Las lluvias de este jueves en los Puertos de Beceite pueden crecer el Bergantes, Algars y Matarraña

Las lluvias previstas este jueves en los Puertos de Beceite y el Maestrazgo, que podrían localmente superar los 100 litros por metro cuadrado, pueden provocar crecidas importantes en el Matarraña, Algars, Bergantes (Teruel y Castellón) y barrancos del Bajo Ebro (Tarragona). Fuentes del Departamento de Educación explicaron que los colegios del CRA Matarranya (Mazaleón, Valdeltormo y Calaceite) están en situación de evacuación paulatina y se suspenden las clases. Al IES Matarraña de Valderrobres habían llegado cinco rutas escolares, pero se prevé adelantar la vuelta a casa. A los maestros itinerantes se les ha indicado que no se desplacen.



Los embalses han tenido un efecto laminador fundamental. Así, Cueva Foradada redujo el miércoles los caudales del tramo bajo del Martín de 120 metros cúbicos por segundo a 20; y el sistema Santolea-Calanda redujo los caudales del tramo bajo del Guadalope de 400 metros cúbicos por segundo a 10.



Este jueves, 31 de octubre, todavía se esperan lluvias en los Puertos de Beceite y el Maestrazgo que podrían localmente superar los 100 litros por metro cuadrado, por lo que el organismo de cuenca sigue muy vigilante ante posibles crecidas muy importantes y súbitas en el Matarraña, Algars, Bergantes y barrancos del Bajo Ebro en Tarragona.



Se recomienda a la ciudadanía seguir las recomendaciones de Protección Civil, así como seguir las precipitaciones en los radares de la AEMet y de los datos hidrometeorológicos de la red SAIHEbro en www.saihebro.com y en la web y avisos de la CHE www.chebro.es .



Maria Luisa Moreno, jefa de Hidrología de la CHE, ha destacado este jueves el buen comportamiento de los embalses de la margen derecha. “En el Martín, que sufrieron crecidas muy importantes en su cabecera, el embalse de Cueva Foradada permitió que aguas abajo no hubiese afecciones significativas”, ha dicho.

Y ha alertado: “Está previsto que puedan existir crecidas súbitas debido a previsión meteorológica adversa; Aemet ha emitido avisos naranjas con precipitaciones de mas de 50 litros, hasta 100 en los Puertos de Beceite, Maestrazgo y Bajo Ebro”.



Moreno se refirió al Bergantes, afluente del Guadalope, que el miércoles superó los 400 metros cúbicos por segundo. Allí, y en el Algars y el Matarraña “habrá crecidas en estos afluentes de no muchas afecciones, pero sí pueden ser crecidas súbitas de mucha consideración en afluentes secundarios, cauces menores donde localmente estas precipitaciones puedan ser más intensas incluso del promedio de 50 litros”. Como ocurrió este miércoles en Mazaleón, donde se declaró la Val de Alcañiz cuatro años después. Es decir, “podemos alcanzar grandes acumulados de precipitación locales y que pueden tener gran afección y un impacto directo sobre estas crecidas en cauces menores”, ha insistido.



“Los fenómenos súbitos locales pueden ser muy extraordinarios y no se sabe con certeza dónde pueden tener esas afecciones. Incrementemos la precaución en cauces menores y en localidades donde las precipitaciones se manifiesten más intensas”, ha concluido Moreno. Reunión de la CECOP

La lluvia que puede caer entre este mediodía y las 18 horas, aproximadamente, en la zona del Matarraña, donde puede llegar, según la Aemet, a los 100 litros por metro cuadrado y que puede incrementar los caudales de los ríos, aunque en principio no de forma grave, es lo que más preocupa sobre las afecciones de la dana en Aragón, que sigue "en relativa calma".



Así lo ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios el consejero de Hacienda e Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo de Emergencia (CECOP), quien ha añadido que, además, se ha activado la alerta roja por precipitaciones en la provincia de Castellón, por lo que ha llamado a la ciudadanía a "extremar la seguridad y la prudencia".



Aragón se mantiene en situación de "relativa calma", ha dicho, "con muchísima precaución" por el paso de la dana y se han producido afecciones y cortes en carreteras y también falta agua potable y luz en algunos municipios. "En algunos puntos concretos hay más dificultades porque los ríos van más cargados", ha insistido, para volver a reclamar "moderación y mucha precaución".



Además de la zona del Matarraña y del Bajo Aragón-Caspe, el consejero ha apuntado que otros puntos de atención son los pueblos de la ribera del Huerva y la zona de Jaraba, en la provincia de Zaragoza.



Los pantanos de Mezalocha y Las Torcas están "llenos" y la laminación del río Huerva ha funcionado "muy bien" por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de forma que los dos vierten tanta agua como entra y, aunque el río "va cargado", las previsiones del organismo de cuenca es que se va a poder soportar la carga de caudal.



En el balneario de Jaraba ha indicado que hay 80 clientes alojados a los que se les ha ofrecido la posibilidad de abandonar el establecimiento por medios acuáticos o aéreos que pondría a su disposición del Gobierno de Aragón porque las carreteras del entorno están cortadas. De momento, ha dicho, nadie lo ha solicitado.



Con respecto a las carreteras cortadas en la Comunidad ha resaltado que son "problemas puntuales" debidos a desprendimientos y derrumbes que las cortan unas horas o a aumentos de caudales que las inundan y después se bombean.



El consejero, quien ha pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos "no necesarios" y los viajes por carreteras y caminos rurales en los que haya que pasar por antiguos barrancos en los que no suele haber agua, ha trasladado su pesar y solidaridad a la familia del agente de la Guardia Civil Adolfo Torres, natural de Ojos Negros (Teruel), fallecido en el acuartelamiento de Paiporta (Valencia).



El presidente de Aragón, Jorge Azcón, presidirá esta tarde una nueva reunión del CECOP Centros educativos desalojados Los colegios del CRA Matarraña (Mazaleón, Valdeltormo y Calaceite) han sido desalojados. En el colegio de Valderrobres se ha avisado a las familias para que el que desee los recoja, pero está abierto y con docentes atendiendo a los que están.



El IES Matarraña ha desalojado las aulas. “Hemos suspendido las clases y las rutas escolares se están llevando a los alumnos”, ha dicho la directora del centro, Begoña Domínguez.



“El autobús de la Fresneda, Ráfales y La Portellada se ha ido escoltado por la Guardia Civil”, ha indicado.



La ruta de Alcañiz debe dar la vuelta por Fuentespalda y Monroyo porque la carretera entre La Fresneda y Valderrobres está cortada en tres tramos. Por allí han salido los profesores de la zona de Alcañiz en sus vehículos propios. El autobús ha tenido problemas porque hay un camión de conejos volcado en Valjunquera. En cuanto a los alumnos de Beceite, han podido salir antes de que quedara cortado por precaución el puente de Hierro ante la crecida del río Matarraña.



“A las 9:30 ha empezado a llover mucho, he hablado con el Servicio Provincial de Educación y me han dicho que si suspendía las clases estaba bien. Se ha complicado la cosa y la previsión es a peor”, ha dicho la directora del IES. Los alumnos de Mazaleón no han podido ir por el corte desde el miércoles de la carretera de esta localidad ante nuevos desprendimientos.



“Está cayendo mucha agua hacia el polideportivo de Valderrobres”, ha dicho Domínguez. El agua ha entrado también en las casas anexas a la travesía de la capital del Matarraña.



