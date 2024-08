Alcañiz estrena un mupi digital con desfibrilador conectado al 112

Alcañiz es el primer municipio que cuenta con un mupi digital integrado con desfibrilador de exterior único en España que se beneficia de las tecnologías de información de la comunicación.Se trata de una iniciativa pionera en España que la localidad turolense ha puesto en marcha con la inauguración este fin de semana de un desfibrilador integrado publico disponible las 24 horas del día y conectado a los Servicios de Emergencia del 112, ubicado en la plaza del Mercado.Se trata del primero de otros que vendrán en diferentes lugares estratégicos de la ciudad y que, una vez implantado, permitirá contar con un desfibrilador público a cinco minutos a pie desde cualquier punto de Alcañiz, ha asegurado el ayuntamiento en una nota de prensa.El desfibrilador, de fácil manejo y más avanzado tecnológicamente del mercado, identifica una vez colocados los electrodos en el paciente y analiza la necesidad o no de descarga, así como realiza una guía para la reanimación cardiopulmonar y evalúa cada dos minutos la necesidad o no de descarga sin necesidad de interrumpir la maniobra de RCP.Además, este desfibrilador puede usarse tanto para adultos como para pacientes pediátricos, menores de ocho años, sin cambiar electrodos, solo con un botón.Desde el consistorio han remarcado la importancia de su utilización, han querido quitar miedo a su uso, y han indicado que un paciente en parada cardiorespiratoria, inconsciente y que no respira es susceptible de necesitar el uso del desfibrilador.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste: el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma; la Vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Yolanda Sevilla; la teniente coronel de la Comandancia de Teruel de la Guardia Civil, Silvia Gil; la directora de la Gerencia Única de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Borraz; y Marta Alquezar, concejal Delegada del Salud del Ayuntamiento de Alcañiz han presentado este primer mupi con desfibrilador.

Marta Alquezar explicó los detalles del proyecto y ha remarcado que se trata del primero de otros que vendrán en diferentes lugares estratégicos de la ciudad y que, una vez implantado, permitirá contar con un desfibrilador público a 5 minutos a pie desde cualquier punto de Alcañiz. Alquezar ha querido agradecer a todos los agentes implicados de Alcañiz: Médicos, Enfermería, Servicios de Emergencias, Bomberos, Guardia Civil y Policía Local su participación e implicación desde el primer momento.

Silvia Gil remarcó la labor de formación que se está llevando a cabo para que los guardias civiles, que patrullan la provincia estén capacitados para usar los desfibriladores. A estas palabras se sumó Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, quien ha destacado que se está trabajando desde la Institución Provincial para que todos los vehículos de la Guardia Civil cuenten con un desfibrilador.

Desde el Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, felicitó al Ayuntamiento de Alcañiz por esta iniciativa pionera tan importante y que apuesten por hacer de Alcañiz una ciudad cardioprotegida.

Tras la presentación institucional a la que han asistido profesionales de los servicios de emergencias: Guardia Civil, Bomberos, personal sanitario del Centro de Salud y del Hospital de Alcañiz, 061, policía local y numerosos vecinos, se ha realizado una demostración práctica de uso del desfibrilador.

El encargado de la sesión práctica remarcó la importancia de su utilización, quitando miedo a su uso e indicando que un paciente en parada cardiorespiratoria, inconsciente y que no respira es susceptible de necesitar el uso del desfibrilador.