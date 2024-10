La Protectora de Animales de Alcañiz denuncia una falta de recursos económicos

La Protectora de Animales Asap Bajo Aragón, ubicada en Alcañiz, enfrenta actualmente una grave crisis que podría poner en riesgo su actividad. La falta de recursos económicos, la deuda acumulada con veterinarios y la escasez de voluntarios han colocado a la organización al borde del colapso. La situación, que se ha ido deteriorando con el tiempo, se ve agravada, según fuentes de la protectora, por la “falta de respuesta del Ayuntamiento”, al que la asociación ha solicitado reiteradamente apoyo para hacer frente a la creciente demanda de animales abandonados.

Su presidenta, Azucena Gallego, explicó la situación “desbordante” que viven en estos momentos. “Estamos desbordadas, tanto económica como emocionalmente. Apenas somos cinco voluntarios operativos para una ciudad de más de 16.000 habitantes y no damos abasto”, declaró Gallego, quien además subrayó la deuda con los veterinarios, uno de sus principales problemas. “Debemos dinero a los veterinarios y cada día es peor. Las operaciones son caras y hay que pagarlas en el acto. No podemos seguir así”, explicó

Asap Bajo Aragón, que se sostiene principalmente con donaciones de la comunidad y las ayudas de las que dispone el Ayuntamiento de Alcañiz, señala que los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los animales que recogen. La protectora, además de brindar refugio a perros y gatos abandonados, también se encarga de su atención veterinaria, incluida la esterilización, un gasto que no puede permitirse en la actualidad.

“Nos traen constantemente gatos pequeños, muchos de ellos enfermos y no tenemos para pagar las medicinas”, dijo la presidenta. La Ley de Bienestar Animal obliga a los ayuntamientos de las localidades a encargarse de la gestión de los gatos callejeros, pero, según Gallego, “esta responsabilidad cae completamente en la protectora”.

Desde la asociación se ha pedido no solo una mayor dotación presupuestaria, sino también medidas más efectivas para el control de la población de animales callejeros, como campañas de esterilización y concienciación ciudadana. Sin embargo, desde Asap Bajo Aragón, indicaron que estas respuestas han sido “escasas”.

Por su parte, Ramiro Domínguez, concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, ofreció su perspectiva sobre la situación y afirmó que el consistorio ya colabora con la protectora. “Somos los que más dinero les aportamos de toda la comarca del Bajo Aragón. Les damos 15.000 euros, lo que representa casi un 80% de su presupuesto”, aseguró Domínguez. No obstante, también admitió que los recursos municipales son limitados. “Vamos a revisar las partidas presupuestarias para el próximo año e intentaremos subir algo, aunque el presupuesto es muy ajustado”, indicó el concejal, que reconoció la presión a la que está sometida la protectora. Además, aseguró que próximamente darán el paso de reunirse con la asociación y llegar a un acuerdo mutuo.

Un futuro incierto

El panorama para Asap Bajo Aragón es cada vez más sombrío. Con instalaciones que ya han superado su capacidad y “sin los fondos necesarios” para atender a todos los animales. “No podemos seguir así. Nos están dejando perros atados en la puerta y ya no tenemos ni espacio, ni medios para cuidarlos”, aseguró Gallego, su presidenta.

La falta de voluntarios es otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta la asociación, ya que sin estas personas que dedican su tiempo y esfuerzo a atender las necesidades de los animales, no pueden salir adelante. “No solo necesitamos dinero, también manos. La gente no entiende que sin voluntarios no podemos seguir funcionando”, afirmó.

Es por ello que la protectora urge a una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad. “Los animales no pueden esperar. Necesitamos una solución antes de que tengamos que cerrar nuestras puertas”, aseguró Gallego.

Por su parte, desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz reconocieron la labor de la protectora y se comprometen a reunirse con Hacienda para tratar la problemática en la que se ven envueltos, y hacer “todo lo que esté en sus manos” para incrementar la partida destinada a la asociación.