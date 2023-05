Alcorisa celebrará el 50 aniversario del hallazgo del Kalathos, una vasija ibérica cuyo significado aún se estudia

Este jueves se cumplieron 50 años de uno de los descubrimientos más interesantes de la arqueología ibérica de la provincia de Teruel. El 27 de abril de 1973, la entonces joven arqueóloga Montserrat Martínez, localizó en el transcurso de una excavación en el yacimiento del Cabezo de la Guardia de Alcorisa un Kalathos que resultó ser una de las vasijas más relevantes de la cultura ibérica de Aragón y del noroeste peninsular.

El Kalathos de Alcorisa se localizó en una especie de banco, en un rincón junto a una pared divisoria de un pequeño recinto y junto a un torreón. Estaba en el nivel III de ceniza del yacimiento y en una estancia donde había un hogar circular. La pieza estaba aplastada, pero sus fragmentos presentaban cortes limpios, lo que hizo suponer a los investigadores que las piedras de la pared de la vivienda cayeron directamente sobre la pieza en el momento de la destrucción del poblado.

El Kalathos es una pieza grande que se asemeja al cesto griego, de ahí su nombre. Mide 35,40 centímetros de altura; tiene 31,80 de diámetro máximo y 26,30 centímetros de diámetro de base. La pared presenta un espesor de 0,80 centímetros y está hecha de arcilla bien decantada de color siena.

Decoraciones

En la pieza se localizaron distintas decoraciones hechas con pintura marrón que presentaban una desigual conservación. Actualmente, a la pieza se le han realizado hasta tres restauraciones, la última de las cuáles ha sido determinante para la pieza, tal y como señaló esta semana Jaime Vicente, director del Museo de Teruel, durante la presentación en Alcorisa de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del descubrimiento de la pieza, que se organizarán este año y el siguiente para recordar la efeméride.

La decoración del Kalathos hace pensar en que esta pieza ibérica tenía un carácter simbólico y ritual. En ella aparecen distintas series de figuras: palomas con el vientre en rejilla, jabalíes, cánidos en modo persecución de piezas, una rapaz de frente y un pez de gran tamaño. Asimismo, junto a las anteriores se muestran jinetes lanceros en caballos con crines y colas trabajadas, con ondas y trenzados; parejas de individuos enfrentados con el brazo en alto y las manos desproporcionadamente grandes separados por una especie de ánfora y de elementos vegetales.

Toda la decoración del Kalathos es estilísticamente plana, con figuras escuetas y bien perfiladas, pero con detalles importantes como los ojos, crines o zaragüelles que se dibujan.

Símbolos complejos

Según Jaime Vicente, “el Kalathos tiene tanta complejidad simbólica que todavía no hay un acuerdo claro y concluyente relacionado con la interpretación de todas las escenas y personajes que salen reflejados”. Es tan relevante que “es una de las piezas que más le piden al Museo de Teruel para participar en exposiciones internacionales’, comentó el director.

Una vasija análoga en el entorno del Bajo Aragón se localizó en el Cabezo Alcalá de Azaila, pero en este caso no era una pieza completa. Además, la decoración no era tan completa: no hay ave que mire al frente ni pescado y la distribución de los distintos elementos decorativos es mucho más desordenada.

Toda esta decoración remite a una sociedad aristocrática y religiosa que se encuentra en un periodo de transición, la romanización. Como señaló Montserrat Martínez, “el Kalathos de La Guardia es un libro abierto que nos habla de la mentalidad y de las creencias que cultivaron los iberos”.

La pieza ha dejado “impronta” en Alcorisa, tal y como destacó la historiadora esta semana durante la presentación de las actividades que se organizarán en el pueblo para conmemorar los 50 años de este importante hallazgo. “El Kalathos ya está en el ADN de este pueblo y se ha convertido en un elemento de identidad para Alcorisa, porque está presente en distintos elementos de la geografía urbana: el desarrollo pictórico de la pieza se representa en un friso de la sala de exposiciones de la Peña Club Paraíso Caracas; elementos decorativos que aparecen en la vasija también los encontramos en la plaza de toros, en el Instituto de Alcorisa, cuyo logotipo identificativo es una de las palomas de la vasija, o el propio centro asistencial de personas con discapacidad Kalathos que ha adoptado este nombre.

Con potencial educativo

Martínez destacó “el potencial educativo” de la pieza en el conocimiento de la historia local, de ahí la vocación didáctica y divulgativa de las actividades que el Ayuntamiento de Alcorisa organizará a lo largo de este año y el siguiente para dar a conocer esta pieza y distintas cuestiones relacionadas con la cultura ibérica y su sociedad.

La importancia de la pieza lo merece, además de que “el Kalathos tiene una gran capacidad de transmisión de conocimiento, puesto que tras la última restauración, en la que se invirtieron dos años, la pieza ha quedado muy bien estabilizada”, señaló el director del Museo de Teruel.