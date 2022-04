Las Superbikes llenan hoteles en Alcañiz pero el efecto no llega por igual a la comarca

Por

La primera prueba del Mundial de Superbikes este fin de semana en Motorland Aragón deja hoteles llenos en Alcañiz y buena afluencia de equipos, periodistas y público en el resto del Bajo Aragón, aunque el efecto de la cita motociclista es irregular por el territorio.



Desde el comienzo de la semana hay más de 1.500 personas trabajando en el paddock del circuito de velocidad alcañizano y eso tiene su repercusión en los alojamientos, que están al cien por cien en la capital del Bajo Aragón y Castelserás, mientras que la mancha se diluye conforme el radio de kilómetros se hace más amplio.



Así lo explicó la gerente de la asociación Turismo Bajo Aragón, Nieves Ballestero, quien evidenció que las casas rurales, viviendas turísticas, hostales y hoteles asociados tienen “muchos equipos y periodistas”, lo que les garantiza hacer caja no solamente durante el fin de semana, cuando tienen lugar las carreras, sino “desde el principio de la semana”.



Dio fe de ello Juanma Crespo, propietario del hotel Guadalope de Alcañiz que está “al cien por cien” desde el jueves. “En Superbikes alojo equipos porque no es como la MotoGP, no hay música en la plaza y tengo un 80% de escuderías y el resto para público”. Los equipos están “desde el sábado” anterior, de modo que logra una ocupación de casi diez días. Los aficionados comenzaron a llegar el jueves.



Dada la proximidad de la Semana Santa al Mundial de Superbikes este año, los alojamientos turísticos del Bajo Aragón se frotan las manos porque van a tener 15 días de buena afluencia de forma ininterrumpida. “Todavía nos quedan algunas plazas disponibles pero la ocupación va a ser en torno al 90% para Semana Santa”, dijo Ballestero. Y esta vez sí será de forma uniforme por todas las casas rurales.

Celebran la renovación de la MotoGP hasta 2026

Por otra parte, la decisión del último Consejo de Gobierno de Aragón de dar luz verde a La Ciudad del Motor para la firma de un contrato estable de cinco años con Dorna Sports que garantice los Grandes Premios de Aragón de MotoGP de 2024 y 2026 (2022 ya está en el calendario desde el pasado otoño y cuenta con compromiso financiero de los presupuestos de la región) ha caído bien entre los hosteleros.



“No entendíamos la decisión de renovarlo solo un año, pensando en que fuera el próximo equipo de gobierno el que decidiera; necesitábamos darle continuidad al calendario para tener una previsión general de lo que pudiera ocurrir de cara a los próximos años después del mal momento que venimos atravesando por la pandemia”, manifestó la gerente de Turismo Bajo Aragón.



Pese a que no serán cinco grandes premios en otros tantos años, como hasta ahora, “hay que conformarse” porque el resto de circuitos de la península lo han firmado así y Alcañiz estará en igualdad de condiciones.



“Es una buena noticia porque el circuito va a seguir siendo de primera, donde van a seguir corriendo pilotos de primera, y eso va a hacer que el piloto amateur, al que le gusta hacer tandas en trazados donde corren sus ídolos, siga viniendo, lo cual tiene repercusión en la hostelería”, señaló Ballestero.



“Nos parece estupendo porque continuar solo un año se nos venía un poco abajo, en el sentido de que el Bajo Aragón y pueblos limítrofes están llenos al cien por cien la semana de MotoGP, y que hayan renovado para más años hace consolidar el gran premio y con ello la hostelería y restauración que le da servicio, de modo que estamos muy contentos”, manifestó el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano.



“Lo mejor sería cinco de cinco, pero dadas las circunstancias está muy bien estar en igualdad de condiciones con los otros tres circuitos de España. En el mundo hay muchos países que quieren estar en el mundial. Va a ser una maravilla, tenemos tres años asegurados con todo lo que conlleva, que es seguir siendo circuito del mundial en el que se hacen carreras pero también test, por lo que seguirán viniendo en los meses de invierno a probar”, concluyó Crespo.



El contrato contendrá una cláusula por la que el nuevo Gobierno de Aragón que entre en 2023 podrá no organizar los grandes premios de 2024 y 2026.