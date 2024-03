Tamborileros de siete pueblos de la Ruta rompen la Hora al unísono y hacen temblar la tierra de Pasión

La Ruta del Tambor y Bombo vibra desde esta medianoche, cuando el acto de Romper la Hora en siete de los nueve municipios ha desatado la pasión con la que el Bajo Aragón vive esta costumbre ancestral. Una mezcla apoteósica de tradición, religión y misticismo impregna a los oriundos, abraza al visitante y refuerza lazos familiares y de amistad.

Tambores y bombos han sonado al unísono a la señal de bastones de mando, pañuelos, campanas y toques de corneta, en una ceremonia que viene a representar el temblor de la tierra por la injusta muerte de Cristo que narran las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la ceremonia va mucho más allá de lo religioso para convertirse en un rito social del que desde anoche forman parte Híjar, Andorra, Samper de Calanda, Urrea de Gaén, Alcorisa, La Puebla de Híjar y Albalate del Arzobispo.

Calanda rompe el viernes

Calanda se sumará a esta catarsis colectiva este Viernes Santo a mediodía –con presencia del director de cine, guionista y productor de series Nacho García Velilla, que romperá la Hora con túnica morada– y Alcañiz esperará a la noche, aunque no rompe.



Tocar el tambor en Semana Santa se sitúa en la barrera entre lo religioso y lo pagano, entre la tradición y la diversión. Es reunirse en familia –cuantas más generaciones haya juntas, mejor– o cuadrillas, limar asperezas entre vecinos y compartir esta singular ceremonia con hijos del pueblo ausentes durante el resto del año. En la Tierra Baja la gente vuelve más a casa por Semana Santa que por Navidad.



Además, la integración del visitante en la fiesta está garantizada. Es de sobras conocido que cualquiera que se cuelgue un tambor o un bombo y vista una túnica puede participar como uno más. Por algo esta semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Lo mismo, pero diferente

Todos hacen lo mismo, pero no todos lo hacen igual. En Híjar se han vestido de negro, con camisa blanca y corbata a juego con la túnica. El alcalde, Jesús Puyol, ha dado la señal levantando el bastón de mando desde el centro de la plaza. Desde el balcón del ayuntamiento ha observado la ceremonia el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

“No es solamente una cuestión emocionante; lo sientes físicamente”, ha dicho el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón en referencia a Romper la Hora, el acto más significativo de la Ruta del Tambor y Bombo y que más turistas atrae.



Azcón, que ya había visitado anteriormente las rompidas de Calanda o Albalate del Arzobispo, ha calificado de “espectacular” el momento en el que tambores y bombos “golpeados al mismo tiempo hacen que sientas el ruido en el cuerpo”.



“La Semana Santa en todo el Bajo Aragón histórico es emoción, es tradición, es conocida internacionalmente y tenemos que apoyarla”, ha destacado el presidente regional. Y es que “no solamente es un hecho religioso; es mucho más: familias que se juntan y un motor económico”, ha señalado en cuanto a la repercusión que tiene en el turismo. Hoteles y restaurantes se llenan “a reventar” estos días en los nueve pueblos, ha apostillado.



Además, el tiempo está respetando en la zona, por lo que la edición 2024 “va a ser un éxito sin ningún género de dudas”. En definitiva, ha concluido, es algo que solo puedes disfrutar aquí en Aragón, en el Bajo Aragón histórico, y es normal que haya tanta gente que viene y que repite”.



Otra autoridad, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha sentido Romper la Hora en Andorra desde el balcón parroquial con vistas a una plaza del Regallo abarrotada, con el gran bombo del Cristo de los Tambores presidiendo. Miles de tamborileros se han vestido también luto, con fajín rojo, y han comenzado a tocar tras el sonido de corneta.



