Las gerentes del sector y del 061 se reunirán este lunes con la Junta de Personal del hospital de Alcañiz por el transporte sanitario urgente

Por

Las gerentes de sector y del 061, Perla Borao y Amparo García, respectivamente, se reunirán este lunes con la Junta de Personal del hospital de Alcañiz para explicar el nuevo organigrama y recursos con los que está dotado el servicio de transporte sanitario terrestre urgente en el sector sanitario del Bajo Aragón. Ambas responsables del Salud intentarán en este encuentro rebajar el malestar del personal sanitario, que ha promovido en las últimas semanas varias iniciativas de protesta -un pliego de quejas y otro de firmas- contra la reestructuración de las dotaciones de medios de desplazamiento para las urgencias sanitarias.



El gerente del Salud, José María Arnal, confirmó este viernes el encuentro de Borao y García con la Junta de Personal y lo enmarcó en la necesidad de mejorar la comunicación entre el Salud, los usuarios y los profesionales sanitarios. Se reafirmó, además, en que el pliego del servicio de transporte sanitario urgente contra el que se rebelan usuarios y profesionales sanitarios “es mejor” que el actual. Arnal consideró que el rechazo que manifiestan usuarios y sanitarios contra el pliego obedece a que éste “se ha explicado mal”.



Desde el Salud defienden que el nuevo organigrama cubre todo el territorio con suficiencia y afirman que todos los recursos que incorpora tienen 12 o 24 horas de presencialidad, de lunes a domingo, cuando el actual no. Además, se multiplican por cinco las horas de presencialidad de medios en la Comunidad, puesto que se pasa de 2.000 horas de presencia física a 10.000. En el Bajo Aragón, incluidas Alcañiz y Caspe, enfatizaron desde el Salud, “se ganan 517 horas de presencialidad por semana, respecto de la situación actual”, si bien reconocen que la UME se queda como única unidad con médico que funcionará las 24 horas al día y los 365 días del año de forma permanente.



Por otra parte, el Salud insistió en que las ambulancias convencionales (que no se consideran asistenciales), se transforman en Soportes Vitales Básicos (SVB), lo que significa incorporar más personal (un técnico de emergencias sanitarias), y mejor equipamiento. Añaden que, frente a la localización se apuesta por la presencialidad, lo que permite una respuesta más rápida y ágil. No en vano, insisten, “las actuales ambulancias convencionales y de SVB que están localizadas por las noches tienen un tiempo de activación mayor que la presencial que se encuentra en un radio de 30 minutos o menos y que tiene una activación inmediata, prestando una asistencia más rápida al ciudadano”. Por último, el nuevo pliego incrementa equipamientos, personal y dotación económica, pasando de una anualidad de 19 millones a 32.



Según el gerente del Salud, la población bajoaragonesa no sale peor parada con estas nuevas condiciones, sino al contrario, “tendrá mejor servicio, con más horas presenciales por parte de los profesionales y ello redundará en beneficio de la atención sanitaria”.

José María Arnal señaló que “tener un servicio presencial es mejor que tenerlo localizado”. Se refería el gerente a los cambios organizativos que afectan a las zonas de salud de Muniesa, Híjar, Alcorisa y Maella, que dejan de tener ambulancias convencionales las 24 horas del día. Se reconvierten en SVB con presencialidad en horario diurno, de 09.00 a 21 horas, mientras que las 12 horas restantes de la noche se apoyarán en SVB de zonas de salud cercanas. En el caso de Alcorisa, por ejemplo, en una urgencia nocturna se activaría la ambulancia de Calanda o la de Mas de las Matas si fuera necesario.



Según el gerente del Salud, está asegurada en el nuevo pliego la activación de un recurso para el transporte sanitario terrestre en un tiempo inferior a 30 minutos. Aunque una ambulancia esté en otra zona de salud, dijo, “se han tenido en cuenta las distancias y las comunicaciones y se han definido los recursos más adecuados para que su activación se produzca en un tiempo inferior a la media hora o menos”, señaló. UVI Móvil de Alcañiz

En cuanto a la desaparición de la UVI Móvil de Alcañiz para traslados interhospitalarios por las noches, los fines de semana y días festivos, Arnal recordó que “tenemos que explicar a los facultativos que pronto tendremos un hospital nuevo que contará con UCI y, por tanto, el servicio será mejor y no habrá que realizar traslados hasta Zaragoza” para abordar situaciones de emergencia que no pueden ser resueltas en Alcañiz. En este sentido, el gerente pidió a la población que considere el transporte sanitario “como un conjunto, y no como una individualidad”, además de que “hay que tener en cuenta que existe un centro coordinador de urgencias que movilizará el recurso que sea más adecuado para cada situación”. Para ello, añadió, “se ha establecido un plan estratégico que considera muchos aspectos, desde los recursos disponibles a la distancia, la población a atender, el dispositivo más adecuado, etc, y que contará también con un tejido tan importante como son los centros de salud, donde se puede atender a un paciente las 24 horas del día”, añadió.



Por otra parte, recordó que la UVI Móvil que dejará de prestar servicio por las noches, fines de semana y festivos se sustituye por un Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE), dotada con un Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) o conductor, un enfermero y un técnico, y que esta unidad podría atender pacientes de emergencia, aunque no tiene asignado médico “Una SVAE tiene una enfermería especializada en atender a pacientes de este tipo, además de que disponemos de médicos en los centros de salud que se pueden subir a una ambulancia si tienen un caso grave, como ocurre actualmente en algunos casos, y disponemos de un helicóptero que puede salir en cualquier momento de la base para desplazarse a donde se le requiera”, añadió. “Situaciones excepcionales”

No piensan lo mismo los profesionales sanitarios, que en redes sociales denuncian que la sustitución de la UVI Móvil por una SVAE no garantiza los estándares de seguridad del paciente si se tiene que realizar el traslado a un hospital de una persona que necesita ser estabilizada (parto

complicado, ictus, infarto...). La UME, añaden, puede ser avisada para una emergencia y no poder realizar un traslado urgente al hospital de referencia, algo que actualmente cubre la UVI Móvil. Respecto a ello, Arnal declaró que coincidencias de este tipo “son situaciones excepcionales” y dudó de que se den en muchas ocasiones urgencias con necesidades de traslado. Pidió “no dramatizar, porque la enfermería está capacitada suficientemente y un médico de atención primaria se puede subir a una ambulancia”.