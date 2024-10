El IES Bajo Aragón conciencia sobre el bullying a sus alumnos de primero de ESO

El Instituto de Educación Secundaria Bajo Aragón sigue adelante con su misión de concienciar a su alumnado sobre la problemática del bullying, esta vez con la colaboración de la cineasta y actriz Laura Torrijos-Bescós. Esta joven artista, que fue reconocida en 2019 como una de las 50 personas más influyentes de la generación Z en España compartió durante dos días su experiencia personal con los estudiantes de primero de ESO del centro, para quienes el tema del acoso sigue siendo una preocupación importante. Las charlas tuvieron lugar el pasado martes 22 y este viernes a las 9:45 horas en el Salón de Actos del instituto y continuaron durante toda la mañana, pasando los estudiantes en grupos de dos clases, hasta alcanzar alrededor de 200 alumnos.

Las sesiones de Torrijos-Bescós se basaron en un enfoque que combina teoría y experiencia personal. En primer lugar, comenzaron con una exposición general sobre qué es el acoso escolar y sus tipos. “Creo que es muy enriquecedor que yo aporte mi propia historia”, comentó la cineasta, quien sufrió acoso escolar a lo largo de toda su etapa educativa. Su vivencia añade un valor adicional a estas charlas, pues permite a los estudiantes conectar con una persona que ha vivido en primera persona la experiencia del acoso escolar y ha podido salir adelante, contribuyendo hoy con su testimonio a la sensibilización sobre el tema.

Según la joven, la respuesta del alumnado ha sido “muy positiva”. Torrijos-Bescós subrayó que los estudiantes, en su mayoría de 12 y 13 años, se mostraron particularmente receptivos, ya que “todavía tienen esa inocencia de atreverse a hacer preguntas que los adultos a veces no nos atrevemos a preguntar”. La cercanía de la ponente y la participación activa de los estudiantes permitieron generar un ambiente de diálogo, en el que se compartieron opiniones y donde también se rompieron algunos de los tabúes asociados al bullying. La cineasta ha recibido también mensajes de agradecimiento de algunos alumnos, quienes incluso la han saludado y abrazado al encontrarse con ella en los pasillos del instituto.

Distribución por bloques

Durante sus intervenciones, Torrijos-Bescós estructuró la charla en tres bloques principales: en primer lugar, una explicación de los distintos tipos de acoso que existen, luego su testimonio personal y, finalmente, un espacio para abordar las posibles soluciones o respuestas que pueden adoptar quienes se encuentran ante una situación de acoso, ya sea como víctimas o como testigos. Para demostrar que existen distintas maneras de reaccionar, la cineasta empleó una dinámica en la que permite a uno de los alumnos que le lance un insulto. Con esta actividad, muestra varias formas de responder sin recurrir a la violencia, enseñando a los estudiantes que el acoso puede abordarse con firmeza pero también con autocontrol.

En esta charla, los estudiantes del IES Bajo Aragón no solo aprendieron sobre los aspectos teóricos del bullying, sino que también se les animó a reflexionar sobre el respeto a la diversidad. La cineasta abordó la idea de “ser diferente” y la importancia de aceptar las propias particularidades, un tema que es relevante en la vida de los adolescentes, pues, como ella misma explica, “todos somos diferentes y nadie puede decir qué es ser normal”, explicó.

Además de la ponente, el equipo de orientación del centro también participó en la actividad, proporcionando apoyo en la gestión de dudas y en la identificación de herramientas prácticas para quienes necesiten ayuda. De esta manera, las charlas sobre acoso escolar se enriquecen con un enfoque profesional y adaptado a la edad del alumnado, quienes encuentran en las orientadoras una fuente de orientación y respaldo en su día a día escolar.

Una mejora en los datos

Según los datos recogidos por el Gobierno de Aragón hasta el segundo trimestre del año, la comunidad educativa percibe que la convivencia en los centros es, en general, positiva, aunque aún existen casos puntuales de acoso, con un 2% de los estudiantes reportando casos de bullying en secundaria y un 2,7% en primaria. La satisfacción con la convivencia y con las relaciones en el ámbito escolar ha crecido respecto a los datos recogidos en informes anteriores, tanto en el caso de los alumnos, como en el de las familias y el personal docente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten problemáticas como el ciberbullying, un fenómeno que ha crecido con el uso de las redes sociales y que presenta nuevos desafíos a los alumnos. “Cuando yo estudiaba, no existía el concepto de bullying y por tanto tampoco protocolos para afrontarlo. Me hubiese encantado que alguien que hubiese sufrido, alguien que me entendiera, se acercara y me dijera que no estaba sola”, reflexionó Torrijos-Bescós sobre la evolución de la concienciación en torno al acoso.

Por su parte, la cineasta explicó que, este tipo de actividades son “esenciales” y que charlas como las que ella ofrece habrían sido de gran ayuda para quienes, como ella, fueron víctimas de acoso escolar en su momento. Además, también comentó que es importante seguir realizando actividades de sensibilización no solo en primero de ESO, sino en todos los cursos de secundaria, ya que cada etapa presenta distintos desafíos y riesgos asociados al acoso.