“Siempre solía ir a la Rompida de la Hora en Samper de Calanda”, ha dicho, y familiares y amigos también la invitaron años atrás a Híjar, Albalate del Arzobispo, Alcorisa o Alloza. “En Andorra no había podido estar nunca en la Rompida de la Hora y, por lo tanto, estoy doblemente feliz por la invitación que me ha hecho el alcalde y toda la corporación”, ha señalado Alegría, oriunda de La Zaida (Zaragoza).



La ministra ha definido como “emotivo” el momento en el que todo un pueblo inicia los redobles y los mazazos a los bombos, “un tiempo absolutamente conmovedor” que esta noche ha tenido el “honor” de vivir.



“Nos tenemos que sentir muy orgullosos de estas fiestas de Semana Santa” de la Ruta del Tambor y Bombo “que, además, fueron declaradas ya en su momento Fiestas de Interés Turístico Internacional”, ha añadido. Por ello “es importante que sepamos disfrutar y celebrar estas fechas, y creo que también son días para agradecer y reconocer a todas las cofradías y todos los cofrades”.



Por su parte, en Albalate los vecinos han salido vestidos con túnica negra y pañuelo blanco al cuello, cíngulo y tercerol en el hombro. Ha sido la alcaldesa, Celia Trullén, la encargada de dar la señal bajando su pañuelo desde el balcón del ayuntamiento que preside la plaza de la Iglesia.

Samper de Calanda y Urrea, los pueblos más pequeños, también se visten de negro para Romper la Hora. En el primer caso, los alabarderos se han ocupado de dar comienzo al ritual a toque de corneta desde el balcón del ayuntamiento ubicado en la plaza de España. En Urrea de Gaén, el estruendo ha llegado a golpe de campana en la plaza de la iglesia.



Solamente Alcorisa ha difuminado el silencio en la plaza de los Arcos vestida de morado, dando una pincelada de color a la noche del Jueves Santo de la Ruta. Un toque de corneta ha avisado al alcalde, Miguel Iranzo, correa de transmisión que a golpe de bastón de mando ha ordenado el comienzo.



Por su parte, los vecinos de La Puebla de Híjar han sido fieles a sus costumbres y han roto la Hora con ropa de calle en la plaza de España. Eso sí, según sus normas a primera hora del viernes deben ir a por sus túnicas negras, pues de lo contrario no podrán seguir tocando. El alcalde, Pedro Bello, ha estado acompañado de una nutrida delegación del Grupo de Comunicación La Comarca, Tambor de Honor de la localidad este año.



El ritmo no para





Tras un buen rato congregados en las plazas al ritmo de La Palillera, Romper la Hora, La Imágenes, La Procesión y otros toques característicos, las cuadrillas se dispersan por calles y plazas, siempre cerca de un bar, para disfrutar de la amistad y el comensalismo que también caracteriza a esta tradición.

En algunos pueblos, los toques se trasladan a las procesiones posteriores. Es el caso de Andorra, donde a las dos de la madrugada los tamborileros van a buscar al Cristo de los Tambores en uno de sus actos más espectaculares: la procesión de las Antorchas.

También a las dos de la mañana comienzan las procesiones de los rosarieros de Híjar y Albalate del Arzobispo. Urrea de Gaén celebra la íntima procesión de la Oración en el Huerto, mientras que en Calanda tiene lugar el tradicional Vía Crucis con tambores y bombos.



Silencio en Alcañiz

En Alcañiz se ha celebrado el jueves por la noche la procesión del Silencio, en contraposición al rugir de los tambores. La ciudad no rompe la Hora y su momento álgido de tambores –no tiene bombos y viste de azul– llegará tras la procesión de la Soledad de este Viernes Santo.



Los tamborileros tocarán hasta el sábado en Albalate (21:00 horas), Andorra (20:30), Calanda (14:00), Alcañiz (20:00), La Puebla (22:00), Samper (21:00) y Urrea (20:00). En Alcorisa los redobles solo duran 14 horas, por lo que hoy cesarán justo antes de ir a comer para comenzar los preparativos del Drama de la Cruz (17:00 horas), todo un espectáculo que congrega a miles de espectadores.