se cuente con el territorio, que se lleve a cabo la descarbonización, que es necesaria, pero que para hacerla se cuente con todos nosotros”.



Los empresarios del Matarraña quieren “conocer qué modelo se ajusta mejor a nuestro territorio”, en palabras de Ferrás, que consideró que “debemos tener tiempo para realizar un diagnóstico, un estudio bien hecho para decidir qué es lo que mejor se adecua al Matarraña, puesto que quizá nos interese un modelo de desarrollo más sostenible donde la generación distribuida tenga su papel”. 16 de octubre en Madrid

Por su parte, el portavoz de la asociación Gent del Matarraña, Juanjo Pérez, agradeció la participación vecinal y enfatizó que “es el momento de luchar por los paisajes”. Pérez hizo hincapié en que “los vecinos deben de poder expresarse para decidir sobre un modelo de energía que nos afectará en los próximos 50 años”. Asimismo, invitó a los ciudadanos a participar en la manifestación de Madrid del 16 de octubre.



Por su parte, el alcalde de La Fresneda, Frederic Fontanet, hizo hincapié en que “la unidad del territorio debe prevalecer para poder hacer frente a proyectos como los que se nos vienen encima”. En este sentido, destacó que La Fresneda, que es uno de los municipios que se ha posicionado en contra a través de un acuerdo plenario, el proyecto de Green Capital “contempla la construcción de un parque eólico con distintos aerogeneradores en una zona del término municipal que no es suelo urbanizable”. Según el alcalde, “en esta parte ni un agricultor se puede hacer un almacén ni un ganadero se puede hacer una granja”. Aún así, la empresa energética mencionada “ha planteado construir una linea de aerogeneradores”, añadió.



Fontanet reivindicó los acuerdos plenarios “de los 18 ayuntamientos que se pronunciaron en una declaración institucional solicitando una moratoria de las energías renovables o, al menos, que no fueran declaradas de utilidad pública”, puesto que de tener esta consideración, se podría ejecutar la expropiación de los terrenos afectados en el caso de que no hubiera acuerdo entre los propietarios y la empresa promotora de la central eléctrica.

“Todos los aerogeneradores que coloca en La Fresneda Capital Energy se encuentran “en una linea de monte que, por normativa municipal, desde 1953 está protegida por estar calificada como rústica especial”. Allí, dijo, “no se autoriza a nadie hacer nada, y si declaran este proyecto de utilidad pública esta empresa va a poder hacer lo que el resto de vecinos han tenido prohibido durante casi 70 años, saltándose la autonomía y la normativa municipal”.



Por otra parte, afirmó que los aerogeneradores de la misma compañía se sitúan “a 100 metros del Santuario de la Virgen de Gracia, que está declarado BIC y que se localiza en el Valle del silencio. “El silencio es lo que predomina en este entorno, por eso se llama así, y me pregunto cómo vamos a mandar a un turista a visitar el Valle del silencio si a 100 metros tendremos un aerogenerador que generará ruido y que romperá por completo ese silencio del que ahora disfrutamos”.



Fontanet deseó que este domingo los vecinos de Mazaleón, que están llamados a participar en la consulta popular organizada por su ayuntamiento para pronunciarse a favor o en contra de los parques eólicos, también se posicionen en contra de las macrocentrales de generación eléctrica, tal y como hicieron el domingo pasado los vecinos de Valjunquera y Valdeltormo.