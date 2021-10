La Fresneda será epicentro este sábado de la lucha contra las centrales eólicas en el Matarraña

Por

Las asociaciones Gent del Matarraña y Empresarios del Matarraña hicieron un último llamamiento a todos los vecinos de la comarca y a los 18 ayuntamientos para que se sumen a la protesta que se celebrará este sábado por la tarde en La Fresneda, donde las dos organizaciones sociales aspiran a dar una imagen de “unidad y cohesión” del territorio ante las macrocentrales eólicas.



La Fresneda será el epicentro de la lucha contra el modelo de grandes centrales de energía en la provincia de Teruel. Allí tendrá lugar un acto que los organizadores quieren cargar de simbolismo con la firma de un manifiesto conjunto de todos los alcaldes o, al menos, de los que estén presentes. Al parecer, la mayoría de los regidores del territorio asistirán a la convocatoria, si bien alguno, como el alcalde de Mazaleón, Rafa Martí, confirmó a este periódico que no acudirá, porque el domingo los vecinos de su pueblo están llamados a votar en la consulta popular que se realizará sobre los proyectos eólicos. “Hasta que no sepa qué opina el pueblo, como alcalde no me puedo pronunciar”, declaró.



Con todo, la firma de este manifiesto de La Fresneda se ha organizado más como una puesta en escena que evidencie la cohesión del territorio frente a los proyectos eólicos que como un trámite realmente efectivo. “No deja de ser un evento en el que queremos plasmar la colaboración que entre todos hemos iniciado frente a las grandes centrales eólicas”, señaló el portavoz de la asociación, Gent del Matarraña, Juanjo Pérez.



El alcalde de La Fresneda, Frederic Fontanet, animó a todos los alcaldes y ciudadanos a acudir esta tarde a su pueblo. “Hay que demostrar que la sociedad está en contra de este modelo, y esto se evidencia con actos como el de este sábado a las 18.00 horas, no solo con las alegaciones que ya estamos preparando en todos los municipios”, afirmó.



Fontanet se mostró “preocupado”, porque “si estos proyectos se declaran de utilidad pública nos meterán en el término municipal unos aerogeneradores enormes -miden 200 metros de altura incluyendo las aspas- y aunque como ayuntamiento digamos que no los queremos como ya hemos hecho, nos los terminarán imponiendo”, añadió.



La Fresneda fue uno de los primeros municipios de la Comarca del Matarraña en decir ‘no’ a los proyectos de centrales eólicas presentados en la comarca. El pleno se posicionó meses atrás en contra de la instalación de molinos, al igual que hizo Fórnoles un poco más adelante y recientemente La Portellada y Ráfales. Esta semana se han sumado a este grupo los ayuntamientos de Valjunquera y Valdeltormo, tras la consulta popular del domingo pasado, en la que el ‘no’ a la eólica ganó por un margen que no deja lugar a dudas: 70% frente al 26% del ‘sí’ en Valjunquera (con una participación del 61%) y 91% de ‘no’ frente al 7% del ‘sí’ en Valdeltormo (con una participación del 34% del censo). Tiempo de alegaciones a los proyectos eolicos

El alcalde de La Fresneda se mostró confiado en que esta tarde el Matarraña demostrará unidad. No obstante, Fontanet consideró que “haya o no esa demostración de unión, ya es una cuestión de ética que el Gobierno de Aragón tome en consideración los acuerdos plenarios de los 18 ayuntamientos de la comarca, que han solicitado una moratoria de las energías renovables y que, sobre todo, han reclamado en pleno que no se consideren estos proyectos de utilidad pública”. Y añadió: “quienes tenemos que vivir y convivir con estos molinos somos nosotros, los vecinos del Matarraña”.



El alcalde enfatizó que “a pesar de los 18 acuerdos plenarios adoptados, el Gobierno de Aragón no sólo no nos ha respondido ni hecho el mínimo caso, sino que el proyecto de Capital Energy salió a información pública en pleno mes de agosto y la administración nos ha concedido solamente 30 días para supervisar un proyecto que ocupa 10 gigabytes de documentación.



El Ayuntamiento de La Fresneda, según dijo, “todavía no ha entregado las alegaciones al proyecto, puesto que las estamos preparando; hay un equipo redactor trabajando, un gabinete de abogados y tenemos a nuestros técnicos en ello, pero el personal municipal también tiene que hacer la gestión del día a día y tramitar la solicitud de las subvenciones que está sacando justamente ahora el Gobierno de Aragón, es un no parar”, valoró.



Con todo, deseó que “la imagen que traslademos sea la de la plaza de La Fresneda llena de gente diciendo que no pueden pasar por encima de nosotros y que deben respetar nuestras opiniones, que no pueden partirnos el territorio en dos, y menos en una comarca que vive del turismo, de la agricultura y la ganadería”.



La convocatoria reivindica, según manifestaron desde las dos asociaciones organizadoras, “la defensa y protección de los paisajes, los entornos naturales y los pueblos de las comarcas del Matarraña y el Bajo Aragón”. No en vano, “los singulares paisajes de la zona se han convertido en motor de desarrollo desde hace más de 20 años, con una economía circular donde todos los sectores tienen su espacio de desarrollo y se complementan unos a otros. Pero, sobre todo, son la esencia de las comarcas y de sus gentes”, señalaron en un comunicado. El paisaje como reclamo

Las dos organizaciones convocantes recordaron que la Carta del Paisaje del Matarraña es una muestra de esa apuesta por el paisaje como valor y como recurso económico y social”. Para la Asociación de Empresarios y Gent del Matarraña “las empresas Capital Energy y Forestalia están preparando proyectos de masificación eólica en la zona del Matarraña y del Bajo Aragón, con la construcción de 4 centrales eólicas la primera, y de 7 la segunda, afectando a multitud de municipios de ambas demarcaciones y devastando zonas de un gran valor natural, paisajístico, arqueológico y social”. Acuerdo de septiembre

La convocatoria de este sábado es fruto de la reunión que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en la que las dos organizaciones convocantes de la protesta plantearon a todos los ayuntamientos que se encuentran inmersos en los procedimientos la creación de un frente común y el planteamiento de una estrategia conjunta para defender los paisajes y presentar alegaciones. Resultado de este acuerdo, los ayuntamientos adheridos a este bloque de defensa del paisaje y de estrategia conjunta son la inmensa mayoría de los afectados: Fórnoles, Ráfales, La Portellada, La Fresneda, La Torre del Comte, Valjunquera, Valdeltormo, Valdealgorfa (Comarca del Bajo Aragón), Calaceite y Fabara (Comarca del Bajo Aragón-Caspe, en la provincia de Zaragoza).



“Queremos demostrar una cohesión y una unión de los pueblos que es incuestionable, no sólo de ayuntamientos, también de sus habitantes y empresarios”, enfatizaron desde la organización.



En el acto también intervendrán Ferran Vallespinós, doctor en Ciencias Biológicas; Sergi Saladié, doctor en Geografía; y Javier Oquendo, divulgador ambiental.