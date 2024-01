Andorra pretende licitar 4,7 millones en infraestructuras ‘Miner’ en los próximos días

A justificar en 2026

El ITJ abona los anticipos

El Ayuntamiento de Andorra licitará en las próximas semanas los 4,7 millones de euros en infraestructuras que le aprobó el Instituto para la Transición Justa (ITJ) en febrero de 2023, dentro de la convocatoria para entidades locales de corte ambiental, social y digital financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de Transición Justa.El consistorio andorrano invertirá 500.000 euros en la rehabilitación del antiguo “hospitalillo” de Endesa, que pondrá a disposición de asociaciones sociosanitarias en un espacio común para el coworking que promueva la cooperación y optimice recursos. El proyecto de ejecución ya está redactado y las obras podrían empezar este trimestre, según estimaciones del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).Además, Andorra mejorará el parque de los Salesianos y adecuará un sendero como espacio recreativo. La denominada “actuación integral para el reverdecimiento urbano” costará 1.498.770,94 euros.Por último, el consistorio rehabilitará las antiguas oficinas de Endesa, que ya fueron sede comarcal, para centralizar los servicios de atención al ciudadano del ayuntamiento. Para ello se le han concedido 2.759.762,58 euros.Con todo, el consistorio andorrano recibirá más de la mitad de los 8,1 millones de euros que el ITJ adjudicó para la provincia de Teruel, en el marco de una convocatoria dotada con 91 millones de euros para los 197 municipios incluidos en los diversos Convenios de Transición Justa (CTJ) repartidos por territorios con minas de carbón y centrales eléctricas cerradas, entre ellos 33 turolenses y Escatrón (Zaragoza).Las ayudas tienen como objetivo financiar iniciativas que orienten los servicios públicos municipales hacia la innovación, el apoyo al emprendimiento, la digitalización y la protección del medio ambiente, con el fin de retener y atraer población. Los proyectos municipales serán financiados al 100% de los costes, IVA incluido.El alcalde de Andorra, Rafael Guía, reconoció que la tramitación de los proyectos va más lenta de lo que le gustaría, entre otras cuestiones porque la maquinaria burocrática se demora cuando se trata de financiación europea. “Administrativamente piden muchas cosas y la tramitación es complicada. No quieren dar pasos en falso y hay que meterse en plataformas muy específicas. A ver si podemos licitar todo en las próximas semanas, tener la suerte de que haya un adjudicatario serio y poder cumplir plazos porque tiene que estar hecho en el año 2026”, explicó.En cuanto al centro municipal asociativo, que es el proyecto que ha dado los pasos más decididos hasta el momento, se trata de un espacio “para asociaciones sociosanitarias que haremos en el antiguo hospitalillo de Endesa”, detalló. “Está donde el centro de salud, en la L que se usaba para vacunar del covid. Estarán la asociación del alzhéimer, la del cáncer o los donantes de sangre”, indicó el regidor.En cuanto al proyecto para rehabilitar las antiguas oficinas de Endesa que ya fueron sede comarcal, Guía dijo que será “un edificio interadministrativo que va a acoger servicios municipales y el Inaem. La Policía Local tendrá un espacio y será un edificio accesible, sostenible energéticamente. El ayuntamiento actual quedará como sede institucional para plenos y algunos servicios, pero todos los papeleos se llevarán a cabo en el paseo de las Minas”, destacó.Por otra parte, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha abonado ya a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, diez ayuntamientos turolenses y el consistorio de Escatrón (Zaragoza), beneficiarios en Aragón de las ayudas para infraestructuras, el primer anticipo de los fondos europeos, si bien tan sólo Berge, Andorra y Foz Calanda han comenzado con las licitaciones.Tal y como figuraba en las bases de la convocatoria de estas subvenciones a zonas mineras, los proyectos de entre 30.000 y 100.000 euros han recibido ya el 80% del montante, el 26,1% los que están entre 100.001 y 500.000 euros, y el 15% los que superan los 500.001 euros.Según fuentes del ITJ, el proyecto más adelantado es el de la rehabilitación de la antigua residencia de los ingenieros de la central térmica de Escatrón para crear el proyecto medioambiental Atrapasueños, valorado con 1.048.841,69 euros, que concluirá en marzo.Andorra comenzará las obras del edificio asociativo en el primer trimestre de 2024, mientras que Berge y Foz Calanda han sacado ya a licitación las obras del albergue rural para turismo geológico (378.020,31 euros), y el centro de asistencia social con gimnasio, fisioterapia y espacio coworking (531.300), respectivamente.Pese a que ha pasado casi un año desde la aprobación de las ayudas, lo cierto es que en Teruel aún no ha comenzado ninguna obra. No obstante, desde el ITJ señalan que todas las entidades locales están ultimando ya sus pliegos y no se ha caído ninguna iniciativa, a diferencia de otros Convenios de Transición Justa estatales. Al ser ayudas europeas tienen que pasar por las plataformas Coffee y Minerva que garantizan la máxima transparencia en el proceso.Andorra-Sierra de Arcos trabaja en Caminos Mineros (498.765 euros) para la recuperación de rutas deportivas vinculadas a la minería del carbón; Los Olmos creará una ruta de observación astronómica (295.333,91); Jatiel apuesta por un centro social, lúdico y de esparcimiento (95.089,65); Albalate por la consolidación del castillo (450.905,15); Estercuel plantea crear tres viviendas para alquiler (300.275,52); Palomar acondicionará otra vivienda (101.519,39); La Puebla de Híjar instalará otro coworking (250.000) y Calanda adecuará un espacio como centro de I+D+i (441.013,62 euros).