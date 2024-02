Rechazada en Cortes la iniciativa legislativa popular del transporte sanitario de Teruel Existe

La iniciativa legislativa popular para mejorar e internalizar el transporte sanitario urgente en Aragón que impulsó el movimiento ciudadano Teruel Existe y que había recibido el respaldo de 13.000 aragoneses no se tramitará en el parlamento aragonés ya que no pasó este jueves el trámite previo de ser tomada en consideración por el pleno de las Cortes, por los votos en contra de Partido Popular, Vox y Partido Aragonés que rechazaron la modificación del modelo concesional de este servicio.

Manuel Gimeno, portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, fue el encargado de defender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha pasado por diferentes trámites desde febrero de 2023. Argumentó la necesidad de internalizar la prestación del servicio de transporte urgente, mejorar la conectividad mediante telecomunicaciones 5G, la formación continuada y obligatoria para los profesionales y que todos los centros de salud estén dotados de material necesario para la urgencia y la emergencia.

La propuesta recibió el respaldo de PSOE, Aragón Teruel Existe, Chunta, IU y Podemos, mientras que PP, Vox y PAR dijeron no.

Tras el debate en el pleno, el portavoz del movimiento ciudadano dio una rueda de prensa en la que expresó la decepción que sentía la plataforma. “Hoy hemos asistido al desprecio a la opinión de 13.000 personas que querían mejorar su forma de vida en el territorio aragonés”, lamentó Gimeno que añadió que se había perdido “una gran oportunidad de mejorar de una manera integral toda la cadena de atención a la urgencia y a la emergencia, en la que el transporte sanitario es un eslabón fundamental de la cadena asistencial”.

Reconoció que los impulsores de la ILP estaban “desolados”. “Teníamos fe en el sistema y nos vamos decepcionados”, afirmó el portavoz de Teruel Existe que terminó asegurando: “Esto no se acaba aquí” y prometió seguir luchando por una sanidad de Aragón.

En su intervención en el pleno de las Cortes, Gimeno recordó que la plataforma en defensa del transporte sanitario estuvo en el germen del movimiento ciudadano Teruel Existe y resaltó las peculiaridades de la comunidad aragonesa por su dispersión, envejecimiento y orografía que complican la prestación de este servicio. Gimeno argumentó que la gestión con empresas privadas de este servicio “se ha traducido en múltiples problemas y en disminución de la calidad del servicio” y recordó que algunas comunidades como Baleares, La Rioja o Navarra ya han apostado por la internalización. “Defendemos lo público como la mejor forma de garantizar un servicio de calidad”, manifestó.

Rechazo a la internalización

Los dos partidos que gobiernan en Aragón, PP y Vox, rechazaron la iniciativa legislativa popular por no estar de acuerdo con el modelo de internalización y achacaron al anterior ejecutivo los problemas del transporte sanitario urgente que aseguraron que ahora se está mejorando.

El portavoz del PP, Jesús Fuertes, recordó que el 1 de junio de 2023 el Gobierno cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán adjudicó el nuevo contrato de transporte sanitario urgente “con condiciones nefastas para la sociedad aragonesa”.

“A nosotros no nos gustaban los pliegos que dijimos que eran mejorables y luego fueron muy contestados por la sociedad”, recordó Fuertes quien reprochó que ahora los socialistas, Podemos y CHA reconozcan “la chapuza aprobada hace 8 meses”. El diputado del PP aseguró que ahora que su partido tiene responsabilidad de Gobierno “en 72 días se han resuelto” problemas como las 23 localidades donde se suprimía servicio.

Fuertes anunció que se van a crear grupos de trabajo para ver cómo están funcionando las ambulancias con representación de todos los grupos de la Cámara y con “reuniones periódicas con datos y estadísticas”.

En la misma línea, el portavoz de Vox, Juan Francisco Vidal, compartió la preocupación del movimiento ciudadano por “una situación muy deficiente” de este servicio que aseguró que se debía a “una nefasta gestión de los gobierno socialistas”.

