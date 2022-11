Lambán garantiza en el Parlamento que se crearán mil empleos en la cuenca minera, Convenio de Transición Justa al margen

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aseguró este viernes en las Cortes autonómicas que “los augurios negros y cenizos” acerca del futuro de Andorra “son absolutamente infundados” porque, Convenio de Transición Justa al margen, “ya hay confirmada la creación de mil empleos” entre los que ha estado trabajando el Ejecutivo aragonés desde 2019 y los fijos que aportará Endesa en su proyecto para proveer al Nudo Mudéjar de 1.202 megavatios (MW) de nueva potencia renovable.

Así lo manifestó el jefe del Gobierno regional en la sesión plenaria de este viernes a petición del portavoz del Vox, Santiago Morón, que preguntó a Lambán si consideraba que el convenio suscrito el lunes entre los gobiernos de España y Aragón llegaba “en tiempo y forma”, toda vez que la central térmica lleva cerrada desde el 30 de junio de 2020.

Lambán explicó que, desde junio de 2015 a octubre de 2022, en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras la afiliación a la Seguridad cayó en 495 personas -la mitad del empleo que está previsto que se genere ahora en la zona-. Por ello, anunció triunfal que “la economía blanca está a punto de sustituir definitivamente a la economía negra”, duplicando al menos el empleo que generaba el complejo mineroeléctrico antes del cierre de la planta energética a carbón de Endesa.

El presidente aragonés recordó que la empresa titular de la térmica anunció su clausura definitiva el 15 de noviembre de 2018. Dos meses más tarde, el 23 de enero de 2019, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, visitó Andorra y se comprometió a que “sería la primera zona donde se presentara un convenio de transición justa” en España, algo que “ha cumplido”, apostilló.

Interés autonómico

En 2019, relató Lambán, el Gobierno de Aragón concedió “declaraciones de interés autonómico a siete empresas” que se comprometieron a crear 350 puestos de trabajo. “Cuatro están funcionando, dos están planteándoselo y una desistió”.

En mayo de 2022, la química Oxaquim anunció que invertirá en una planta de ácido oxálico (un material clave para la fabricación de baterías del vehículo eléctrico) en Andorra 370 millones de euros para crear 380 empleos en el horizonte 2028, explicó Lambán. Vesco, empresa ucraniana minera, dedicará 7 millones a la extracción de arcillas en Teruel y un laboratorio en Andorra, para generar 50 empleos directos y otros tantos indirectos. También está en cartera el proyecto de paletizado de biomasa de Forestalia en Andorra, con 60 empleos directos y 350 indirectos, que “no es humo” porque la empresa ya tiene “naves” y “solares”, aseguró Lambán. El presidente explicó también que el 30 de noviembre su ejecutivo otorgará otra declaración de interés autonómico a JV20 Forest, una empresa de prefabricados de madera a instalar en Andorra que incorporará un aserradero. Se implantará en cinco años hasta generar cien empleos en 2028.

En estos mil empleos “ni siquiera cuento los puestos de trabajo”, continuó Lambán, que aportará Raven SR, empresa estadounidense que prevé instalar en la zona del Convenio de Transición Justa, según dio a entender el lunes el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, la primera planta industrial de transformación de residuos en hidrógeno de toda Europa, con una inversión de 30 millones de euros y un empleo sin especificar.

Sí figuran en la calculadora de Lambán los 370 empleos fijos que Endesa asegura que creará en la operación y mantenimiento de sus 14 plantas eólicas y fotovoltaicas derivadas de la adjudicación del Nudo Mudéjar.

A ello hay que sumar otros proyectos de inversión como uno de Térvalis para la fabricación de amoníaco verde, la planta de biofertilizantes del Grupo Samca que produce en Ariño una nueva gama con leonardita mineral de las minas de carbón de Teruel, y Thermowaste, una novedosa planta de recuperación de residuos domésticos que iniciará su actividad en 2023 también en Ariño. Entre los dos últimos proyectos, que cuentan con 3,3 millones de financiación del Instituto de Transición Justa, se generarán 50 puestos de trabajo.

Con todo, Lambán aseguró que “antes de aplicar ese Convenio”, dotado con 200 millones de euros, “existen herramientas y compromisos empresariales suficientes como para asegurar que todo el empleo perdido como consecuencia del cierre de la central y del carbón está ya recuperado e incluso superada la cifra que había antes de ese cierre”.

Vox: “Cuatro años tarde”

Morón aseguró que los últimos anuncios tienen “un propósito electoralista” pero solo son, en su opinión, “propaganda y humo”. El portavoz de Vox dijo que el cierre de la térmica no debió llegar “hasta que no estuviera firmado el convenio para mantener los puestos de trabajo en ese momento, no cuatro años después”.

Morón explicó que Andorra cerró 2021 con 7.327 habitantes frente a los 7.633 de 2018 porque hay “cientos de trabajadores que ustedes han dejado atrás”.

“Las prisas ustedes solo las han tenido para plegarse a la Agenda 2030 y al alarmismo climático, pero no para defender a los aragoneses”, sentenció.

Por último, recordó que a los 6.000 MW renovables que ya produce Aragón se sumarán otros 11.500 MW en tramitación, y se preguntó: “¿Para qué tanto? ¿No es esto colonialismo energético? ¿No han destruido suficientemente ya los paisajes de Aragón en estos ocho años?”.