El Partido Popular denuncia “irregularidades” en la contratación de las últimas fiestas de San Macario de Andorra

El Partido Popular ha denunciado hoy “irregularidades” en la contratación de algunos de los espectáculos de las últimas fiestas patronales de Andorra por parte del concejal de Festejos y alcalde en funciones, Joaquín Bielsa, a quien pedirá la dimisión y contra quien se reserva acciones legales si un informe de Secretaría confirma que la contratación de al menos cinco actos por importe superior a 60.000 euros fue ilegal.



Así lo han manifestado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Andorra el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, y los concejales de la formación política en el consistorio, Silvia Quílez y José Carlos Laguarda.



En su condición de concejala de Hacienda, un cargo que en Andorra tiene carácter fiscalizador y no de confección de presupuestos, Quílez ha criticado abiertamente el “incumplimiento flagrante de la legalidad” tras analizar un reparo de Intervención y cuatro informes de Secretaría con respecto a cinco contrataciones realizadas por Bielsa sin pasar por junta de gobierno.



“Se han celebrado actos sin soporte jurídico y sin que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido” para su contratación, ha denunciado la concejala.



En concreto, se ha referido a las sueltas de vaquillas celebradas los días 10 y 11 de septiembre, cuya contratación no contó con informe favorable de la interventora accidental debido a que se han omitido “trámites esenciales en el expediente”. En el mismo con consta informe del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato, ni propuesta de gasto, ni consulta telemática mediante la que se hayan solicitado los tres presupuestos (Ruedolé, 18.109,50 euros; Cajsa, 19.500 euros; Diego García del Busto, 20.000 euros (IVA incluido).



Además, las vallas estaban instaladas desde el día 6, cuando la comunicación a la Interventora del expediente llegó el día 8. Por ello, la técnica entiende que la contratación ha sido verbal, algo que la ley prohíbe.



Por otra parte, la secretaria informa negativamente también cuatro contrataciones “por imposibilidad en el cumplimiento de los plazos requeridos en el expediente de contratación”. Según consta en el informe, el equipo de gobierno pretendía que diera el visto bueno el mismo día de la presentación del expediente de contratación de las orquestas Krypton (14.520 euros, IVA incluido), Mandrágora (18.150 euros) y Fórmula (17.345,35 euros), y Los Artistas del Gremio (7.865 euros).



“Estamos denunciando unas ilegalidades e irregularidades en la contratación de los actos de las fiestas patronales. No todos, pero una mayoría”, ha declarado Quílez, quien ha advertido de que “es un tema muy grave para el Ayuntamiento porque se ha incumplido la normativa vigente”. Es por ello que ha anunciado que ha pedido a Secretaría e Intervención un “informe global de los festejos de este año” para comprobar si la tónica habitual en la contratación ha sido esta.



“Si estos informes llegan con los reparos que parece que van a ocurrir, pediremos la dimisión de los concejales, de todos cuantos hayan hecho esa ilegalidad, porque no podemos permitir que esto pase en los ayuntamientos”, ha manifestado Juste.



El máximo responsable del PP en la provincia ha denunciado que “mientras el PSOE y el PAR se peleaban por repartirse los sillones, estaban incumpliendo la Ley”.



Unos acontecimientos “injustificables e inadmisibles”, ha lamentado Juste, quien ha manifestado que la imagen que se está trasladando de Andorra sea “penosa y lamentable” por estas circunstancias en un momento “trascendental” para el municipio por la necesidad de acometer la transición justa “tan demandada y necesaria”.



“Lo que se necesita es otra gestión, trabajo, empresas y un equipo que gobierne el Ayuntamiento de acuerdo a la legalidad”, señaló el responsable provincial de los 'populares'.



Tanto el presidente del PP de Teruel como los concejales han anunciado que llegarán “hasta el final” porque “es inadmisible toda la información que estamos conociendo”.



Por otra parte, Quílez denunció también que la partida para festejos de todo 2022 era de 208.000 y ya se ha llegado a los 342.000 euros. En 2017 y 2018, el presupuesto para todo el año en materia de fiestas era de 160.000 euros, aseguró.