CHA lamenta el desequilibrio territorial entre los viñedos turolenses y los tarraconenses y reclama más ayudas

El vicesecretario general de Relaciones Institucionales, Estrategia y Formación de CHA, Alberto Celma, ha visitado este sábado la Feria del Vino de Cretas, que se celebra hasta mañana y que reúne a 15 bodegas de la IGP Bajo Aragón, de la comarca tarraconense de la Terra Alta y una de Castellón. Celma ha aprovechado su visita por la localidad turolense para lamentar el desequilibrio territorial que sufre esta localidad con respecto a las zonas vitivinícolas catalanas cercanas.



Cretas es el último municipio de la comarca del Matarraña antes de llegar a Tarragona y, estando tan cerca y compartiendo terrenos, sufre un desequilibrio territorial con respecto a los terrenos situados en Cataluña. “Los viñedos de Cataluña tienen más ayudas y, por lo tanto, más posibilidades de prosperar y los que están en Cretas se encuentran en desventaja, no tienen DO propia”, lamenta Celma. A tan solo unos kilómetros de distancia, Cataluña cuenta con la D.O. Terra Alta y “al final nos encontramos con que hay vinos idénticos y los nuestros quedan en una calificación mas baja e incluso inmersa en un genérico vino del Bajo Aragón”, ha apuntado Celma.



No es esta la única reivindicación que ha lanzado Celma. También ha recalcado “la importancia de desbloquear la situación de las balsas laterales tanto del Algars como del Tastavis que garantizarían la escasez hídrica en los cultivos”. Es importante recalcar el enoturismo esa conexión directa que existe en este territorio entre el sector vinícola y el turístico en todas sus facetas, visitar sus bodegas y viñedos, gastronomía y paisaje. Medidas a corto plazo

Desde CHA consideran que el sector vitivinícola atraviesa una crisis no solo coyuntural sino estructural y por tanto recalcan la necesidad de poner en marcha medidas a corto y largo plazo para atenuar y corregir los desequilibrios.



Entre las medidas a corto plazo, incluyen reclamar al gobierno central y autonómico que implementen una ayuda directa a la hectárea vitivinícola como ya ha hecho Cataluña; la puesta en marcha de una vendimia en verde con precios reales con fondos de Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV); la puesta en marcha de una destilación de crisis de vino tinto que es al que más está afectando esta crisis actual o la puesta en marcha de una línea de financiación a cooperativas y bodegas vinícolas.