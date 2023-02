José Luis Abadía, quinta generación atendiendo a los samperinos en Casa Luis desde hace 134 años: “A mi clientela la conozco de toda la vida y normalmente es una clientela fiel”

Luis, como le llaman sus vecinos, nació en Samper de Calanda hace casi 60 años. El próximo 8 de marzo estarán de celebración y motivos no les faltan, ya que no todos los establecimientos comerciales pueden presumir de estar atendiendo a sus convecinos desde hace 134 años y durante cinco generaciones. Una responsabilidad, al frente de la tienda de ultramarinos Casa Luis, que lleva con orgullo desde hace 40 años y que es una parte imprescindible de su vida.

Con una capacidad increíble para recordar fechas, anécdotas y acontecimientos ocurridos en su localidad, Luis es memoria viva de los hechos acaecidos en los últimos años en Samper de Calanda.

-El próximo 8 de marzo estarán de celebración en Casa Luis.

-Así es, el 8 de marzo de 1889 se abrió la primera tienda de ultramarinos regentada por mi tatarabuela por parte de padre. Yo soy la quinta generación, así que este año hace 134 años desde su apertura.

-¿Qué vendían en su tienda cuando abrieron en el siglo XIX?

-Recuerdo que de pequeño mi abuela me decía que siempre tuvieron tienda, pero que la tienda estuvo en otros sitios del pueblo. Ha tenido hasta cuatro emplazamientos diferentes, estuvo en el Altero y luego en la calle Mayor. Prácticamente se vendía lo mismo que ahora, había de todo de alimentación, bacalao, incluso alguna cosa de limpieza como lejía.

-¿Desde cuándo está en su actual ubicación Casa Luis?

-Desde el año 1940. La casa de al lado era donde vivía mi abuela y esto era un solar. Durante la Guerra Civil desvalijaron toda la tienda, mi abuelo estaba en la guerra y mi abuela estaba sola con un hijo pequeño y otra en camino. Al finalizar la guerra en el solar hicieron esta casa y en la parte de abajo pusieron de nuevo la tienda.

-¿En qué momento toma el relevo al frente del establecimiento?

-En 1981 cuando terminé COU, que iba a entrar en la universidad, mi padre enfermó y empecé a hacerme cargo un poco más tarde, el 20 de octubre del 83, pero yo los veranos cuando salía del colegio ya me metía a la tienda a hacer cuentas, entonces no había máquinas de estas.

-¿Ha cambiado la forma del negocio? ¿Qué vende en su comercio?

-Pues aquí se venden todo tipo de artículos de alimentación, fruta, verdura, embutidos, productos de limpieza, prensa, algo de libros... y también tengo un terminal electrónico de venta de Lotería Nacional y Apuestas del Estado.

-¿Cómo funciona el negocio?

-Pues trabajando mucho, Samper ha perdido mucha población. Cuando abrieron la tienda por primera vez en 1889 en Samper habría entre 2.500 y 2.600 habitantes y actualmente hay 684 censados y cuatro tiendas. Lo importante es atender con buena cara aunque a veces se tengan dolores o enfermedades.

-¿Y la clientela qué le dice?

-Están encantadas. A mi clientela la conozco de toda la vida, nada más entrar por la puerta. Normalmente es una clientela fiel. Yo pensaba cerrar porque me tocó la lotería, pero no lo voy a dejar. Yo abro 363 días al año, solo cierro en Navidad y Año Nuevo y los días que no abro parece que me falta algo.