Vidal afirmó que desde que se formó el nuevo gobierno PP-Vox “las cosas han empezado a mejorar”.

Reacción

A pesar de comprender “la reacción a la mala gestión de las políticas socialista”, Vidal mostró sus diferencias sobre la propuesta de cambio de gestión con una empresa pública. “Creemos que con el modelo actual basado en la colaboración público-privada se pueden alcanzar los niveles de servicio que ustedes mencionan”, señaló el representante de Vox.

También votó en contra el Partido Aragonés, su portavoz, Alberto Izquierdo, argumentó que “el origen de este problema es un pliego que es un mal pliego y ha generado un mal servicio” y afirmó que el gobierno actual está trabajado bien para resolverlo.

Izquierdo recordó que el PAR es partidario de la colaboración público-privada y que la solución no pasa por que la gestión sea pública o privada, si no porque se “haga bien”.

El partido socialista votó a favor de este trámite para que la ILP pudiera tramitarse en las Cortes, a pesar de que señaló su partido no comparte la propuesta de internalización.

El portavoz del PSOE, Iván Carpi, señaló que puesto que ahora Teruel Existe es un partido político lo más adecuado hubiera sido que esta propuesta “la hubiera tramitado desde dentro y no como iniciativa ciudadana”, pero dio su respaldo por el respeto a todos los aragoneses que firmaron la ILP y porque en el parlamento hay que debatir.

El diputado socialista criticó en su intervención la gestión sanitaria de PP-Vox, sobre la que resaltó el incremento de las listas de espera o la falta de profesionales en Atención Primaria o en especialidades como Oncología.

La portavoz de CHA, Isabel Lasobras, señaló que su partido llevaba toda la legislatura pasada buscando la internalización.

“Reclamamos la internalización de este servicio porque desde hace años hay carencias y déficits en el transporte urgente sanitario, a pesar de que estamos hablando de un servicio esencial y básico para los aragoneses y las aragonesas, pero sobre todo para las personas que vivimos en el medio rural a quienes debemos ofrecerles un servicio de calidad”, argumentó la diputada de Chunta que añadió que las empresas “buscan beneficios económicos, perjudicando al personal y devaluando la calidad del servicio”.

Lasobras reconoció que “una internalización no es de un día para otro” que se necesita “tiempo y voluntad política”, además de los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos, pero planteó que se intente realizar. “Ojalá en esta legislatura fuéramos capaces de hacer un planteamiento para la mejora de este servicio esencial”, dijo.

Defensa

Desde Izquierda Unida, Álvaro Sanz, recordó que esta formación “siempre” ha defendido siempre “la internalización del servicio”. Lamentó que es “un servicio que hoy es deficiente y que genera desigualdades”.

Sanz advirtió de que la externalización provoca “una falta objetiva y estructural de control y un sobrecoste innecesarios”.

Andoni Corrales (Podemos) consideró que es “imprescindible” internalizar el servicio de transporte sanitario urgente y apostó por que lo asuma la Administración pública al 100% y no a través de una empresa pública.

El portavoz del grupo parlamentario Aragón Teruel Existe, Joaquín Moreno, agradeció el apoyo a los grupos que votaron sí a la ILP y lamentó que no se fuera a tomar en consideración la propuesta de la ciudadanía.

“La voluntad ciudadana nos ha venido a hablar aquí directamente con voz propia, ésta es por sí misma una razón suficiente para que se tome en consideración la proposición no de ley de esta ILP porque esto es lo que se decide hoy, no la aprobación de la ley sino la toma en consideración, es decir, se abre un debate en la Comisión de Sanidad donde se puede analizar en profundidad la propuesta, revisarla y mejorar sus contenidos a través de enmiendas”, había advertido Moreno en su intervención previa a la votación donde insistió en que el transporte urgente es “un tipo de servicio sanitario que puede salvar vidas o no, en función de las condiciones y la calidad del propio servicio”.