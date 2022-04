Fernando Galve, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo: "Estos dos años de parón han servido para reforzar el sentimiento de pertenencia"

Fernando Galve es presidente de la Ruta del Tambor y Bombo desde octubre de 2019, pero no ha sido hasta este año cuando se ha estrenado de facto en el cargo. Vivirá esta Semana Santa intensamente, conociendo por fin los actos de otras localidades que su anterior responsabilidad al frente del Cristo de los Tambores y Bombos de Andorra no le había permitido hasta ahora. Confiesa que nunca ha estado en la Rompida de Calanda ni en el Drama de la Cruz de Alcorisa, y romperá la Hora en La Puebla de Híjar. Insta a reencontrarse con amigos, familiares y costumbres en plazas y calles, tocando unidos para mantener una tradición ancestral con reputación mundial.

-¿Cómo imagina el regreso de la Semana Santa?

-En el Pregón de las Jornadas de Convivencia de la Ruta comenté que tiene que ser la Semana Santa del reencuentro después de dos años sin haber podido disfrutarla como nos gusta a nosotros, que es tocando los tambores y bombos en las calles de los nueve pueblos. Quisimos hacerlo desde ventanas y balcones, pero no es la forma en la que lo hacemos en el Bajo Aragón. Nuestra característica principal es abarrotar calles y plazas en compañía de amigos, vecinos, familiares y conocidos. Va a ser un momento muy importante, hay mucha gente que vive fuera que solo viene estas fechas. Toca reencontrarse con amigos, familiares, tradiciones y costumbres.

-Se han quitado el mono de tambor en las Jornadas Nacionales de Alcorisa y las Jornadas de la Ruta en Alcañiz. ¿Cómo fueron esos reencuentros?

-Con el paso de los años haces amistad. Han sido abrazos intensos los que nos hemos podido dar después de mucho tiempo tocando juntos. Se han visto imágenes muy emocionantes. Hay mucha relación entre los pueblos que no ha podido ser fluida por la pandemia, y el tambor y bombo la ha vuelto a normalizar.

-El tamborilero está por la labor de llenar las plazas. ¿También el turista hará lo propio con los alojamientos?

-El turista tiene ganas, todos tenemos muchas ganas de viajar y disfrutar. Hay ganas de Semana Santa y se nota en el número de vehículos que ya pasan por nuestras carreteras, y en las caras de la gente. Nos consta que están los hoteles llenos desde hace tiempo y nosotros estamos suministrando información de horarios a través de la web de la Ruta.

-Los reconocimientos obtenidos años atrás tienen tirón.

-Para nosotros son muy importantes. Tenemos los mayores reconocimientos que existen: Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Esto nos hace ser conscientes de que nuestras tamboradas están a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo, como el flamenco o las Fallas, y eso es un reclamo interesantísimo.

-¿Son una responsabilidad?

-Por supuesto. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, manteniendo y mejorando si es posible. Tener estos títulos conlleva una responsabilidad enorme y tenemos que legar esa tradición como hicieron nuestros abuelos y nuestros padres con nosotros. Cincuenta y dos años de historia de la Ruta y una tradición ancestral así lo merecen.

-En 2020 la Ruta celebró, como pudo, medio siglo de unión. Este año por fin lo están festejando como merece.

-Es muy importante para una asociación de estas características cumplir 50 años de historia completamente unidos. Todo esto es porque en aquellos momentos supieron vender que en estos nueve pueblos había una forma de vivir la Semana Santa y sentirla de forma muy similar. Esto es lo que nos ha llevado a los reconocimientos nacionales e internacionales y a que turísticamente seamos un puntal para la provincia de Teruel y Aragón.

-¿Han temido por que la tradición viniera a menos con el parón, o se ha visto reforzada?

-Esos dos años sin tocar han influido para reforzar el sentimiento de pertenencia a la Ruta del Tambor y Bombo. Con el clima que hacía en Alcorisa y Alcañiz fueron muchísimos los tamborileros que quisieron volver a tocar con amigos de otros pueblos. Salimos reforzados.

-¿Ha habido que ensayar más de la cuenta para coger el tono y el toque?

-Habrá habido de todo, pero en general nos sabemos bien las marchas porque las llevamos en nuestro ADN. Le explicaba al Premio Redoble, Ignacio Escolar, que aquí cuando uno nace ya le cuelgan un tambor o un bombo y a los tres años está en la escuela de tambores aprendiendo, y, si no, con padres, tíos y abuelos. Y la gente espera estas fechas con más ilusión que la Navidad o las fiestas patronales. Llevo dos años sin ver a amigos de mi peña. Nos vamos a juntar como en los mejores tiempos porque todos tenemos esta fecha marcada.

