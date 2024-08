Alcañiz ruge de nuevo con la vuelta de la MotoGP y abre un fin de semana de alto voltaje en Motorland

Tenía ganas de MotoGP, de Mundial de Motociclismo, la ciudad de Alcañiz y todo el Bajo Aragón. Se ve en las calles; hay jaleo, no es fácil circular estos días en la ciudad. Es que bulle la cabecera del norte de Teruel, barras y altavoces en la avenida, decoración y escenarios en la plaza de España. Motoristas y turistas, mano a mano con los vecinos y los visitantes habituales. “Tenemos gasolina en vez de sangre en las venas”, gusta de recordar el alcalde Miguel Ángel Estevan. El jueves se vio, en la plaza de España, a media tarde, ya con el centro neurálgico de Alcañiz listo para lo que se viene encima. Saludaron dos grandes pilotos de la parrilla. Uno es candidato al título de Moto2, Sergio García, encantado por visitar la meca del motor en Aragón.

El otro es el representante turolense de la competición. El jueves lo volvió a demostrar y a dejar claro. Está encantado de correr “al lado de la casa de mi abuelo”, que está en Valdealgorfa, apenas a diez kilómetros de la ciudad del Guadalope. Álex Rins se llevó de Alcañiz un chute de energía y cariño que le habrá de servir para remontar el vuelo en lo que queda de temporada y ya para preparar lo que se viene en 2025. De momento, augura que vienen mejoras en su Aprilia con la que espera competir más arriba. Y espera “que el asfalto nuevo de Motorland me beneficie. No hay nada mejor”.

¿Y el bache de la 14?

Una de las incógnitas que presenta este renovado y recuperado Gran Premio de Aragón de MotoGP, el de Motorland en Alcañiz, está precisamente en el nuevo asfalto, en la superficie recién remodelada que se encontrarán los pilotos. “La verdad que la pista tiene bastante buena pinta, pero habrá que ver cómo reaccionan los neumáticos y las motos a partir de mañana (por hoy)”, contaba Pedro Acosta, uno de los nuevos valores del motociclismo español, añadiendo un detalle más: ˆ“Es verdad que se han ido todos los baches, no está el bache de la curva del muro, que para mí ha sido siempre, desde que he venido a correr, desde crío, algo que siempre estaba ahí y que siempre daba follón”; ˆesto es, la ausencia de baches en Motorland va a cambiar la forma de competir de todos los pilotos.

Y lo confirma el propio Rins, en Alcañiz, delante de su público. “No va a haber baches, ya no va a estar el de la curva 14, vamos a ver cómo se da la carrera”. En cierto modo, el decimosegundo Gran Premio de Aragón, el del decimoquinto aniversario del circuito de Motorland, va a ser un reestreno con todas las de la ley. Un nuevo reto deportivo para las tres categorías que se ponen en danza con los entrenamientos libres a partir de hoy mismo.

Ir rápidos de inicio

Así las cosas, algunos de los candidatos van dando pistas de lo que se verá a partir de hoy. El español Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, asegura que Motorland “es un circuito en el que hay muchos sitios para adelantar”, pero “no es tan fácil” hacerlo, y que será importante “ser rápido de inicio y tener buen ritmo. Podemos ver de otros años que la gente intenta adelantar, pero es fácil irse largo y, como es una pista muy ancha donde es fácil contraatacar, cuando alguien se va largo, entonces es importante ser rápido de inicio, tener un buen ritmo, intentar ponerse primero y que no haya adelantamientos”, explicó.

Al otro lado, Marc Márquez espera volver a ser competitivo en su circuito talismán. “El viernes saldremos, entenderemos dónde estamos pues la base de partida me está marcando mucho los fines de semana, y ahí es donde tenemos que salir bien, calmados, y durante el fin de semana ir viendo, pero sí, soy consciente de que un fin de semana perfecto me dará alguna opción, pero no eso que pasaba antes de que ‘bueno, aquí en Aragón voy gestionando y me escapo’, eso se ha pasado de moda ya”, reconoció Marc ya desde Alcañiz.

El circuito ‘favorito’

Lo que sí reconocen todos, y en lo que prácticamente todo el paddock está de acuerdo, es que Motorland, que Alcañiz es un circuito con un alma especial, que deja buenos recuerdos. “Estoy contento de estar aquí porque me gusta el circuito, ya que es una mezcla de todo lo bueno de muchos circuitos y con grandes frenadas, curvas rápidas y curvas fluidas, y las pocas veces que hemos estado aquí con nuestra moto hemos visto que se nos ajustaba bastante y creo que por ese motivo tenemos un buen potencial”, explica el líder del campeonato, Francesco Bagnaia. Para toda la parrilla, el regreso de Aragón, con su asfalto renovado, supondrá un nuevo desafío.