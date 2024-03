Fernando Galve, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo: “Vengas de donde vengas, si te pones una túnica y te cuelgas un tambor puedes participar como uno más”

Por

Fernando Galve es el presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, un consorcio formado por tamborileros de nueve municipios del Bajo Aragón que se abren al visitante para que participe junto a ellos en sus ancestrales rituales de toques de tambor y bombo reconocidos por la Unesco. La implicación de las nuevas generaciones garantiza el futuro.



-¿Cómo afronta la Ruta esta Semana Santa?



-Los que somos tamborileros siempre la afrontamos con ilusión, esperando que nos haga buen tiempo y con expectativas de que venga muchísima gente a conocernos. Lo que nos gusta es tocar el tambor y participar en la Semana Santa activamente.



-Tanto en las Jornadas Nacionales como en las de Convivencia de la Ruta se ha escenificado el buen trabajo de cantera que se hace en las escuelas del tambor y bombo. ¿El futuro está garantizado?



-El relevo generacional está más que garantizado. Sólo hay que ver el gran número de niños y niñas que aprenden a tocar en las escuelas de tambor y bombo, y la destreza que están adquiriendo. Los desfiles que se han hecho en ambas jornadas cada año son más multitudinarios, en Urrea participaron más de 500 niños el 16 de marzo. El hermanamiento en torno al tambor y bombo nos une a nuestro pasado y nuestras raíces, y este tipo de desfiles con tantos niños nos une al futuro.



-Aparte de que salga mucha gente a tocar, ¿es importante que cada vez se toque mejor?



-Lo importante es el sentimiento con el que cada uno toca y la tradición que hay en este gesto. Por supuesto que las escuelas de tambor están haciendo una labor fundamental y cada vez se toca más y mejor; pero hay otros tamborileros, que son hijos de los nueve municipios, que vienen una vez al año a su cita ineludible con la Semana Santa y no tienen tiempo ni medios para ensayar. Y salen a tocar con sus familiares y amigos, como saben y, sobre todo, como lo sienten. Lo importante de la Semana Santa de la Ruta es que, vengas de donde vengas, si te pones una túnica y te cuelgas un tambor o un bombo puedes participar como uno más. Es una tradición ancestral que está abierta a todo el mundo.



-¿Qué actos no debería perderse ningún visitante?



-Cualquiera de los actos que se celebran en la Ruta del Tambor y Bombo merecen la pena. Quizá lo más famoso, o lo que más llama la atención, sea Romper la Hora, pero gusta ver cualquier procesión, cese de redobles, la Pasión de Alcorisa... La recomendación es que el visitante venga con actitud de moverse por el territorio para presenciar una Semana Santa única que no le va a dejar indiferente. En cualquier pueblo podrá encontrar folletos con todos los horarios de los nueve municipios.



-¿De qué forma se notan los reconocimientos obtenidos: Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?



-Estos galones se notan en que hay un mayor interés mediático por lo que es la Ruta. Vienen más medios de comunicación, muchos de ellos internacionales, y muchísima gente. Todos los años colgamos el cartel de completo en los alojamientos.



-Les invitaron en diciembre de 2023 a unas jornadas de buenas prácticas en patrimonio organizadas por Hispania Nostra. Son ya un ejemplo para otros.



-Efectivamente, estuvimos en Madrid en unas jornadas organizadas por Hispania Nostra, que hace la lista de patrimonio cultural en peligro. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene que nuestra Semana Santa sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto nos coloca a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo y es una responsabilidad. Tenemos que seguir promocionándola, cuidándola, mimándola. Se nos tiene cada vez más en cuenta para asistir a eventos.



-¿Están más unidos si cabe los tamborileros de la Ruta y del Consorcio Nacional?



-En la Ruta son ya 54 años de unión y cabe destacar cómo los tamborileros de los nueve pueblos se volcaron con las Jornadas Nacionales de Andorra y cómo acudieron masivamente a sus Jornadas de Convivencia en Urrea de Gaén. Hay ganas de compartir ratos de tambor y bombo con los tamborileros de los pueblos hermanos. Puede que se hayan reforzado estos lazos de unión porque estos premios te hacen reflexionar. Lo vivimos de forma natural porque nos mueve la amistad que tenemos en torno a lo que más nos gusta, pero algo estaremos haciendo bien para que se cree esta sensación de pertenencia a algo importante.



-¿No llega el tamborilero a Semana Santa con el gusanillo quitado, con dos fines de semana previos tan intensos?



-No, porque la Semana Santa es diferente. Estás en compañía de amigos, de familiares que no siempre están cerca en el día a día. Es una reunión familiar que esperas todos los años. Aquí nos juntamos por Semana Santa, más que por Navidad. El año que tienes Nacionales en tu zona o te toca organizarlas sí se hace largo, pero por el trabajo que conllevan y por el celo de que todo salga perfecto. Pero es oír las cornetas de los romanos el Sábado de Pasión o el Desfile de Estandartes en Andorra, en el caso de mi pueblo, y ya entras en modo Semana Santa y tambor otra vez.



-Todos destacaron el acto de inauguración que hizo Andorra para las Jornadas Nacionales.



-El acto de inauguración siempre se ha hecho en las Jornadas Nacionales cuando las ha organizado Andorra. Se había perdido y quedaba como una recepción de autoridades y un intercambio de obsequios. Quisimos recuperarlo y fue un éxito porque participaron prácticamente todas las agrupaciones culturales de Andorra, coordinadas por Sergio Aso que es un artista como la copa de un pino. Yo participé en el espectáculo desde dentro y estuve metido en lo que tenía que hacer, pero parece que a la gente le gustó.



-Fueron las últimas Nacionales de Antonio Mesa (foto) al frente del Consorcio.



-Antonio Mesa es una persona de avanzada edad y llevar los desplazamientos y coordinación de todo un Consorcio de 22 municipios y cinco Comunidades Autónomas se le hacía cuesta arriba. Hay que agradecerle de corazón porque han sido 32 años realizando un trabajo magnífico. Si las jornadas gozan de la salud y vitalidad que tienen ahora y hay municipios en cola para organizarlas, es gracias a Antonio.



-¿Qué opinión le merece la nueva junta directiva del Consorcio Nacional, de la que forma parte como vicepresidente como corresponde al presidente de la Ruta?



-Es una junta nueva con experiencia porque buena parte de sus integrantes ya estaban en la anterior. Todos son conscientes, con Francisco Pastor a la cabeza, de que hay que darle un nuevo aire al Consorcio, hacer nuevas acciones y moverlo un poquito. La pandemia fue un gran freno pero las ilusiones quedan renovadas para mejorar y llevar al Consorcio a lo más alto.



-Se ha creado la figura de delegado territorial para la zona norte que ostentará Carlos Gómez, reputado tamborilero de Albalate del Arzobispo. ¿Qué puede aportar?



-Carlos es un tamborilero con muchísima experiencia. Desempeñará un cargo importante para conseguir mayor unión si cabe entre norte y sur, y no me cabe duda de que la coordinación será magnífica. Es un buen amigo del que me enorgullezco.