Javier Aguirre: “Lo mío con el Matarraña fue un amor a primera vista, hace ya cuarenta años”

Francisco Javier Aguirre (Logroño, 1945) es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es diplomado en Documentación por la Biblioteca Nacional de Madrid y ha pertenecido a los Cuerpos estatales de Archiveros y Bibliotecarios. Su estrecha vinculación con Teruel se inicio a raíz de ellos, ya que durante los años 80 dirigió la Biblioteca Pública de Teruel, el Archivo Histórico Provincial y también desempeñó el cargo de director provincial de Cultura y Educación. Ha publicado abundantes trabajos profesionales sobre su especialidad y traducido una treintena de libros en el campo de las humanidades, participando en multitud de publicaciones, ensayos y estudios literarios desde 1977. Es también colaborador habitual en diversos medios de comunicación aragoneses.

Aguirre conoció la comarca del Matarraña turolense hace más de cuatro décadas. Fascinado por la zona, ha escrito siete libros sobre ella. El primero, Los duendes del Matarraña, que apareció hace 30 años y alcanzó tres ediciones. En esta edición conmemorativa de la primera, se recogen además otros dos libros y los fragmentos de un tercero, bajo el título general de Sinfonía del Matarraña, con la estructura simbólica de una obra musical, por iniciativa del editor. Los duendes del Matarraña y Noches del Matarraña tienen ya su versión catalana, hallándose en ese mismo proceso La dama del Matarraña. En la colección THOT apareció, en 2014, su libro de relatos Cupido en el Matarraña.

Ahora, publica su tercera obra de esta colección, una singular Sinfonía del Matarraña, de la editorial catalana Ònix, que ya se ha interesado por autores aragoneses como Asun Velilla, María Jesús Fuentes, Luis Bazán, José Ángel Monteagudo, Santiago Maestro y José de Uña.

-¿Por qué considera su último libro como singular?

-Le doy esa denominación por lo que explicaré, aunque en realidad se trata de un libro plural.

-Entonces, ¿singular o plural?

-Ambas cosas. Singular por su concepto, asimilado a una sinfonía clásica, con sus movimientos, preludios, etc., y también plural porque contiene cuatro obras distintas, aunque vinculadas por un territorio único: el valle del Matarraña.

El Matarraña lo visita gente de todo el mundo, y empieza a ser apreciado también por los aragoneses

- Según figura en la frontal de la cubierta, se trata de una edición conmemorativa.

-Así es. Ha sido una idea del editor, y a mí me ha complacido mucho, como es natural. He publicado hasta ahora siete libros sobre el Matarraña, y Òscar Esquerda me propuso esta reedición de cuatro de ellos conmemorando los 30 años de la aparición del primero: Los duendes del Matarraña.

-Según se lee en la introducción, esta sería la cuarta edición de ese libro de relatos…

-Sí, aunque también podemos decir que es la quinta, porque existe una edición en catalán, publicada en 2009 por March Editor, en El Vendrell.

-Y al parecer, también hay otros libros editados en catalán.

-Efectivamente, Noches del Matarraña tiene ya su edición catalana, publicada por Ascuma en 2020, y La dama del Matarraña está traducida y en vías de publicación.

-¿Por qué ese interés continuado por esa comarca turolense?

-Fue un amor a primera vista hace más de 40 años, que ha ido creciendo y consolidándose con el tiempo.

-¿Qué une y qué separa a cada uno de los cuatro libros?

-Los une el marco geográfico y ambiental, y los distingue el tono de la narración. El primero es costumbrista y simbolista, porque hay un personaje oculto en todos los relatos, que es el agua. El segundo es una novela de carácter trágico, aunque al mismo tiempo es un estudio de las diversas etapas y escalas del amor. El tercero es un divertimento jocoso y el cuarto relata algunas de mis experiencias noctámbulas en la comarca.

-¿Ha quedado satisfecho de la edición?

-Por completo. Es un libro impecable desde el punto de vista editorial, como todos los de Ònix. La maquetación la ha hecho un querido amigo, que prefiere mantener el anonimato, y la ilustración de cubierta es un paisaje del Matarraña de otro buen amigo bilbilitano, que además de médico es un excelente fotógrafo.

-Le gustaría añadir algo más?

-Sí, que este libro pretende dinamizar la comarca, conocida y visitada por gente de todo el mundo, y que últimamente empieza a ser más apreciada y recorrida por los aragoneses.