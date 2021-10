La UNED se asienta en Alcañiz con una aula extendida tras varios años de reivindicaciones

Posgrados

Un momento de la jornada de acogida del alumnado

Hito histórico

Con 22 alumnos matriculados y el plazo de matrícula abierto todavía hasta el 21 de octubre, ayer empezó a caminar el aula extendida de la Uned de Alcañiz, que dependerá del Centro Asociado de Teruel. La actividad docente ha arrancado en las instalaciones del TechnoPark de Motorland, que ha cedido dos aulas para que los alumnos del Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Turismo puedan empezar a recibir sus tutorías presenciales o conectarse a las clases online si lo desean.La puesta en marcha del aula que queda lejos de las aspiraciones de muchos de que éste fuera un centro asociado equiparable al de la capital de la provincia -es un hito histórico que culmina varias décadas de reivindicaciones de distintos sectores del ámbito de la cultura y la educación. La Uned ha contratado a cuatro profesores que tutorizarán 10 asignaturas de los dos grados y el curso arriba mencionados. Lo harán desde las dos aulas habilitadas en el TechnoPark, en tanto no se culmine la adaptación de los torreones del río situados en la calle Muro de Santiago.La obra, que debería haber estado acabada para estrenarse este mes de septiembre, ha resultado más compleja de lo inicialmente previsto. Se estima que los torreones albergarán el Aula extendida de la Uned a partir del curso 2022-2023. Este miércoles por la tarde se celebró el acto de acogida de los nuevos estudiantes con la participación del director de la Uned de Teruel, José Carlos Muniesa, del presidente de la Diputación de Teruel y del Patronato de la Uned, Manuel Rando, y del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.El inicio oficial del curso se produjo a continuación de la firma del convenio entre las dos instituciones que financian el aula. El curso arranca con 22 alumnos matriculados en diferentes estudios, desde ADE (6 alumnos), Turismo (1), Curso de Acceso a la Universidad (2), que son los que contarán con tutorías presenciales, a otros que seguirán mediante la modalidad a distancia, entre ellos Psicología (3), Educación Social (3), Historia del Arte, Trabajo Social y los máster en Sostenibilidad y RSC, en Formación y e Investigación Literaria y Teatral en el contexto europeo, en el Mundo clásico y su proyección en la Cultura occidental y en Innovación e Investigación en Educación.Los cuatro postgrados tienen 1 estudiante matriculado cada uno. En total, el alumnado está matriculado en 11 estudios diferentes, si bien en las dos próximas semanas -hasta el 21 de octubre- seguirá abierta la matrícula, por lo que el número de alumnos y el número estudios podría incrementarse.En este sentido, el alcalde de Alcañiz enfatizó que el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de llegar a los 30 alumnos en este primer año de implantación del aula y de incrementar este número en cursos sucesivos.La financiación del aula correrá a cargo de las dos instituciones firmantes del acuerdo. El Ayuntamiento aportará 25.000 euros y se hará cargo de los gastos de mantenimiento, contabilidad y gestión, así como los salarios del personal de administración y servicios o de la adquisición del material bibliográfico. La Diputación de Teruel, por su parte, aportará 44.000 euros, mientras que la Uned se encargará de dotar tecnológicamente el aulario para que puedan seguirse las clases a distancia. El convenio suscrito por el presidente de la Diputación y el Ayuntamiento de Alcañiz contempla la cesión de uso gratuita y con carácter indefinido a la Uned de Teruel por parte del Ayuntamiento de los locales municipales en los que se terminará instalando el Aula Extendida cuando acaben las obras. Actualmente, en las instalaciones del TechnoPark se han equipado dos aulas con los equipos informáticos necesarios para poder realizar las tutorías a distancia.Así las cosas, corresponderá a la universidad la adquisición del material informático, audiovisual e inmovilizado general que se va utilizar en el aula con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de Centros Asociados. Con todo, se ha creado una comisión de seguimiento del convenio presidida por el Alcalde de Alcañiz y otra persona designada por este junto al director del Centro Asociado y otra persona designada por la Junta Rectora para el cumplimiento de los acuerdos. Tras la firma del acuerdo, el presidente de la DPT se felicitó por la culminación de un proceso que comenzó con un “muy vivo interés del alcalde de Alcañiz por contar con este servicio en su ciudad”. Manuel Rando destacó que la institución aporta en este caso más del 50% del coste del servicio, apuesta que responde a que “creemos en la educación a distancia como un factor de desarrollo en esta provincia con características muy especiales”.En este sentido, añadió que la inversión en educación siempre es una apuesta de futuro y, además, la Uned está apostando por el medio rural y por la provincia de Teruel”. De hecho, dijo que espera “estar el año que viene inaugurando el Aula de Calamocha”.Para el alcalde de Alcañiz, la implantación del Aula extendida “significa la llegada de los estudios universitarios a Alcañiz, una demanda histórica de la ciudadanía” que ha culminado tras meses de negociaciones con el Ministerio de Universidades y la propia Uned.Para Urquizu, “la universidad a distancia es la mejor forma de que lleguen los estudios universitarios a Alcañiz. Implica educación a distancia pero también tiene clases presenciales, como vamos a ver desde esta misma semana”, añadió. Este año arranca 1º de ADE y Turismo, además del Curso de Acceso a la universidad, pero enfatizó que esto solamente es el principio y que, de ahora en adelante, solamente toca crecer. El alcalde añadió que el curso 2021-2022 “se van a contratar más tutores y se van a implantar más carreras”.El regidor no escondió su interés por la implantación de Magisterio, una carrera nueva en la Uned y que Alcañiz ha solicitado para que pueda ser tutorizada por profesorado. Para el alcalde, “este es un proyecto que va significar no solo una mejora de los servicios públicos sino de la capacitación de los alcañizanos y abre todo un mundo de posibilidades a partir de ahora”, dijo.El director del Centro Asociado de la Uned en Teruel, José Carlos Muniesa, acompañó a Rando y Urquizu durante el acto de apertura del aula y en la acogida al nuevo alumnado, a quien explicó las características que tendrá el aula y la tecnología que se ha puesto a su disposición. Igualmente detalló cómo se estructura la universidad y como se inserta en esa estructura el Centro Asociado de Teruel, así como las características propias de la educación a distancia. Buena parte de los alumnos siguieron el acto de apertura a distancia y otros lo hicieron presencialmente.Además, a continuación, los coordinadores de los dos grados impartidos en Alcañiz se reunieron con los matriculados para ofrecerles la información propia de sus estudios.