-De facto, se estrena como presidente de la Ruta tres años después de ser elegido.

-¡Por fin! Entré de presidente en octubre de 2019 y no me pude estrenar el año siguiente. Hace unas semanas bajé a un acto en Albalate y fue el primero casi, y después ya llegaron las Nacionales y las de Convivencia. ¿Cómo lo voy a vivir? Pues me voy a intentar multiplicar para poder llegar al máximo de actos. Han sido muchos los pueblos que me han invitado. Como anécdota, he de decir que este año no voy a romper la Hora por primera vez en mi vida en Andorra. Y va a ser por una causa muy poderosa: La Puebla de Híjar le ha otorgado el Tambor de Honor a la Ruta por su 50 aniversario y voy a estar allí el Jueves Santo. Va a ser una sensación extraña y gratificante.

-Romperá en otro pueblo y vestido de calle, que es como lo hacen en La Puebla.

-Así es, esta es una de las características de La Puebla de Híjar. He de decir que romperé la Hora allí pero después subiré corriendo a la Procesión de las Antorchas en San Macario. Pero en La Puebla tengo grandes amigos y solo puedo agradecer al Ayuntamiento que nos dé este premio.

-¿En qué otros actos estará que nunca ha presenciado?

-Además del concurso de Híjar de este Domingo de Ramos, voy a estar en la Rompida de Calanda por primera vez en mi vida y voy a asistir también a la Pasión de Alcorisa. Aunque parezca mentira, no he estado nunca en ninguno de estos actos, de modo que ser presidente me abre la puerta a descubrirlos.

-Siendo su mujer de Calanda, ¿de verdad nunca ha roto la Hora allí el Viernes Santo?

-De verdad que no. Como tantas parejas de la Ruta, en Semana Santa siempre hacemos como han hecho la infanta Cristina y Urdangarín: De común acuerdo, decidimos interrumpir nuestra relación matrimonial por dos o tres días (ríe). Ella el Jueves Santo coge a los niños y se va a Calanda, y ya no nos vemos hasta el sábado por la noche o hasta el domingo. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa se vive de forma muy local y he estado muchos años como presidente del Cristo de los Tambores y Bombos de Andorra.

-La Ruta tuvo un detalle con su anterior presidente, Segundo Bordonaba, nombrándole pregonero en Alcañiz.

-Nos hizo mucha ilusión y era de justicia reconocerle una década de trabajo. Segundo lo es todo para nosotros, ha trabajado como un león para dar a conocer la Semana Santa y, en lo personal, durante estos tres años me ha ayudado mucho. Es uno de los amigos de La Puebla por los que voy a ir a romper la Hora.

-Acaban de instalar nueva señalética junto al Museo de la Ruta en Híjar para que se vea mejor y la gente entre a visitarlo. ¿Qué esperan de él?

-Hemos modificado los recursos expositivos porque, entre otras cosas, no ponía aún que somos Patrimonio Cultural Inmaterial. Por otra parte, pasabas por la carretera y no se veía la sección del museo, dentro de las instalaciones de la Comarca el Bajo Martín a la que por cierto le agradecemos toda la colaboración. De forma que pedimos permisos y, con proyecto de obras, seguridad y demás, pusimos este tótem para que la gente que transita por la N-232 lo vea mejor.

-¿Han logrado ya la ansiada desestacionalización?

-Para eso está pensado el museo, y poco a poco, con el guía turístico Alfredo Martínez Tirao, vamos dando pasos. Viene mucha gente para Semana Santa y las semanas previas se anima con las jornadas de convivencia, pero nos gustaría que la gente visitara el museo todo el año. Nos ha pillado la pandemia, pero esperamos que estos esfuerzos de gestión sirvan para lograrlo.

-Pese a las suspensiones de 2020 y 2021, nunca dejaron de sacar el cartel anunciador.

-Ni dejamos de tocar, como acto de rebeldía porque una tradición de siglos no la podíamos parar, ni dejamos de sacar los carteles. El de 2020 se llegó a imprimir y a presentarse en Fitur. El de 2021 ni siquiera se llegó a imprimir. En ambos casos se pagaron los premios, 800 euros. Somos una institución de 52 años y hay detalles que tienen que seguir. El cartel de este año tiene una potencia brutal, por cierto.