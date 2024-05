El Iron CRA del Somontano Bajo Aragón celebra la estabilización de 80 alumnos

Por

Un centenar de personas se congregaron este sábado en Berge para celebrar una nueva edición del Iron CRA, una actividad que organiza anualmente el Colegio Rural Agrupado Somontano Bajo Aragón para reivindicar la pervivencia de sus escuelas y celebrar que el número de alumnos se mantendrá estable un año más el curso 2024/2025.



En este momento hay 80 alumnos estables, en la media de los últimos siete años, lo que permite que en seis de las nueve localidades adscritas no solamente haya aulas abiertas sino que exista previsión de mantenerlas el próximo curso.



“Peligraba Los Olmos, pero finalmente va a mantenerse abierta la escuela el curso que viene. Hay ahora cuatro alumnos y se nos va una familia de las que teníamos fijas y establecidas, con tres hermanos. Pero nos han avisado ya de que llega otra familia con otros tres niños, además de la incorporación de una niña que viene a vivir al pueblo este verano, con lo que tendremos un total de cinco en este centro”, explicó la directora del CRA, Desirèe Berdié.



Se trata de una gran victoria para un territorio que se resiste a seguir perdiendo población y que, alumno arriba alumno abajo, se mantiene. La Mata de los Olmos es el colegio que más matriculados tiene, con 24 y tres aulas, seguido de Berge (16 y dos aulas), Cañizar del Olivar (13 y dos aulas), Estercuel (10 y dos aulas, aunque perderá una el curso que viene), Ejulve (7 y un aula) y Molinos (4 y un aula). La Zoma, Crivillén y Gargallo, también integrantes del CRA, no tienen escuela abierta hoy por hoy.



El CRA se reunió para celebrar el mérito de seguir con pulso tras el varapalo que supuso la reducción del número de alumnos, de 136 a 82, la década anterior a 2017.



De modo que el Iron CRA, que en 2012 comenzó como un reto deportivo reivindicativo en plena época de recortes en Educación como consecuencia de la crisis, se mantiene doce años después sin perder de vista su origen, aunque evolucionando a “un día de convivencia de la comunidad educativa en el que se sigue poniendo en valor la escuela rural”, destacó Berdié.



Confían en que ningún gobierno vuelva a bajar las actuales ratios de cuatro alumnos para mantener una escuela, y tampoco quieren perder profesorado. Ahora tienen una veintena. Himno nuevo

La gran novedad del Iron de este año fue el estreno del himno del CRA Somontano Bajo Aragón, compuesto por todos los alumnos bajo al coordinación de la maestra de Música, María Navarro. Los alumnos pusieron música e interpretaron la letra, que precisamente recuerda que tres pueblos no tienen escuela y destaca los valores de convivencia, aprendizaje y amistad que se generan entre todos. “Es un colegio ideal que no es difícil jugar, todos podemos estar en un lugar especial; si canto es por el CRA, por un colegio que nace, que vive y que crece dentro y fuera de mí” es el estribillo.



Los niños también se encargaron de la organización del Iron CRA, que impulsa el área de Educación Física como un proyecto de senderismo para que los alumnos conozcan su entorno más cercano.



La salida fue a las 10 de la mañana desde la escuela de Berge. Hasta la riera convergieron las tres rutas (de 3, 5,5 y 9,5 kilómetros). La mediana subió hasta la Virgen de la Peña.



La explanada del polideportivo fue el lugar de convivencia posterior, donde el pueblo anfitrión preparó un picoteo y la comisión de fiestas puso una barra para recaudar fondos, pues otro de los objetivos es “dejar algo de dinero en la localidad”.



También hubo un mural colaborativo, con un árbol pintado y decenas de palmas de manos a modo de hojas; un photocall diseñado por los alumnos de Cañizar del Olivar, y una exposición de fotografías del CRA desde 1940 hasta la actualidad.



Los alumnos de Berge actuaron como perfectos anfitriones dando la bienvenida, explicando las rutas y estando pendientes de todos los detalles.