Los ríos Martín y Matarraña, en riesgo de situación de sequía prolongada a fin de mes

Los ríos Martín y el Matarraña podrían sumarse a la situación de sequía prolongada en la que ya se encuentran el Huerva, Aguas vivas y Guadalope si no llueve, según ha apuntado este martes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.



Los ríos de la margen izquierda de la cuenca en Aragón se encuentran "en muy buena situación", tanto el Aragón, como el Gállego, Cinca, Ésera y el Noguera Ribagorzana, con agua suficiente para garantizar una buena campaña, como ha explicado Arrazola a los medios tras la firma de un protocolo para la cesión de uso de 66 hectáreas por parte de la CHE al Ayuntamiento de Zaragoza para renaturalizar los espacios en el marco del proyecto El Bosque de los zaragozanos

En el caso de la margen derecha la situación empeora según se avanza de oeste a este y tan sólo el Jalón, el río principal de esta margen, está en buena situación.



En situación de sequía prolongada se encuentran el Huerva, Aguas vivas y el Guadalope, estado al que no se descarta que se sumen a finales de mes el Río Martín y el Matarraña, si no llueve.



La lluvia de la semana pasada no ha influido prácticamente en nada y en esta semana no se prevén, por lo que la situación "no va a mejorar", ha dicho el presidente del organismo de cuenca.



El abastecimiento de los embalses está garantizado pero los riegos tendrán que limitarse "en mayor o menor medida" dependiendo también de cómo evolucione la situación.



Preguntado por la defensa del trasvase del Ebro que realizó este lunes en Zaragoza al presidente de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado que la competencia es "del Gobierno de España" aunque, a su juicio, "no sobra agua" y la solución estructural a la falta de agua "no son los trasvases".