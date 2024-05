La FP del Bajo Aragón histórico saca su oferta a la calle para atraer a nuevo alumnado

Alumnado en el stand de la familia de Electricidad del CPIFP Bajo Aragón

Encuentro informativo el jueves por la tarde

Empleo

El campus educativo de secundaria de Alcañiz se convirtió el martes por la mañana en un gran punto de información sobre la Formación Profesional (FP) en el Bajo Aragón histórico. Organizada por el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Bajo Aragón de Alcañiz en colaboración con otros institutos del entorno (Alcorisa, Andorra, Calanda, Valderrobres y Caspe), la Feria de la Formación Profesional llegó a su sexta edición y recibió la visita de más de 300 alumnos durante la mañana.Administración, finanzas, mecánica, automoción, mantenimiento de vehículos, informática y redes, electricidad, restauración y cocina, energías renovables, cuidados auxiliares de enfermería, higiene bucodental, automatización y robótica o actividades en el medio natural. Estas son algunas de las especialidades de FP de las que los docentes de los distintos centros educativos y su alumnado ofrecieron información y explicaciones a todos aquellos que se aproximaron hasta el campus alcañizano.Ésta es la sexta edición de este certamen para el que los institutos han elaborado un folleto conjunto con toda la oferta educativa del Bajo Aragón. Además de los IES Matarraña, Bajo Aragón de Caspe, Valle del Guadalope de Calanda, IES Damián Forment de Alcorisa, Pablo Serrano de Andorra y el propio CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz, la Feria también contó con un stand del colegio Gloria Fuertes de Andorra, que dispone de unos programas de iniciación que tienen continuidad en grado básico y medio, y el Centro de Adultos de Alcañiz, que ofrece por segundo año consecutivo un grado básico en carpintería.Al alumnado que se aproximó a conocer la oferta formativa se le ofreció la posibilidad de participar en una gincana con el fin de que el estudiantado recorriera las instalaciones de los distintos ciclos formativos de las familias profesionales que tiene el centro anfitrión. “Se han sometido a algunas pruebas que hemos preparado y han conocido las instalaciones y los medios que tenemos a disposición”, explicó Diego López, director del CPIFP, que este curso 2023-2024 ha contado con un curso especializado en vehículo híbrido y eléctrico dentro del ámbito de la automoción, que es una de las familias que más demanda tiene en estos momentos.En relación a la oferta de FP de los últimos años en el Bajo Aragón “se ha mantenido”, valoró López, si bien el director del CPIFP reconoció que “hay algún aspecto a mejorar, como son los itinerarios y las conexiones de lineas de autobús y de transporte entre las distintas localidades”. En este sentido, reconoció que “aunque la conexión con Alcañiz no es complicada y de hecho estamos bastante bien comunicados no sucede lo mismo con el resto de localidades, y esa es una cuestión que ya se ha planteado a la dirección provincial de Educación en Teruel y que están estudiando”.En relación a la FP dual que se implantará en Aragón de manera generalizada a partir del próximo curso 2024-2025, el director del CPIFP Bajo Aragón valoró que “lo más importante es la información y que las empresas dispongan de ella” y recordó que la FP dual, en la que este centro lleva participando como programa experimental desde el curso 2016, “está precisamente pensada para compatibilizar los programas formativos en los centros con la experiencia en la empresa”, de ahí que animase a los empresarios del entorno a “recabar información y solicitárnosla a los centros si necesitan cubrir puestos de trabajo que pueden desempeñar nuestros alumnos”.Aunque la jornada de este martes estuvo dedicada principalmente al alumnado, las familias también tendrán posibilidad de recibir información sobre las distintas familias profesionales que sus hijos pueden elegir en el Bajo Aragón histórico. Será este jueves por la tarde, cuando representantes de los institutos presentes en la Feria en los que se ofrece FP participarán en un encuentro informativo en el salón de actos del IES Bajo Aragón al que están invitadas las familias.Ambiente festivo en el campus del Instituto Bajo Aragón, con decenas de estudiantes recogiendo información sobre las distintas opciones profesionales que se ofertan en el entorno más inmediato. Junto a ellos, compañeros suyos que ya cursan estudios de FP en los centros educativos que participaron en la jornada y que actuaron como guías, junto al profesorado, para orientar a los interesados en alguna de las familias profesionales.Oferta variada la que se pudo palpar en la soleada mañana de este martes, aunque para algunos docentes y alumnos todavía hay margen de mejora.Algunas familias profesionales sobre las que se ofreció información gozan ahora mismo de una gran demanda laboral, como es el caso de las energías renovables que se pueden cursar en el Instituto Pablo Serrano de Andorra. Así lo puso de manifiesto la profesora del departamento de Electricidad de este centro Nadin Fernández: “tenemos dos ciclos superiores, uno de energías renovables y otro de automatización y robótica industrial con un 100% de empleabilidad, y son una gran oportunidad”, enfatizó la docente. En este sentido, Fernández recalcó que “ahora que se están instalando tantas plantas de renovables en la zona que este ciclo representa una gran oportunidad para nuestro alumnado”. Por otra parte, la profesora subrayó que “el de robótica industrial es un ciclo en el que las empresas se rifan a nuestros estudiantes”. No en vano, “todas las empresas del entorno del Bajo Aragón tienen automatizados sus procesos y tanto en programación como en automatización industrial tienen salidas”, añadió la docente.