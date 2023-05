El Geolodía 23 divulga los secretos de la mina Santa María de Ariño entre 150 personas

Por

El excepcional yacimiento paleontológico de la mina Santa María de Ariño acogió este sábado la celebración del Geolodía 2023 en la provincia de Teruel. Alrededor de 150 personas participaron en esta jornada de divulgación de la Paleontología, conocieron los resultados de las excavaciones llevadas a cabo desde el año 2010 y las peculiaridades que hacen de éste un lugar único en Europa, no solo por los miles de fósiles de dinosaurios y otros vertebrados e invertebrados descubiertos aquí, sino por el excelente estado de conservación con el que han llegado a nuestros días.



La alta participación registrada en esta jornada llevó a los paleontólogos de la Fundación Dinópolis -Alberto Cobos, Eduardo Espílez. Luis Mampel y Luis Miguel Sénder- a distribuir a los interesados en tres grupos, que primero visitaron un enclave desde el que se podía ver una panorámica de la mina, donde se han excavado en los doce últimos años más de 11.000 huesos de vertebrados en 163 concentraciones diferentes. Un segundo punto visto durante la jornada fue el barranco de la formación Escucha y un tercero la propia sede de Dinópolis de Ariño, que fue la tercera y última parada por la que pasaron los participantes, un espacio en el que pueden verse algunas reconstrucciones de los dinosaurios documentados en la mina, así como distintos documentales sobre el proceso de excavación llevado a cabo durante estos años.



“Este es un yacimiento inmenso”, enfatizó el director gerente de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos, quien calificó la jornada como “muy positiva”, por la “gran afluencia de público que se ha registrado”. No en vano, señaló que “probablemente, en muchas provincias mucho más pobladas que ésta ha ido mucha menos gente”. Que este Geolodía 23 hayan registrado tanto interés es una muestra del trabajo que se está realizando desde hace 25 años, con una importante apuesta por la Paleontología como factor de desarrollo territorial, es decir, que no solo es importante la labor de investigación de los fósiles, sino que la Paleontología es un elemento diferenciador y divulgativo de la provincia”, apuntó el director de la Fundación.



El yacimiento de la mina Santa María pertenece al Cretácico inferior, según detalló Cobos, una etapa geológica de la que “existen muy pocos fósiles en el resto de Europa o los que hay están muy fragmentados” debido a los sucesivos procesos de fosilización. En este lugar se han documentado dos nuevos dinosaurios para la Ciencia, dos nuevos cocodrilos, dos nuevas especies de tortugas... es un yacimiento excepcional a nivel mundial”, enfatizó.



Distintas condiciones han ayudado a la fosilización de aquellos vertebrados. Según Cobos, “esto era una zona pantanosa con bastante agua dulce, con ciertas entradas de aportes marinos donde vivían dinosaurios, cocodrilos y tortugas que al morir quedaron atrapados por el fango, quedaron cubiertos por otros sedimentos y esto es lo que ha facilitado que hoy en día podamos verlos muy completos”.



Algunos de los dinosaurios documentados en este yacimiento son el Proa valdearinnoensi, el primero que se describió en Ariño, y el Uropelta carbonensis, un dinosaurio acorazado del grupo de los nodosáuridos, el más antiguo y completo de Europa, que tenía gran parte del cuerpo cubierto de placas óseas que le permitirían defenderse frente a los carnívoros.



El Geolodía comenzó a celebrarse en el año 2005 a iniciativa de la Fundación Dinópolis y del Instituto de Estudios Turolenses (IET) para que los paleontólogos de la provincia hicieran divulgación de sus investigaciones entre la ciudadanía. Otras provincias se fueron sumando a esta jornada y actualmente se ha convertido en un evento que se desarrolla en todo el país. Un tesoro para la paleontología

En el yacimiento de la mina Santa María se han cartografiado 163 concentraciones de vertebrados, en las que se han excavado 11.208 fósiles. En general, pertenecen a restos directos (huesos y dientes) de dinosaurios, tortugas, cocodrilos, peces condrictios (peces cartilaginosos) y peces osteíctios (peces óseos), así como a restos indirectos de la actividad de algunos de estos animales, como son las icnitas (huellas) y los coprolitos (excrementos).



Gracias a algunos de los fósiles recuperados se han definido nuevos géneros y especies, correspondientes a cocodrilos tortugas y dinosaurios ornitisquios , de los que se han excavado registros esqueléticos muy completos. Además de los fósiles de vertebrados, también se han recuperado otros tipos como ámbar, algas carofitas, polen y esporas, plantas carbonizadas, ostrácodos y bivalvos. Igualmente, se han encontrado abundantes restos de maderas fósiles y en yacimientos laterales asociados a los niveles de la explotación se han hallado otros fósiles de plantas, como hojas de helechos, ramas y piñas de coníferas y hojas de primitivas plantas con flores, a partir de las cuales se definió la nueva especie Sapindopsis turolensis.