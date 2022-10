El Ayuntamiento de Alcañiz implantará la recogida de la basura orgánica a partir del año 2024

El Ayuntamiento de Alcañiz adquirirá un camión para la recogida de la fracción orgánica, un proyecto que tendrá carácter voluntario y que iniciará en cuanto el Consorcio de la Agrupación número 7 acometa la construcción de una planta de compostaje en sus instalaciones. El vehículo se comprará gracias a una subvención de 360.288 euros que ha otorgado el Gobierno de Aragón a Alcañiz en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los ayuntamientos de Alcañiz, Zaragoza y Huesca son los tres únicos municipios aragoneses que van a recibir esta subvención del Ejecutivo autonómico para la adquisición de medios materiales con los que reforzar la recogida selectiva.

El total de la inversión son 400.000 euros, de los cuales 360.000 serán costeados por el Gobierno autonómico. Esta cantidad se invertirá en la adquisición de un nuevo camión de recogida con sistema de compactación y en el reparto de más de 200 nuevos contenedores.

Con esta infraestructura se implantará progresivamente, a partir de 2024, un protocolo de recogida de residuo orgánico separado que implicará descuentos en la tasa de la basura para aquellos hogares que lo implementen. El proyecto del Gobierno de Aragón se extenderá también por todo el territorio aragonés, y en el caso de Alcañiz se complementará con la construcción de una nueva planta de compostaje integral adscrita al Consorcio de gestión de residuos de la Agrupación número 7.

El camión estará dotado de un sistema de compactación, lo que permitirá compaginar su uso con la recogida de papel, cartón y envases ligeros.

Adjudicación

El concejal delegado de Medio Ambiente, Ramón Panadés, mostró su satisfacción por la adjudicación, todavía provisional, de esta subvención, que permitirá poner en el quinto contenedor en Alcañiz. “El Ayuntamiento presentó un proyecto de fomento de la economía circular a través de la fracción orgánica, se ha concedido y vamos a empezar a implantarlo con la adquisición del vehículo, que podremos adquirir aportando el 20% de su coste, lo que representa una gran oportunidad”, explicó. Para el edil, “es una buena noticia para el Ayuntamiento, porque ahora contamos con un camión por sistema renting por el que estamos pagando un dinero importante y ese importe podremos ahorrárnoslo”.

La cuantía sobrante tras la adquisición del vehículo “se destinará a la adquisición de contenedores, la informatización del sistema de recogida y la adquisición de tarjetas para los usuarios”. No en vano, según detalló Panadés, “pretendemos promover la participación voluntaria del vecindario, de manera que a las familias que participen se les entregará una tarjeta que tendrán que usar cada vez que depositen la materia orgánica en los contenedores, de forma que cada vez que depositen la fracción correspondiente quede registrado”. Estos contenedores, según el concejal, estarán dotados con un sistema de pesaje; así se sabrá cuánta cantidad ha depositado cada usuario.

La participación en la recogida selectiva tendrá recompensa. El concejal de Medio Ambiente anunció la intención del equipo de gobierno de modificar las ordenanzas municipales para bonificar la tasa de recogida de basuras a aquellos que se acojan al nuevo sistema. No obstante, estos cambios en los gravámenes y tasas no se aplicarán de manera inmediata, sino que “habrá que esperar a que se ponga el marcha el sistema”. Los plazos, según reconoció Panadés, no están claros, ya que “antes ha de construirse la planta de compostaje del Consorcio para que podamos llevar esta fracción allí”.

Antes de implementar la recogida selectiva de la materia orgánica “habrá una campaña de sensibilización y educación ambiental, “similar a la que se llevó a cabo en Valmuel y Puigmoreno, donde los vecinos que se prestan voluntarios ya están compostando y reciclando la materia orgánica de forma voluntaria”, indicó el concejal.

Kit a domicilio

A aquellos que se acojan al sistema se les entregará un kit similar al que se repartió al vecindario de la Comarca del Matarraña, con cubos y bolsas para reciclar la materia orgánica. “Nuestra intención es implementarlo de manera paulatina”, añadió el concejal.

Ramón Panadés destacó que el reciclaje de la materia orgánica “será una obligación, porque la normativa determina un plazo para reducir la cantidad de basura que se traslada al vertedero”. En este sentido, enfatizó que está demostrado que la única manera de reducir el volumen de residuos es reciclando la orgánica para la fabricación de compost, logrando poner en marcha de esta manera un sistema circular de retorno.

“La fracción orgánica es la más pesada, más incluso que la fracción resto, y las estadísticas demuestran que en el momento en que entra en funcionamiento el quinto contenedor se reducen muchísimo los residuos, porque si se recicla materia orgánica también mejora el reciclaje de otras fracciones como los envases ligeros, los plásticos y el papel-cartón”.