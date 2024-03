Alcañiz pacta la compra de las cocheras de Abasa para construir un parquin en el centro

Por

El equipo de gobierno de Alcañiz (PP-PAR-Vox) ha llegado a un principio de acuerdo con la sociedad propietaria de las cocheras de Abasa, situadas en la calle Belmonte de San José, para la compra de este inmueble. El Gobierno municipal proyecta adecuar en este emplazamiento un parquin, después de que hacerlo bajo el parque de la avenida Aragón haya quedado descartado por las complicaciones técnicas que tendría la obra.



El equipo de gobierno habría llegado a un “acuerdo verbal” con la propiedad, según confirmó el alcalde, Miguel Ángel Estevan, que presidió esta semana un pleno extraordinario en el que el se aseguró la financiación necesaria para comprar el edificio: se aprobó una modificación presupuestaria de 1.952.000 euros. Con este montante, procedente en su mayor parte de remanentes de tesorería, se financiarán distintas actuaciones, entre ellas la compra del edificio, para lo que se van a detraer 800.000 euros, que se sumarán a los 200.000 que se incorporaron en los Presupuestos de 2024.



No obstante, el alcalde precisó que la partida global no solo se destinará a la adquisición de la finca, que tiene unos 2.000 metros cuadrados de superficie, sino a distintas actuaciones que hay que llevar a cabo en el interior, entre ellas la retirada de un techo de uralita.



Según detalló Estevan, la estimación económica que se realizó para la construcción de un parquin bajo el parque de la avenida Aragón “suponía que cada plaza de aparcamiento duplicaba su coste” (de 20.000 a 40.000 euros por cada una) en este emplazamiento, al tener que pivotar con hormigón las viviendas situadas en los alrededores. El regidor recordó que “sabíamos que la propiedad de las cocheras de Abasa quería vender esa parcela y, al encontrarse en el centro, “consideramos que podría ser el lugar idóneo para un parquin”. Según dijo, “ahora lo primero que hay que hacer es comprar el terreno y después valorar el tipo de proyecto que se lleva a cabo”.



En relación al segundo parquin, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla en los alrededores de la calle Palomar, manifestó que “se han encargado unas catas arqueológica’s en la zona donde está contemplada su realización con el fin de comprobar que debajo de esa zona no hay ningún elemento patrimonial que impida su ejecución. No en vano, en ese mismo entorno ya se descubrieron el año pasado distintas estructuras de piedra de los siglos XIV al XVIII.



La modificación presupuestaria aprobada por el pleno permitirá al equipo de gobierno disponer de financiación para acometer distintas actuaciones, al margen de la compra del inmueble de la calle Belmonte de San José. Tal y como detalló la concejal de Hacienda, Anabel Fernández, durante la sesión, “con esta partida de 1.952.000 euros también se adecuará una oficina en la nave de ACE, donde se ha trasladado la Escuela Taller, se podrán llevar a cabo las obras de los accesos a la piscina, las actuaciones en el frontón municipal y el cierre de la pista roja por los cuatro lados”.



Con esa cuantía también se va a adquirir un programa informático para la gestión municipal y se va a contratar un conserje para que vigile el patio del colegio Juan Sobrarias por las tardes. Tal y como detalló el alcalde, “después de la inversión que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de Aragón en el patio de este centro, ha de incorporarse personal para que vigile las instalaciones mientras están abiertas por las tardes y necesitábamos partida para financiar el contrato”.



La modificación presupuestaria, con la que se actualizó el Anexo de inversiones y el Plan estratégico de subvenciones, fue aprobada con 10 votos a favor (PP, PAR, Vox y TE) y la abstención de PSOE e IU (7).



La concejal y portavoz de IU María Milián justificó su voto aludiendo a que “aunque hay algunas actuaciones contempladas en las que estamos de acuerdo, como son los accesos a la piscina de verano, hay otras partidas que figuran en la modificación (refiriéndose a la compra del inmueble de la calle Belmonte de San José) de lo que no se nos ha facilitado información”.



También el portavoz del PSOE, Javier Baigorri, reafirmó su abstención alegando el mismo motivo que Milián: “se incluyen en la modificación del Presupuesto algunas cuestiones como una partida para la adquisición de unos terrenos para la construcción de un parquin, asunto sobre el que no se nos ha informado, motivo suficiente para no votar a favor”, apuntó el concejal socialista. Baigorri aprovechó que tenía la palabra para recriminar al equipo de gobierno, y más concretamente al concejal y teniente de alcalde Eduardo Orrios, que “durante los últimos cuatro años nos criticara por emplear los remanentes de tesorería con eficacia y entusiasmo” y ahora se empleen los remanentes para financiar inversiones. No en vano, opinó Baigorri, “los remanentes son una herramienta legal”.



El pleno también aprobó otra modificación del Presupuesto de 2024 por un montante de 481.728 euros, si bien en este caso fue aprobada por unanimidad. Este cambio presupuestario obedece a la incorporación de distintos gastos para financiar el Taller de Empleo del año en curso.