El convenio de Diputación Provincial de Teruel con la FAVCT permite extender el programa Acompañando-T al Bajo Aragón

La Diputación Provincial de Teruel ha impulsado este año la extensión del programa de prevención de la soledad no deseada Acompañando-T de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia de Teruel San Fernando (FAVCT) por las distintas comarcas turolenses. A través de un convenio firmado entre ambas instituciones dotado con 50.000 euros, el proyecto ha dado el salto a nivel provincial con actuaciones concretas que ya se han materializado en la comarca Comunidad de Teruel, Comarca Cuencas Mineras, y ahora también se desarrolla en la comarca del Bajo Aragón, y se inician los estudios en Andorra – Sierra de Arcos y Jiloca.

En la sede de la Diputación Provincial en Alcañiz, Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social DPT; Alberto Carmona, vicepresidente de la Comarca Bajo Aragón y consejero de Acción Social; Pepe Polo, presidente de FACVT; y Mari Luz Benedicto, coordinadora del proyecto, han informado sobre los detalles de la propuesta.

El convenio permite a la Federación la contratación de personal para desarrollar el programa destinado a la prevención, detección e intervención de situaciones de soledad no deseada y de aislamiento social, mediante la creación de lazos y vínculos afectivos y el desarrollo de actividades para el fomento de la autonomía personal, con la finalidad última de alcanzar la inclusión social.

"En DPT creemos que este programa puede ayudar a solucionarlo o por lo menos fomentar que se vayan a generar otra vez nuevos lazos y relaciones entre las personas de los municipios. Y este programa como principal objetivo es el que tiene, socializar, que salgan de casa, actividades grupales y comunitarias, que fomenten volver a establecer vínculos, relaciones sociales", ha indicado Beatriz Redón.

En su opinión "las diferencias que tiene este proyecto frente a otros es la propia naturaleza de este proyecto, que se vuelvan a regenerar los lazos naturales, que las amistades se generen y no sea algo pautado o programado o profesionalizado. El objetivo es regenerar los lazos, que se vuelvan a generar amistades y vínculos de manera natural, que es lo que va a perdurar en el tiempo, porque otros programas de acompañamiento son puntuales”.

Por su parte, Pepe Polo ha agradecido la colaboración de la DPT, “que ha permitido un salto provincial al proyecto”, así como de la Comarca del Bajo Aragón, en este caso. Ha explicado que son dos personas las que gracias al convenio con DPT están ya trabajando en la zona, realizando un análisis, hablando con entidades sociales y consejos de salud para detectar los casos con los que sea necesario una intervención.

"Es un programa de buena vecindad, lo hemos llamado con el sobrenombre de ‘entrevecinos’; queremos recuperar esa sensación donde me preocupo de la gente que vive en mi finca o en mi pueblo, y soy capaz de dar los buenos días a la gente” ha añadido Polo.

Mari Luz Benedicto ha detallado los cuatro pilares básicos del proyecto. En primer lugar, trabajar por la sensibilización acerca de la soledad no deseada y sus consecuencias para también aprender a pedir ayuda. Otro de los pilares es desarrollar un trabajo en red en doble dirección, con las entidades con las que se trabaja día a día (Servicios Sociales de Base, centros de salud…) y con los detectores de vulnerabilidad de la propia sociedad civil (asociaciones, farmacias, comercios…).

En tercer lugar, la intervención social individualizada a partir de una evaluación previa profesional y desarrollando un acompañamiento individual (presencial, telefónico y personalizado). Y por último, una intervención preventiva y grupal mediante la participación en acciones grupales como jornadas, talleres o cafés tertulia, beneficiando que salgan del aislamiento social.

También ha explicado las cuestiones que caracterizan y diferencian este proyecto de otros similares, indicando que éste es un proyecto complementario con la labor de los Servicios Sociales, los activos socio sanitarios y todo tipo de recursos que trabajan con la soledad no deseada. También es flexible, porque se adapta a las necesidades no sólo de cada persona sino también de cada zona de la provincia, donde las necesidades varían mucho por cuestión cultural y de costumbres.

Por otra parte, insisten en que les define el querer recuperar la buena vecindad; y por último, han sido reconocidos como un activo sanitario, porque afirman que los centros de salud han visto sus beneficios y son los primeros que están recomendando conocer y participar en el proyecto.

Benedicto ha ofrecido los datos de impacto de Acompañando-T hasta la fecha: “Tenemos 215 personas beneficiarias, trabajamos con 75 personas voluntarias y trabajamos en 32 municipios. Es un dato muy importante, más aún cuando en los pueblos del Altiplano de la Comarca Comunidad de Teruel y Comarca de Cuencas Mineras es un inicio reciente, por lo que consideramos que los datos reflejan que el trabajo ha sido excelente y que existe una necesidad”.

Alberto Carmona ha tomado la palabra para expresar la total colaboración por parte de la Comarca, que aporta espacios para el desarrollo del proyecto en Alcañiz y Alcorisa. Ha afirmado que el papel que los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón en colaboración con el programa va más allá del estudio y diagnóstico de las situaciones de la comarca, porque se trata de buscar y crear soluciones orgánicas, donde las personas ayuden a personas, que sea algo que funcione solo, y con el tiempo continúe. Concluye que los Servicios Sociales de la Comarca tienen que estar desde el inicio en contacto con las profesionales del programa, y por ello ya han estado en una reunión con ellas para informarse mutuamente.

“Creemos que puede ser un punto de inflexión. Hasta el momento no hay nada que cumpla este objetivo, ninguna herramienta que cumpla esta labor. Es vital que gente como la del programa Acompañándo nos explique su experiencia en otras comarcas. A medida que avancemos nos servirá como ejemplo en políticas sociales y colaborativas, esperamos que tenga un impacto real y positivo en las comunidades locales. Sentimiento del pueblo, sentirse parte de algo hace que no quieras salir de ese colectivo, no te quieres ir. El objetivo es que ninguna persona del Bajo Aragón se sienta sola sin quererlo, y que siempre haya una persona dispuesta a ayudar”, ha resaltado Carmona.