El PSOE del Matarraña, “indignado” con la autorización de los parques eólicos

El Partido Socialista (PSOE) en el Matarraña manifestó su “indignación” tras conocer el informe medioambiental favorable emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los parques eólicos que proyecta la empresa Forestalia y que afectan a varios municipios de la delimitación comarcal.



Tras reunirse para abordar la problemática derivada de la resolución que da luz verde a la declaración de impacto ambiental de estos proyectos eólicos, “tanto representantes municipales como los militantes de las dos agrupaciones existentes en esta comarca se reafirmaron en la decisión que adoptó la Comarca del Matarraña el tres de febrero de 2022, donde la institución comarcal se posicionó en contra de la posible implantación” de estos parques de energía eólica, señalaron desde la agrupación socialista comarcal.



Cabe señalar que los tres ayuntamientos presididos por alcaldes socialistas en dicho momento (Mazaleón, Valdeltormo y Valjunquera) presentaron alegaciones a dichas iniciativas, materializando su disconformidad ante esta situación, que no pasó desapercibida por la población matarrañense. Tal fue el malestar que incluso ayuntamientos como Arens de Lledó y Monroyo, entre otros, también remitieron sus correspondientes alegaciones. “Resulta reseñable la labor del concejal socialista de La Fresneda, Rubén Esteve, que se encargó él mismo de la redacción de las alegaciones”, enfatizaron desde las dos agrupaciones socialistas de la zona.



Tras este posicionamiento en contra, y con alegaciones planteadas por parte de todos los ayuntamientos, asociaciones y vecinos en general, “la contestación que nos dio la empresa nos pareció un chiste”, tildaron los socialistas. Y no sólo eso, sino que “a día de hoy nadie, ni siquiera el Ministerio para la Transición Ecológica nos ha comunicado que a fecha 18 de octubre de 2022 se realizó trámite de audiencia previa a la inadmisión del expediente al promotor”, apuntaron desde las dos agrupaciones socialistas. Fruto de ello, denunciaron que se han producido en los proyectos distintas modificaciones de las que no han sido informados los municipios afectados.



Con todo, “creemos oportuno que en dicho momento, cuando la empresa planteó cambios en el proyecto, se debería haber hecho una nueva publicación con las variaciones y abrir un nuevo periodo de alegaciones”, señalaron. No en vano, tal y como están proyectados ahora mismo estos parques eólicos, seguimos opinando que se trata de una absoluta aberración para nuestro territorio”.



Los argumentos que esgrimen los socialistas para realizar estas afirmaciones son que los proyectos “siguen afectando directamente a la Red Natura 2000; se sitúan a menos de 1,5 kilómetros de cascos urbanos y atentan contra nuestro patrimonio, situándose a menos de 1.000 metros de edificios histórico-artísticos o de yacimientos arqueológicos, entre ellos el de 'Les Escudines Altes'.”, añadieron En su conjunto, con la realización de accesos, línea de evacuación, entre otras actuaciones, “lo que van a producir es un gran impacto irreversible en la orografía de nuestro territorio”, se lamentaron. Proceso “oscurantista

Con todo, los socialistas señalaron que van a seguir “mostrando nuestra disconformidad ante la posible implantación de estos parques eólicos”. No en vano, consideran que “se está vendiendo el futuro del territorio por cuatro duros”, y siguiendo un proceso que desde sus inicios ha sido oscurantista”, enfatizaron. Por ello, “no vamos a tolerar la transformación salvaje de nuestros pueblos”, añadieron.