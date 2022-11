Estrella Verde de la Guía Michelin a la sostenibilidad para el restaurante El Visco de Fuentespalda

El restaurante El Visco, del Hotel La Torre del Visco de Fuentespalda, ha sido reconocido en la gala de la Guía Michelin con un estrella verde a la sostenibilidad, un galardón con el que la veterana publicación valora la apuesta de la cocina española por los enfoques gastronómicos más sostenibles.

Junto al hotel turolense de la Comarca del Matarraña otros 12 establecimientos obtuvieron una estrella verde. Fueron: Ambivium (Peñafiel), Arrea! (Santa Cruz de Campezo), Cancook (Zaragoza), Casa Nova (Sant Martí Sarroca, Barcelona), Casona del Judío (Santander), Casa Nova (Sant Martí Sarroca, Barcelona), Les Moles (Ulldecona, Tarragona), Maskarada (Lekunberri, Navarra), Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria), Narbasu (Cereceda, Asturias), Oba (Casas-Ibáñez), Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja) y Zelai Txiki (San Sebastián).

Rubén Catalán, cocinero de El Visco valoró el reconocimiento obtenido de la mano de una de las guías gastronómicas más importantes del mundo. “Estamos muy contentos, porque supone un reconocimiento a muchos años de trabajo, de Jemma y Pierce, los propietarios, en Torre del Visco, un establecimiento de referencia en la Comarca del Matarraña que el año que viene cumplirá 30 años”.

Filosofía slow

Catalán recordó que La Torre del Visto es un establecimiento hotelero que apostó desde su creación por la implantación de “una filosofía similar a la actual slow y ahora, con el huerto, con los invernaderos y la finca en ecológico que rodea el establecimiento, han hecho que la expresión ‘del campo a la mesa’ se haya hecho tan famosa”. En este sentido, consideró que la estrella verde Michelin que acaban de obtener “supone un reconocimiento por parte de la guía por la buena cocina, tanto desde el restaurante como desde el punto de vista de la sostenibilidad, de lo que tenemos en el Matarraña y de sus productos”. También, enfatizó Catalán, “de todos sus productores y artesanos locales que hay en la comarca, sin los cuales no tendríamos los excelentes productos que tenemos para ponerlos en el plato”.

El restaurante El Visco cuenta con un invernadero y un huerto del que proceden las hortalizas que se sirven en la mesa. Según detalló el chef, “el 90% de las verduras que utilizamos en la cocina son nuestras, y cuando no disponemos de un producto concreto acudimos a los productores ecológicos del entorno”, una política que se sigue tanto con las carnes como con los pescados.



Estos últimos “proceden del delta del Ebro, de la zona de Tarragona”, prestando además atención a que el pescado que se adquiere no esté en riesgo como ocurre con algunos productos como la anguila, que no se oferta en el restaurante por motivos éticos y de sostenibilidad ambiental. “Creemos que estos criterios y ese fondo sostenible también ha sido valorado por la guía gastronómica”, enfatizó Catalán.

Esta filosofía también ha sido reconocida por los asiduos al restaurante. “Hay un cliente internacional que viene buscando estas iniciativas, y cada vez tenemos un cliente nacional que se acerca al restaurante y que no tiene problemas en pedirse un menú degustación de solo verduras, que le da valor a unas simples zanahorias”.