Andorra alarga durante todo el mes de septiembre los espectáculos contratados por San Macario

Este pasado 7 de septiembre no hubo chupinazo en la plaza del Ayuntamiento de Andorra. Las Fiestas de San Macario tal como las conocemos no serán posibles tampoco este año por la pandemia, pero los vecinos no se quedarán sin espectáculos musicales como Paco Pil o el concierto de Mala Vida, actuaciones infantiles de la calidad de los Titiriteros de Binéfar, pirotecnia musical o la primera corrida de toros desde el inicio de la pandemia en la provincia de Teruel.

El consistorio tenía todo preparado para poder programar unas fiestas de San Macario, pero la prolongación de las medidas sanitarias más allá de agosto para prevenir contagios por Covid ha obligado a replantearse los espectáculos. De modo que “vaciamos de actos los días de las fiestas”, del 7 al 11 de septiembre, para “alargar muchísimo todo lo que teníamos comprometido, de tal forma que nos vamos a ir hasta el 2 de octubre”, explicó el concejal delegado de Festejos, Joaquín Bielsa.

El centro neurálgico de las no fiestas de Andorra serán las pistas de atletismo. El público estará sentado en el graderío y en sillas, guardando distancia de seguridad. “Lo tenemos todo completamente vallado para controlar los aforos”, explicó Bielsa.

Infantiles y musicales

El fin de semana pasado ya hubo espectáculos infantiles e hinchables. Esta tarde, a partir de las 19:30 horas, habrá una actuación de los afamados Titiriteros de Binéfar, con acceso gratuito previa reserva en eventum365.com, la plataforma a través de la que hay que conseguir todas las entradas de estos días.

El 9 de septiembre actuarán The Troupers Circo y Música, también a las 19:30 horas y para público infantil. Los eventos para niños se prolongarán hasta el 19 de septiembre, cuando a la misma hora actuarán los magos de la Feria de los Imposibles seguido de un Cóctel de Ilusiones.

En cuanto a la música, Bielsa destacó el concierto de Mala Vida, un tributo a varios grupos de los años 80 y 90 del siglo XX “que va a tener muy buena acogida”. Será el 10 de septiembre.

Para el día 9, a las 23 horas, se ha programado un espectáculo piromusical en el campo de fútbol, mientras que el 11 de septiembre llegará a Andorra el inconfundible Paco Pil. Este, junto a Mala Vida, serán los únicos eventos para los que habrá que pagar 2 euros simbólicos. Las actuaciones musicales cerrarán con el festival de jota programado para el 12 de septiembre.

Corrida de toros

Los toros también serán protagonistas el 18 de septiembre en un evento que supondrá el regreso de las corridas a la provincia en tiempos de pandemia. Imanol Sánchez, Sánchez Vara y Serafín Martín torearán astados de Los Maños. Las entradas se pondrán a la venta el día 9.

“Como no ha habido espectáculos taurinos en los dos últimos años teníamos ganas de mover un poquito esto, no solo por la afición local sino por generar expectación de gente de fuera”, argumentó el edil.

Folclore, misas y otros

Para abrir boca, esta tarde a las 18 horas habrá un taller neceser a cargo de Puntadicas, mientras que el 8 de septiembre, a las 19:30 horas, actuará Juako Malavirgen en versión monólogo. Para el día 10 está prevista una yincana en la Plaza Europa.

En cuanto a los actos religiosos, todos a las 12 horas, el día 8 habrá misa en honor de la Natividad de la Virgen, sin procesión ni ofrenda; el día 9, misa en honor de San Macario, también sin procesión; el 10, misa en la ermita de San Macario; y el 11, la Peña Cachirulo José Iranzo ofrecerá una misa baturra, tras la que repartirá judías blancas y sangría en San Macario. En ese entorno habrá un acto cultural jotero de sobremesa. Por la noche se proclamará a la Real Moza para el próximo año y habrá una velada jotera en el Pozo de San Juan.