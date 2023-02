"La solución contra el acoso es ponernos del lado del acosado y no del acosador"

“La mejor solución para luchar contra el acoso es ponernos del lado del acosado y no del acosador”. Así se expresó este lunes el fiscal de Menores de Teruel, Benito Soriano, ante un concurrido salón de actos del Instituto Bajo Aragón de Alcañiz. El fiscal acudió allí a impartir una charla a estudiantes de 4º de la ESO, en el marco de las Jornadas de interculturalidad, diversidad, solidaridad y cooperación internacional.

El auditorio de esta charla, que se prolongó durante una hora y media, estaba formado por alumnado de 4º de la ESO del propio centro público bajoaragonés, así como de los centros concertados de La Inmaculada y Escuelas Pías. Se trata de alumnos que, por edad, ya son “imputables”, tal y como explicó el fiscal, por la comisión de algún tipo de delito, un límite que se establece a partir de los 14 años de edad.

Durante su intervención, Soriano habló a los estudiantes sobre las responsabilidades que tienen en el momento en el que adoptan determinadas decisiones en su vida como pueden ser la comisión de delitos o el consumo de estupefacientes. Según explicó tras la charla, “les intento hablar en este tipo de actividades de lo que nosotros vemos en la Fiscalía de Menores, desde el recurso a la violencia, el consumo de drogas, las actitudes de imposición, de dominación y también de lo que es y no es un delito”.

El fiscal hizo hincapié en los límites de la libertad del individuo y en relación a ello se refirió a los casos de acoso escolar o de la violencia dentro de la familia, que aparece cuando a un adolescente se le dice por primera vez que no; a veces eso provoca la aparición de comportamientos violentos, y suele suceder cuando a un adolescente nunca antes se le ha dado una negativa”.

Violencia

También se refirió Benito Soriano a otras formas de violencia, como la de género, y en este sentido explicó que “en este punto las chicas de esta edad son las que pueden dar el gran paso, porque solo lo pueden hacer ellas, no tolerar ni permitir ni un mínimo comportamiento de dominación y de control, y si lo consiguen será un paso enorme contra la violencia de género”, enfatizó el fiscal.

Por otra parte, incidió en la toma de decisiones y en las responsabilidades que estas acarrean e hizo hincapié en que la denuncia de los hechos es un ejemplo de valentía: “pedir ayuda es importante, y se puede pedir ayuda de muchas maneras, una de ellas es la denuncia, que tiene una connotación de traición en el denunciado, que supone una pérdida de confianza”.

No obstante, recordó que “hay muchos lugares donde pedir ayuda, y no solo debe pedirla el que sufre el comportamiento violento, sino aquel que lo está viendo”. En este aspecto, enfatizó que “la mejor solución para luchar contra el acoso es ponernos del lado del acosado, y nunca del acosador”. En cualquier caso, reconoció que en esta sociedad “tenemos mucho miedo a ponernos del lado del que menos poder tiene, porque nos vienen educando así; cada vez somos más individualistas y se piensa que denunciar solo trae problemas, hasta que le toca a uno”. Como medida para que esto no suceda, dijo, habría que “educar desde la infancia y dejar de centrarnos en nosotros mismos”, añadió.