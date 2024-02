La Fiscalía de Menores alerta de una mayor sumisión entre los jóvenes que hace algunos años

Las mujeres jóvenes son hoy más sumisas hacia sus parejas masculinas que hace tres décadas, cuando el fiscal de Menores de Teruel, Benito Soriano, llegó a la provincia. Así lo puso este miércoles de manifiesto en el IES Bajo Aragón de Alcañiz en una de sus recurrentes conferencias con estudiantes, a quienes animó a tomar siempre decisiones que no vulneren los derechos de los demás ni supongan cometer delitos contemplados en el Código Penal. Si lo hacen se exponen a perder su libertad, en los casos más graves, durante ocho años o más.

Soriano participó este miércoles de nuevo en las Jornadas de interculturalidad, diversidad, solidaridad y cooperación internacional del instituto alcañizano, en las que invitó a reflexionar sobre las consecuencias, para los demás y para ellos mismos, que pueden llegar a tener determinadas acciones que los adolescentes llevan a cabo por rebeldía o seguidismo.

En la semana previa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el fiscal de Menores aseguró que en sus primeros años de trabajo con menores “no había mucha violencia de género dentro de los jóvenes”, pues “las chicas reclamaban cada vez más su espacio y se empoderaban más”.

“De repente, por muchas razones, la mujer ha dado un paso atrás en estas cosas, es mucho más permisiva y dependiente”, dijo el fiscal, quien interpretó que este cambio puede deberse a razones “culturales”, o a las “canciones” e “imágenes” de “sometimiento” con las que conviven día a día los menores.

Dijo que cada vez se escuchan más declaraciones judiciales en las que las mujeres justifican la violencia que sus parejas les infligen. “Si lo hace es porque me quiere”, citó como ejemplo. “Tiene razón, estaba fría la sopa”, añadió. “Si se empieza ya en la juventud, es muy grave porque luego es muy complicado revertir esa situación”, apuntó.

Esta sumisión “se da más en unas culturas que en otras”, aseguró, pues hay algunas “donde está bien vista esa dominación del hombre con la mujer”, incluso haciendo uso de la violencia. Los propios agresores “te dicen que tienen ese derecho sobre la mujer”, lo que “ha llevado a muchos jóvenes que han visto esto a asumirlo”, alertó el fiscal.

Acoso, peleas y hurtos

Preguntado por qué actitudes delictivas entre adolescentes han sido más comunes en el último año, Soriano aseguró que lo más recurrente, y “sin intervención de Fiscalía porque eran menores de 14 años, son casos de acoso escolar”. Por otra parte están las “peleas entre jóvenes, que a veces se agravan porque las lesiones acaban siendo graves”, derivadas de “consumos de alcohol y drogas abusivos”, así como delitos contra el patrimonio: hurtos y robos. “Tráfico de drogas no tenemos tan apenas entre menores”.

Soriano aseguró que en Teruel hay poca delincuencia juvenil en comparación con otras provincias despobladas equiparables, y lo achacó a un buen trabajo en red entre Fiscalía, Servicios Sociales, centros educativos y todas aquellas entidades que trabajan con menores. “Aquí se trabaja mucho la delincuencia de bagatela. Posiblemente evitamos que se convierta en una bola de nieve que vaya a más”, resaltó.

Soriano explicó que las penas de internamiento acordadas para los peores delitos cometidos por menores de entre 14 y 16 años pueden llegar hasta los ocho años, excepcionalmente a los diez, y dijo que apenas hay dos casos en este momento en la provincia porque “delincuencia grave prácticamente no tenemos”.

A pregunta de un estudiante, el fiscal explicó que los casos de menores más duros que ha llevado ante un juez son delitos sexuales. “Si tenemos indicios suficientes, acusamos. Tenemos que ser objetivos, imparciales, valorar y, si hay pruebas suficientes, llevarlo ante un juez que decida. Por el medio se hace daño porque hay una víctima que lo está pasando muy mal, primero porque duda si la van a creer o no. Si es cierto lo que ha denunciado, es muy injusto si al final el caso acaba con una absolución” por falta de pruebas contundentes, pues el sistema es garantista.

Experiencias

Soriano aseguró que cuenta “experiencias” reales que ve a diario en la Fiscalía de Menores, y no “invenciones” ni “supuestos de laboratorio”, de modo que espera que a los adolescentes “les sirva para que, cuando tengan que tomar decisiones, recuerden estas cuestiones”.

Con tecnología o sin ella, el fiscal aseguró que desde los años 90 “el discurso es el mismo”. Dijo que de momento no se han dado casos de delitos graves con inteligencia artificial, como los falsos desnudos de menores que ya se han empezado a denunciar en España. Alertó sobre las empresas que regalan criptomonedas a cambio de fotografías del iris y que exponen “a los jóvenes a un riesgo y un futuro incierto que no sabemos cuál puede ser”. En esta línea, les recomendó no volcar su vida en las redes sociales y a hacer un uso razonable del móvil.

Por último, instó a no caer en un “excesivo proteccionismo” de los niños. Ello puede generarles frustración en la adolescencia cuando “no saben gestionar para nada los problemas que les surgen”, y pueden acabar incluso intentando suicidarse. “Tenemos muchos menores que han intentado quitarse la vida. El tema de redes sociales no ayuda, Internet tampoco y la fragilidad de nuestros jóvenes está llevando a eso”, reiteró.