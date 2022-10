El Clúster de la Energía alerta de un déficit de mano de obra para el desarrollo renovable

“Hace falta más mano de obra” para los desarrollos de energías renovables en Andorra, “más personas con capacitación técnica que hasta ahora no se ha tenido” y “políticas transversales”, con la vivienda en el centro, “que den sentido y cobertura a la gran demanda de empleo” que el sector, “en su gran abanico, va a necesitar en el territorio”.

Así lo expuso este miércoles en el Centro de Emprendedores de Andorra el presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Clúster de la Energía de Aragón, Jesús Alijarde, que ofreció una ponencia en la que definió las oportunidades de creación de empleo y generación de actividad en las empresas locales al calor de los parques renovables que desarrollará mayoritariamente Endesa en la comarca como adjudicataria provisional del Nudo Mudéjar.

La jornada, organizada por la Fundación Aragón Emprende del Gobierno de Aragón -en colaboración con el grupo Leader Adibama- a través del Programa EREA que impulsa los ecosistemas de emprendimiento y la economía social en el medio rural, versó también sobre los desajustes que se han detectado entre la oferta y la demanda de empleo en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.

“Los grandes demandantes de empleo en cuanto a energías renovables vienen a decir que eso es así. Hay un problema endémico en el territorio de capacidad de trabajo, lo cual es una obviedad porque, si no, no estaría despoblado o no tendría el riesgo de la despoblación”, aportó Alijarde, que es también director general de Iber Sostenibilidad y Desarrollo SL.

Nuevas oportunidades y retos

El representante del Clúster de la Energía de Aragón recordó que en este momento la tendencia energética es hacia las renovables, de forma más decidida tras la guerra de Ucrania “con todo el paquete normativo europeo y estatal que al final es un empuje hacia la transición ecológica y energética”.

La teoría la “tenemos que aterrizar en el territorio y Aragón, por sus condiciones de insolación y de presencia de viento, tiene una predisposición mejor que otros territorios para el desarrollo de estas energías renovables, no solo a gran escala sino a pequeña escala, y con otras tecnologías que son las que necesitamos”.

Todo ello “lleva una creación de puestos de trabajo directos e indirectos y también oportunidades de nuevos nichos de mercado que hasta ahora no han existido”, amplió, pues “toda revolución tecnológica y energética en la historia de la humanidad supone una serie de cambios que toda la sociedad nos tenemos que ir adaptando y que generarán oportunidades para nuevos negocios, emprendedores y nuevas oportunidades de trabajo”.

El presidente de Adibama, David Pérez, destacó que tras el varapalo del cierre de la central térmica de Endesa en Andorra, “que durante muchos años ha creado riqueza y empleo en el territorio”, éste se ha ilusionado con el “aliciente” y las “expectativas” que ha generado la resolución del concurso para la adjudicación de 1.202 megavatios de nueva potencia renovable en el Nudo Mudéjar que convocó el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Inversiones

“Se van a crear una serie de inversiones”, tanto en energías renovables como el otros acompañamientos industriales y sociales que aportará Endesa, “que van a repercutir positivamente en toda la zona”, continuó Pérez. No obstante, mostró su preocupación por “cómo se va a cubrir esa demanda laboral porque, si ahora con dos pequeños parques fotovoltaicos ya hay problemas a la hora de encontrar trabajadores, cuando venga el grueso de inversiones es un tema que es importante y hay que solucionarlo”.

Las empresas “demandan montadores, pero no nos tenemos que conformar”, dijo el presidente de Adibama, que abogó por “potenciar la formación como está haciendo el IES Pablo Serrano, y la investigación y el desarrollo, y hay que intentar también que la Universidad de Zaragoza se involucre en estas tecnologías avanzadas que se van a instalar” para “el desarrollo de la zona y una especialización en esos campos”.

De ello departieron en una mesa el director del Inaem en Alcañiz, Ricardo Monterde, la directora del IES Pablo Serrano, Carmen Cortés, el director del Balneario de Ariño, Pedro Villanueva, y los empresarios Serafín Comín y Juan Carlos Gareta. Estuvieron moderados por el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra, Roberto Miguel.