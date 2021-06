El PP propone que el ámbito territorial del Nudo Mudéjar se extienda al Bajo Aragón

El PP pide que los proyectos asociados a las centrales de energías renovables que accedan al Nudo Mudéjar de Red Eléctrica en Andorra puedan implantarse más allá de los 34 municipios circunscritos en el Convenio de Transición Justa de la cuenca minera turolense para que las oportunidades puedan llegar a toda la cuenca del Guadalope, cuyos usuarios están sufriendo uno de los efectos colaterales más significativos tras la salida de Endesa de la Junta Central.

“No podemos dejar de lado a ninguno de los municipios del Bajo Aragón afectados por el cierre de la térmica porque cualquier proyecto que pueda recalar en ellos es bueno y necesario”, argumentó el diputado nacional del PP por la provincia de Teruel, Alberto Herrero, quien criticó que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) “se pongan tantas limitaciones para la implantación de proyectos”.

“Sin ir más lejos, uno de los grandes perjudicados por el cierre de la térmica son los regantes de la cuenca del Guadalope”, observó Herrero, debido a que la desconexión ha conllevado la salida de la Junta Central de la eléctrica, que asumía casi la mitad de los gastos corrientes y las inversiones a cambio del agua del embalse de Calanda.

Sin embargo, localidades con un gran número de regantes como Calanda, Alcañiz o Caspe (Zaragoza) quedan fuera del Convenio de Transición Justa y, por lo tanto, del territorio susceptible de beneficiarse del concurso del nudo, de hasta 1,3 gigavatios de nueva potencia renovable que, según el Miteco, traerá aparejados planes de acompañamiento en el ámbito industrial, del empleo, la formación, los ingresos municipales y otros criterios positivos para la recuperación socioeconómica turolense tras el cierre de las explotaciones de carbón y la térmica.

“Como representantes públicos, lo que tenemos que hacer es dejar unas bases lo más abiertas posibles para que a ningún proyecto externo ni a ningún empresario que quiera venir a invertir aquí le pongamos trabas; al revés: tenemos que extender la alfombra y ayudarles para que se implanten en cualquiera de los municipios”, propuso el también alcalde de Calanda. “Todos los alcaldes quieren que las empresas se instalen en su municipio, pero hay que ir más allá y buscar el desarrollo del Bajo Aragón en su conjunto porque sería bueno para todos los municipios y para sus habitantes”.

Convenio de Transición Justa

En este momento, el Convenio de Transición Justa comprende los municipios de Andorra, Estercuel, Ariño, Alloza, Alcorisa, Ejulve, Albalate del Arzobispo, Calanda, Foz Calanda, Berge, Samper de Calanda, Escucha, Cañizar del Olivar, Castellote, Gargallo, Montalbán, Palomar de Arroyos, Utrillas, Crivillén, Alacón, Oliete, Híjar, Urrea de Gaén, Azaila, Castelnou, Jatiel, La Puebla de Híjar, Vinaceite, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Seno, Molinos y Castel de Cabra. Por la provincia de Zaragoza también está incluido Escatrón.

“Cualquier proyecto que las eléctricas que opten al concurso quieran instalar en otros municipios les puntúa cero, y yo no me perdonaría que municipios como Alcañiz, Castelserás o Caspe estén limitados a la hora de recibir proyectos. Me gustaría que todos los municipios del Bajo Aragón estuvieran incluidos en estas bases porque el cierre de la térmica afecta y mucho a los regantes de estos municipios”, dijo Herrero, que recordó que un motor de desarrollo propuesto por el Miteco fue precisamente el agroindustrial y “cualquier proyecto, por pequeño que sea, será importante para los habitantes de esta zona”.

“Va a haber alegaciones y me comprometo a trabajar junto a las asociaciones y colectivos que las presenten”, concluyó el diputado del PP en el Congreso

El plazo para presentar las alegaciones está abierto hasta el 15 de junio de 2021 en la dirección de correo electrónico nudos@transicionjusta.gob.es.