El PSOE de Alcañiz "no comparte" el proyecto de reforma del parque infantil y pide un debate en el Consejo de la Ciudad

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz ha aclarado que no comparten el proyecto de reforma del Parque infantil de la avenida Aragón que, han asegurado, no es el que se empezó a trabajar en la pasada legislatura. Han denunciado la falta de participación y transparencia en su aprobación y adjudicación y señalado que cuando, en la última comisión de Obras, se les presentó el proyecto “hecho” propusieron trasladarlo al Consejo de la Ciudad.

El portavoz del PSOE en el consistorio alcañizano Ignacio Urquizu, que ha estado acompañado en rueda de prensa por los concejales Irene Quintana, Ana Belén Andreu y Jorge Martínez, ha destacado que el proyecto finalmente adjudicado “debería haber sido debatido por la gente” y ha anunciado que en el pleno de hoy “lo volveremos a decir”, porque entienden que no se puede hacer un proyecto “tan importante” sin escuchar a los ciudadanos.

“Nosotros cada vez que había un proyecto importante convocábamos un consejo de ciudad. Lo presentábamos públicamente y permitíamos que la gente opinara. Todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora”, ha dicho Urquizu afirmando que el alcalde Estevan “no escucha a la ciudadanía”. “Las alegaciones no son suficientes porque, de hecho, han desestimado todas”, ha remarcado.

Ante el debate que se ha generado en la calle y la recogida de 2.000 firmas solicitando una consulta popular sobre este tema, los concejales socialistas se han desmarcado por completo de la autoría del proyecto adjudicado y han denunciado que el equipo de gobierno tampoco ha facilitado la participación de los partidos políticos de la oposición. “Este proyecto no viene de antes, este proyecto se ha hecho ahora. De hecho, si nosotros hubiéramos estado, las directrices serían otras”, ha sentenciado el portavoz socialista acusando al actual equipo de gobierno de “dejación de funciones” al no velar porque el proyecto del Parque “hubiera respondido a un conjunto de directrices que se deberían haber debatido en las comisiones correspondientes, que no se hizo”.

Subvención conseguida

Los socialistas en el Ayuntamiento de Alcañiz han reivindicado que la reforma del Parque Infantil fue un proyecto iniciado en la legislatura anterior y que para ello se consiguió una subvención de 484.000 euros. Ya entonces se empezaron a debatir en la comisión de Medio Ambiente distintas cuestiones alrededor del proyecto, principalmente la necesidad de que no superara demasiado la cantidad recibida, y se decidió que la técnico de obras elaborase unos pliegos que, aseguran desde el PSOE, “acabó la legislatura y nunca llegaron a la comisión”.

“Nosotros siempre hemos hecho una gestión muy responsable de las cuentas. Creo que hasta ella actual equipo de gobierno reconoce que hemos dejado unas buenas cuentas”, ha apuntado Ignacio Urquizu antes de señalar que el proyecto adjudicado supera la cantidad de la subvención y recordar que, en las conversaciones para definir un proyecto adecuado al dinero disponible durante la pasada legislatura, se propuso mantener el puente del parque, tanto como icono del espacio como para ahorrar. Además, también se quería seguir contando con un espacio dedicado a la seguridad vial, dada la vinculación de la ciudad con el mundo del motor.

Urquizu ha señalado que la licitación de las bases del proyecto de reforma del Parque infantil se produjo el 30 de junio, cuando Miguel Ángel Estevan ya era alcalde desde el 17 de junio. “No hemos hecho nada con ellas ni tuvimos nada que ver. Es todo una responsabilidad de quienes gobiernan ahora”, ha afirmado sobre ese proyecto que se adjudicó finalmente el 10 de octubre y del que, han apuntado, aún no se ha pronunciado el equipo de gobierno, “cuando son los autores y lo están gestionando”.

“Han hecho el proyecto que han considerado, no han contado con la oposición, como no cuentan para casi nada con nosotros. Y aquí hay que recordar que nos han sacado de la Junta de Gobierno o que hay comisiones que desde las elecciones se han convocado una o dos veces”, ha denunciado el portavoz socialista.