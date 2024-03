La tierra temblará esta medianoche en el Bajo Aragón para simbolizar la muerte de Cristo

Por

Siete de los nueve pueblos que integran la Ruta del Tambor y Bombo romperán este Jueves Santo a medianoche la Hora, como manda la tradición, para protestar por la muerte de Jesús. Cuentan las Sagradas Escrituras que cuando Cristo fue ajusticiado la tierra tembló, y eso mismo es lo que ocurrirá este jueves en el Bajo Aragón con los toques de miles de tamborileros que abarrotarán las plazas de Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén.



A las doce en punto, a las señales de campanas, bastones de mando o los primeros mazazos de los alcaldes, los tamborileros estrellarán sus mazas y palillos sobre las pieles y parches de bombos y tambores.



Tan solo Calanda y Alcañiz quedarán sin tocar. Los primeros, porque su costumbre es romper la Hora el Viernes Santo a mediodía, vestidos de morado. Los segundos no celebran este acto. Es más, el estruendo del resto de la Ruta contrasta con su Procesión del Silencio que, desde las 22:30 horas, saldrá de la iglesia para recorrer la parte baja de la ciudad. Otro hecho que diferencia a los alcañizanos del resto es que no tienen bombos. Su momento de exaltación será la Noche de Tambores del viernes, cuando la ciudad se teñirá del azul de túnicas y terceroles.

El más multitudinario

Romper la Hora es el acto más multitudinario de cuantos se celebran en los distintos pueblos del Consorcio. Es algo que los oriundos sienten y, con sus rostros, hacen sentir a quienes les visitan estos días. Todos romperán la Hora, pero cada uno con su estilo propio. En Albalate, los vecinos saldrán vestidos con túnica negra y pañuelo blanco al cuello, cíngulo y tercerol en el hombro. De negro irán también los hijaranos, estos con camisa blanca y corbata a juego con la túnica. Andorra también se vestirá de luto, en este caso con fajín rojo. Samper de Calanda y Urrea sumarán cofrades de negro.



Los alcorisanos, con sus túnicas moradas, enriquecerán el amalgama de colores y sensaciones de la Semana Santa bajoaragonesa. Por su parte, los vecinos de La Puebla de Híjar seguirán fieles a sus costumbres y romperán con ropa de paseo.



Tras el estallido inicial, en algunos pueblos los toques se trasladarán a las procesiones. Será el caso de Andorra, donde a las dos de la madrugada los tamborileros irán a buscar al Cristo de los Tambores a San Macario en uno de sus actos más espectaculares: la procesión de las Antorchas.



También a las dos de la mañana comenzarán las procesiones de los rosarieros de Híjar y Albalate del Arzobispo. Urrea de Gaén celebrará la íntima procesión de la Oración en el Huerto, mientras que en Samper de Calanda procesionarán al Calvario para bajar las imágenes y en Calanda tendrá lugar el tradicional Vía Crucis de tambores y bombos. Los tamborileros pueden tocar, según los pueblos, entre 14 (Alcorisa) y 46 horas (La Puebla de Híjar) de forma ininterrumpida.



El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asistirá al acto de Romper la Hora de Híjar, mientras que en Andorra hará lo propio la ministra aragonesa de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, que también procesionará. Viernes Santo en Calanda

El director de cine, guionista y productor de series de televisión Nacho García Velilla será el encargado de Romper la Hora en Calanda este Viernes Santo (12:00 horas, plaza de España).



Formado en el sector audiovisual, Nacho García Velilla ha desarrollado su carrera profesional tanto en televisión como en el cine desde el año 1997, cuando empezó a trabajar como guionista de la serie Médico de familia. Seguidamente, también guionizó y dirigió la serie 7 vidas y fue cocreador y director del primer spin off de Televisión Española, Aída, en 2005, en la que trabajó como productor ejecutivo.



Bajo su dirección han estado otras series como Gominolas, Los Quién, Fenómenos, Anclados y Buscando el norte, mientras que en el cine ha tenido bajo su dirección ocho películas: Fuera de carta, Que se mueran los feos, Perdiendo el norte, Villaviciosa de al lado, No manches Frida, Por los pelos y Mañana es hoy. De esta forma, el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, mantiene la costumbre del ayuntamiento de elegir a una persona vinculada con la cultura y el séptimo arte en honor a Luis Buñuel.