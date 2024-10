La antigua estación ferroviaria Cabeza Gorda de Híjar será escenario de ‘The Walking Dead’

El universo de The Walking Dead sigue expandiéndose y esta vez los zombies han puesto su mirada en España, concretamente en las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, donde se rodará la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol. En un movimiento que ha captado la atención de los cinéfilos y residentes locales, la producción ha seleccionado como uno de los escenarios principales para las grabaciones, la antigua línea ferroviaria que conecta la Central Térmica de Andorra con Samper de Calanda. En concreto, la que antes era conocida como la estación de Cabeza Gorda, en una apuesta por darle un toque auténtico y rural a esta nueva entrega. Los días en los que se rodará serán del 20 al 23 de octubre y también el 31 de este mes, además de los dos primeros días de noviembre. Esto ha provocado que, algunos alojamientos de la zona, ya se encuentren ocupados a fecha de hoy por parte del equipo técnico y artístico de la producción, según han informado fuentes de Turismo del Bajo Aragón.

En los últimos años, España se ha convertido en un punto caliente para las producciones internacionales, y no es casualidad. Este es el caso de la serie estadounidense, que ha encontrado en las vías férreas y terrenos desérticos del Bajo Aragón el entorno perfecto para plasmar las apocalípticas aventuras de Daryl Dixon y Carol Peletier.

Endesa, la empresa propietaria de la línea ferroviaria en cuestión, ha autorizado el uso de sus instalaciones para el rodaje de la serie. Según fuentes de esta compañía, “se trata de un tramo en desuso desde hace más de cuatro años que va desde Escatrón a Andorra y cuenta con una longitud aproximada de 44,4 kilómetros”. Este trayecto atraviesa localidades como Samper de Calanda, Castelnou e Híjar, un entorno que, con sus terrenos áridos y su infraestructura abandonada, encaja perfectamente con la estética postapocalíptica característica de The Walking Dead. Según Endesa, esta colaboración forma parte de su compromiso de contribuir al desarrollo turístico y económico de la zona.

A pesar de que los detalles se mantienen bajo estricta confidencialidad, ya se conoce que se está trabajando en la producción. Según fuentes cercanas a la zona, se ha desplegado un equipo logístico considerable, con trailers, caravanas de maquillaje y equipos de rodaje desplazándose por los terrenos circundantes. Además, los equipos locales, en conjunto con la Aragón Film Commission y la Teruel Film Commission han estado trabajando arduamente para acondicionar las infraestructuras necesarias, desde el andamiaje para las tomas, hasta los servicios básicos para los actores y técnicos.

La provincia, y en concreto las comarcas implicadas en los rodajes, han demostrado que pueden convertirse en escenarios de algunas de las producciones más esperadas del año. La tranquilidad de las tierras de Híjar o Andorra contrasta con la intensa actividad que requiere una gran producción como The Walking Dead. Y es que, el séptimo arte es capaz de transformar lo que era una infraestructura industrial en un escenario invadido por muertos vivientes.