El rechazo a la ILP de las ambulancias es para Teruel Existe un "desprecio a la democracia"

El movimiento ciudadano Teruel Existe criticó este miércoles el rechazo que sufrió en el pleno de las Cortes de Aragón, el pasado 15 de febrero, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el transporte sanitario urgente que planteaba su internalización, por los votos en contra de PP, Vox y PAR. Su portavoz Manuel Gimeno lamentó el desprecio que supone para la democracia y que se haya perdido “una gran oportunidad para mejorar toda la cadena de la atención a la urgencia y la emergencia” en la comunidad.

Gimeno incidió en que no se votaba la aprobación de la iniciativa legislativa sino que era un trámite para su estudio en la Comisión de Sanidad y que tuvo una “sensación de indefensión” porque detectó que la orientación del voto ya estaba antes de la presentación. “No nos dieron argumentos sólidos, fue una decisión ideológica”.

El portavoz de la plataforma ciudadana recordó que son “corredores de fondo” y, aunque no quiso concretar cuáles serán las nuevas acciones, aseguró que trabajarán “por todos los medios a nuestro alcance” para lograr que Aragón tenga un mejor sistema de transporte sanitario urgente.

Manuel Gimeno consideró que el rechazo a esta propuesta fue “un desprecio” a la opinión de más de 14.000 aragoneses de las tres provincias y a la democracia.

El portavoz de Teruel Existe recordó que hacía 13 años que no se tramitaba una ILP y lamentó que el esfuerzo de Teruel Existe y los numerosos colectivos que habían contribuido a su elaboración no se haya tenido en cuenta.

Desestimación

Gimeno detalló que la desestimación de la ILP no ha sido sólo para la internalización del transporte sanitario urgente sino también para la creación de una empresa pública para desarrollar este servicio; para resolver el problema de la conectividad en las carreteras; para la formación continuada, reglada y obligatoria del personal sanitario, especialmente en Atención Primaria; para la dotación de los centros de salud y consultorios locales. La iniciativa también planteaba que las UVI tengan médico presencial en todo momento (algo que ahora no ocurre en Teruel y Alcañiz, entre otros dispositivos) y que el personal de enfermería no tenga que asumir responsabilidades que no les competen sin cobertura jurídica.

El portavoz de Teruel Existe aclaró que en la propuesta no se planteaba la rescisión de la actual empresa adjudicataria, sino que durante los tres años y medio que restan del contrato, se iniciaran los mecanismos de creación de la empresa pública.

Por otra parte, Gimeno denunció que la actual empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, lleva registradas más de cien incidencias en los ocho meses de funcionamiento y aseguró que van a estar muy pendientes del servicio.

Gimeno criticó que PP y Vox se dedicarán a ensalzar los logros de su gobierno y a reprochar la gestión del anterior. Del PAR lamentó que utilizara “chascarrillos” en un tema tan serio como la atención sanitaria. Aunque el PSOE votó a favor de tramitar la ILP, en este caso, señaló “la fijación” que tiene este partido con el movimiento ciudadano y que se centrara en “el frentismo político cargando contra el PP”.