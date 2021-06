El PP califica de “farsa” la gestión del gobierno de Urquizu en Alcañiz

Como “el equipo de gobierno de las subidas: de impuestos y de sueldos”. Así califica el PP al tripartito PSOE-Cs-IU en el Ayuntamiento de Alcañiz que los populares tildan de “farsa” en el ecuador de la legislatura.

Dos días después de que el PAR hiciera balance de los dos primeros años de legislatura, le tocó el turno al principal partido de la oposición. “En el mejor de los casos, han continuado proyectos anteriores” del gobierno PP-PAR, mientras que “en el peor los han paralizado, como es el caso de la piscina climatizada o la cobertura de la Pista Roja”, expuso el portavoz del PP, Nacho Carbó.

El edil popular manifestó su “comprensión con la difícil situación que ha tocado vivir”, que no es otra que la pandemia. Sin embargo, aseguró que no es excusa para no cumplir con el proyecto de ciudad que ofrecía el PSOE, pues “otros gobiernos nos hemos comido catástrofes como riadas, incendios o el deslizamiento de la ladera de Pui Pinos” que “han arrastrado sobremanera varios presupuestos municipales”. En esos momentos, afeó Carbó, la oposición no solo no mostró comprensión sino que “emponzoñó a la sociedad” contra el equipo del gobierno del PP.

“La realidad es cruda y pone a cada uno en su sitio”, continuó Carbó. “Lo único que han sabido hacer de verdad es un parquin que ya estaba proyectado, se lo dejamos en bandeja. Nada más entrar, aumentaron el coste político en un 70%”, dijo, de ahí que este apartado tenga “un coste de 85.000 euros anuales más con respecto a la anterior corporación”, lo que al cabo de la legislatura representa 340.000 euros. Carbó también criticó la subida de impuestos.

Mientras tanto, “se van empresas, aumentan los parados, hay fuga de ferias” o eliminación de convenios con asociaciones “por criterio político”, denunció el portavoz del PP, para el que el tripartido tampoco “se toma en serio” los caminos agrícolas.

En cuanto a la limpieza, “no sé si está más sucia que nunca, pero lo que se ve en la calle es que no está más limpia”.

En materia deportiva, Carbó criticó el largo plazo de la margen izquierda. Entretanto, se han echado para atrás las principales inversiones que impulsó el PP. El Camino Natural de la Val de Zafán tampoco se agiliza, dijo.

“Se erigen como dialogantes, pero lo son con cuestiones menores” mientras “son autoritarios para colocar la UNED en el torreón sin consultar a ningún grupo, con un coste de más de 400.000 euros”, lamentó Carbó.

Pui Pinos “chirría”

Lo mismo opinó con respecto al vial de Pui Pinos, un proyecto que en su conjunto ascenderá a 5 millones de euros para morir en el aparcamiento. Rechazan el ajardinamiento, “una verdadera barbaridad hoy en día”.

A Carbó le “chirría” que haya dinero para “una inversión tan importante” en el cerro mientras “nos hacemos los pobrecitos con una piscina que utiliza una gran variedad de usuarios”.

Carbó cerró pidiendo al equipo de gobierno que “ejerza” como tal y deje de hacerse “autobombo” para empezar a trabajar.

923 parados

Por su parte, el recién elegido presidente del PP de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, destacó que el paro ha subido de 815 a 923 personas en dos años en una población de 16.000 habitantes.

“Hablaban de gobierno eficiente y derrocharon recursos en liberados”, afeó Estevan, que lamentó la “falta de comunicación” entre Ayuntamiento, Motorland y Technopark, de donde se han marchado empresas.

El concejal aseguró que la ciudad está “sucia” y mal pavimentada, como así demuestra el estado de la avenida de Aragón o el de la plaza de España.

El autobús urbano no funciona entre las 10 y las 11 de la mañana, aseguró, y los vehículos (también los nuevos) siguen pasando por el taller.

“Tienen al sector agrícola abandonado”, aseguró Estevan, quien afirmó que “un grupo de agricultores ha pagado de sus bolsillos el arreglo de un camino”. Estevan acusó al PP de pretender “cargarse el Instituto de Estudios Humanísticos”, al que agradeció su labor.

Criticó que haya un concejal de Deportes liberado, Kiko Lahoz, que “no ha mejorado” el servicio, y que la promesa de construcción de una residencia pública haya quedado en nada.

“¿No cree usted que ya está bien de vender humo y de mentir a nuestros vecinos?”, se dirigió Estevan a Urquizu, para asegurar que “donde el PSOE ve una ciudad del siglo XXI, los ciudadanos ven que se ha retrocedido 50 años por el abandono de la ciudad”.