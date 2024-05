Andorra apremia a la CHE para que conceda los 9 hectómetros pedidos, 5,4 para Catalina

Por

El Ayuntamiento de Andorra ingresará cerca de 300.000 euros anuales solamente con el arrendamiento de los terrenos en los que se instalarán parte de los aerogeneradores del Proyecto Catalina para la producción de hidrógeno de origen renovable en Andorra, una iniciativa con cara y ojos después de que el Banco Europeo del Hidrógeno concediera esta semana 230 millones de euros a su promotor, el fondo de inversiones danés Copenhaguen Infrastructure Partners (CIP). El consistorio ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que confirme si la localidad dispondrá de la concesión de 9 hectómetros cúbicos anuales que demanda, de los que 5,4 serían para la hidrogenera.



El pleno municipal aprobó esta semana el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas que regirán el alquiler de las parcelas municipales que irán destinadas a uno de los parques eólicos del Proyecto Catalina, un nuevo trámite administrativo tras suspender el contrato con los agricultores justificado en que la nueva actividad generará más ingresos.



El alcalde, Rafael Guía, explicó que el consistorio espera recibir 294.487 euros al año, por este arrendamiento, a razón de 1.634 euros por megavatio (MW) instalado, y 14.724.000 euros al final de los 50 años de contrato, aportación que se suma a los alquileres de terrenos para la propia hidrogenera y para otras promociones de energías renovables de Endesa y Forestalia. Junto a impuestos, el consistorio espera que las centrales verdes mejoren con creces la aportación a las arcas municipales de la térmica de Endesa, en torno a 2 millones de euros anuales. Sin agua no hay proyecto

El proyecto de CIP plantea la producción de hidrógeno renovable a gran escala, con una inversión inicial de 1.850 millones de euros. Preguntado por si ve cada vez más viable su instalación, el alcalde de Andorra, Rafael Guía, dijo que aún faltan trámites por lograr, como la adjudicación por parte de la CHE de la concesión de agua requerida por el fondo danés, 5,4 hectómetros cúbicos anuales. El Ayuntamiento de Andorra ha pedido 9 hectómetros en total para cubrir las necesidades futuras de la localidad en base a los proyectos industriales y las provisiones de agua de boca necesarias, pero después de dos reuniones el organismo de cuenta todavía no se ha pronunciado.



“El Instituto para la Transición Justa hizo una reserva hídrica para Andorra de 5 hectómetros y el Plan Hidrológico de cuenca los contempla, pero es insuficiente”, apostilló Guía, que insistirá en una tercera reunión para la que la CHE aún no le ha dado cita.



Catalina cuenta desde 2023 con las declaraciones de Interés Autonómico e Interés General por parte del Gobierno de Aragón. El proyecto comprende una planta de hidrógeno renovable con una capacidad inicial instalada de 500 MW, cuadruplicable en sucesivas fases hasta los 2 gigavatios (GW); y siete parques eólicos (900 MW) y otros tantos fotovoltaicos (800 MW), con sus correspondientes infraestructuras de evacuación eléctrica, distribuidos entre Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Ariño, Calanda, Cañizar, Castel de Cabra, Estercuel, Foz, La Mata de los Olmos, Los Olmos y Torre de las Arcas.



La iniciativa, promovida por CIP junto con Enagás y otros socios, pretende abastecer el 15% de la demanda nacional a partir de 2027. Empleará a 824 personas durante la fase de operación y a 2.874 en la construcción. Pretende transportar la mayor parte del hidrógeno producido al levante español a través del “Spanish Hidrogen Backbone, donde será utilizado para descarbonizar diversas actividades industriales”, indicó CIP este martes.



Ese día el proyecto fue noticia porque el Banco Europeo del Hidrógeno le ha concedido 230,5 millones de euros a través de su primera subasta. Recibirá una ayuda a la producción con una prima fija de 0,48 euros por kilo de hidrógeno, para 48.000 toneladas anuales de este elemento durante 10 años. En total, la Comisión Europea concedió 720 millones de euros a siete proyectos de hidrógeno renovable, tres de ellos en España. La Malena costará un 10% más

Por otra parte, el pleno aprobó el aumento en un 10% de las tasas de la escuela municipal infantil La Malena a partir del próximo curso, así como el incremento en un 17,2% de los servicios prestados por las concejalías de Deportes, y Cultura y Turismo (antes Patronatos, ya extinguidos), en la línea del resto de tasas y precios públicos vigentes desde el 1 de enero. Desde 2018 no se habían modificado. En cuanto a la subida en menor medida de la escuela municipal, se decidió equipararla a la residencia por el importante volumen de gasto anual que supone para las familias que desean conciliar en un contexto de baja natalidad.



Las revisiones al alza contaron con el visto bueno de los cinco concejales socialistas, los dos de Izquierda Unida y el de Teruel Existe. Se abstuvieron los dos ediles del PAR y votaron en contra los dos del PP y la representante de VOX, que alegaron que la subida se hace sin un estudio pormenorizado de los servicios.



Por otra parte, en el pleno se aprobó el techo de gasto no financiero de la entidad local para este ejercicio 2024 en 11.403.418,07 euros.



También hubo una declaración institucional con motivo del Día sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone el acento en la necesidad de formular las políticas públicas a partir de siete pilares de inclusión: no discriminación, participación activa, accesibilidad universal, capacitación y educación, cambio de percepciones, igualdad de género y función pública. Fiestas más baratas en 2023

El alcalde de Andorra informó del coste de las controvertidas fiestas de San Macario de 2022, en las que el anterior equipo de gobierno no habría respetado los procedimientos legales de contratación, e hizo una comparativa con las del 2023. Las de 2022 costaron 380.144,50 euros y las del año pasado 249,572,94, por lo que el ahorro es del 34,35%.



El alcalde explicó también que el consistorio ha perdido un juicio con una empresa que le denunció por no pagar unos trabajos realizados en las fiestas de 2022. Edificio interadministrativo

El Ayuntamiento de Andorra intentará por tercera vez la contratación de las obras del nuevo centro municipal interadministrativo en las antiguas oficinas de Endesa. Los procesos abiertos y negociado quedaron desiertos y el consistorio ha vuelto a invitar a empresas, en este caso a seis, para que en el plazo máximo de 15 días naturales presenten su oferta.



En esta ocasión, las empresas invitadas son Construcciones y Excavaciones Lecha, Aragonesa de Obras Civiles, Ehisa Construcciones y Obras, Qualis Construcción, Construcciones Mariano López Navarro y Abaco Soluciones Constructivas.



El motivo por el que quedó desierto el procedimiento negociado fue porque la única empresa licitadora que se presentó había incurrido en errores a la hora de presentar la

documentación exigida.



El alcalde, Rafael Guía, deseó tener a la tercera “un poco de suerte”, que las empresas miren el proyecto “con cariño” y alguna licite, pues la actuación “viene subvencionada por el Instituto de Transición Justa y sería una pena que no se pudiera realizar por falta de licitadores”. Las obras salen con un precio 2.346,354,31 euros (con IVA). Este proyecto busca la eficiencia energética, la unificación y funcionalidad de los servicios de atención al ciudadano. El plazo de ejecución de obra es de 12 meses.