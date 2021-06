Hallado muerto un vecino de Alcañiz de 56 años en su domicilio sin signos de violencia

Por

Un vecino de Alcañiz de 56 años de edad fue hallado la tarde de este martes muerto en el interior de su domicilio, en la calle San Juan de la capital bajoaragonesa.



Según fuentes de la Guardia Civil, fueron los Servicios Sociales los que dieron la voz de alarma al ver que no tenían noticias de él.



El cuerpo de este hombre, que responde a las iniciales T. J. C. B., no presentaba signos de violencia, aunque las causas de la muerte las determinará la autopsia, que se le practicará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Aragón



El cuerpo fue localizado a última hora de la tarde. Para acceder al interior de la vivienda fue necesaria la intervención de bomberos del parque de la Diputación de Teruel. También participó una patrulla de la Policía Local, de la Guardia Civil y servicios sanitarios.