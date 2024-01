El museo minero de Andorra reabrirá en marzo y la gestión sería comarcal

Por

El museo minero MWINAS de Andorra reabrirá sus puertas el próximo marzo, un año después de que la Comarca Andorra-Sierra de Arcos aprobara en pleno la cesión de todos los bienes al ayuntamiento, propietario del Pozo de San Juan, iniciando así un proceso de reversión de la cesión del espacio municipal que apunta a no materializarse.



Al menos, en esta línea marchan las negociaciones entre ambas instituciones, que no están cerradas pero sí lo suficientemente avanzadas como para que la vicepresidenta segunda y consejera delegada de Turismo, Inmaculada Moliner (Teruel Existe), anunciara esta semana en nota de prensa que el presupuesto comarcal para 2024 dispone de una partida para la reapertura del museo que se complementará con una aportación del consistorio, económica y/o en especie en forma de mantenimientos realizados por la Brigada municipal.



Los gastos de mantenimiento anual del museo ascienden a 15.000 euros y la intención es firmar convenio a dos bandas para hacer frente cada institución con la mitad de los gastos.



“El museo minero es un baluarte para toda la comarca que tenemos que poner en valor”, destacó Moliner. La consejera subrayó que se trata de “un recurso imprescindible para la zona por su atractivo turístico” y agradeció la implicación para su reapertura de los voluntarios del Pozo de San Juan, jubilados de mina que han estado desde antes de la apertura en 2005, por lo que “se están haciendo mayores” y necesitan un apoyo externo como el que brindaría la Brigada.



“Hemos ampliado el presupuesto este año y vamos a llegar sin duda a un acuerdo con el Ayuntamiento de Andorra para reabrirlo entre los dos. Si todo va según lo previsto, para marzo tendría que estar ya funcionando”, dijo Moliner en declaraciones a este diario, con las vistas puestas en Semana Santa. En su opinión, el convenio debería incluir un proyecto “cultural y museográfico amplio”.



Preguntada por si la gestión será comarcal o municipal, consideró que seguirá haciéndose cargo la comarca con sus guías turísticas, si bien no está cerrado y todo dependerá del acuerdo. Cerrado desde junio

Para sorpresa de los propios consejeros, el anterior equipo de gobierno de Andorra-Sierra de Arcos (PSOE-PAR) decidió cerrar al visitante el pasado junio un espacio que funcionaba y con la campaña estival en ciernes. Desde entonces no ha vuelto a abrir al público ni se han celebrado allí actos consolidados como el concierto de la Lámpara Minera de agosto. Una decisión que respondería a dejar pasar el tiempo para que el fin de la cesión se materializara en virtud del convenio firmado hace dos décadas, por el que habría que contar seis meses tras el cierre para anular la cesión del uso en favor del consistorio.



Sin embargo, el inventario está por hacer y, tras los cambios políticos, el proceso apunta a no consumarse. Hoy, el ayuntamiento está gobernado por el PSOE e IU, igual que la comarca –junto a Teruel Existe–, y la presidencia es socialista en ambos casos. Entienden que el museo tiene que estar abierto porque es un reclamo turístico en una zona que ha vivido de la minería y del carbón. Además, la comarca está en pleno proceso de dinamización turística sostenible, con un plan que ejecuta un presupuesto de 3 millones de euros con actuaciones importantes como el mirador de la Sima de San Pedro en Oliete, o un parque multiaventura familiar en Alloza, además de actuaciones en los nueve pueblos.

Los voluntarios apremian

Los voluntarios del Pozo de San Juan meten presión para que el museo minero reabra el fin de semana del 2 y 3 de marzo con unas jornadas de puertas abiertas. “Es cuando comenzaba la temporada otros años, tenemos la marcha senderista el día 3 y el fin de semana siguiente son las Jornadas Nacionales del Tambor”, recordó el voluntario Bartolo Aglio, que no se conforma con que esté abierto para Semana Santa a finales de marzo.



“Si mañana hubiera que abrirlo, el tren está operativo”, garantizó. “Está todo al cien por cien y queremos montar una exposición de cosas pequeñas y curiosas que nos ha donado Endesa de la central”, concluyó.



El museo brinda al visitante un espacio en constante evolución cuyo eje vertebrador es la minería. Se localiza en las antiguas instalaciones carboneras del Pozo de San Juan, donde un viejo almacén se ha convertido en un centro expositivo sobre el oficio y la vida del minero. Dispone de una rica colección de fotografías, planos, maquetas, útiles y herramientas mineras que ayudan a comprender el duro y desconocido oficio del minero. También se reproducen espacios de su vida cotidiana: el economato, la enfermería, la oficina o la lampistería.



Es de destacar una exposición al aire libre de grandes máquinas, mudos testigos del duro trabajo en túneles y galerías, utilizadas en la minería subterránea. Éstas se sitúan al pie de el castillete de extracción minera, emblema físico y sentimental del espacio museístico. Se trata de una esbelta estructura de hierro de 44 metros de alto, desde la que se divisan vistas de la villa minera y de la Val de Ariño. La particular torre Eiffel de Andorra. También es visitable el edificio de máquinas donde se cobija la máquina de extracción Robey.



El atractivo turístico se completa con el Espacio de interpretación Restauración Ecológica de Zonas Mineras, localizado en la Val de Ariño. Comprende Corta Alloza y Corta Barrabasa, minas a cielo abierto explotadas y restauradas por Endesa. Oficiina de turismo

El presupuesto comarcal, de 3,3 millones de euros, tiene fondos suficientes para que la Oficina de Turismo Comarcal pueda funcionar durante todo el año, aseguró Teruel Existe esta semana en un comunicado de prensa.



Además, las previsiones económicas apoyan el Parque Cultural del Río Martín, el sendero fluvial GR-262, los túneles de Gargallo, los mases de Crivillén y las visitas guiadas a los pueblos “que están funcionando muy bien”, recordó Inmaculada Moliner.



Estos proyectos se unen a otras acciones como la reciente presentación de la marca turística de la comarca, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Andorra Sierra de Arcos: Salud y Bienestar; actuaciones de mantenimiento y promoción de The Silent Route, un exitoso recorrido entre la Venta de la Pintada y el Cuarto Pelao en el que se han puesto nuevos paneles y añadido un área de descanso en Ejulve, además de medios digitales, folletos y productos de mercadotecnia.



Moliner recordó también el “turismo de las estrellas” que ofrece la comarca Andorra-Sierra de Arcos, que cuenta con el reconocimiento de territorio Starlight.



Por otra parte, se ha introducido en los presupuestos la nueva consejería de Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación, a cuyo frente se encuentra Antonio Donoso, concejal de Andorra por Teruel Existe.