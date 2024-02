Mazaleón tendrá ayuda para plantones de melocotón en la zona afectada por Sharka, pero hay dudas sobre nuevos regadíos

Por

Ayudas para sufragar parte del coste de los planteros de melocotón que vayan a replantarse en la huerta tradicional de Mazaleón para recuperar la zona afectada por el virus de la Sharka-m, pero muchas dudas sobre las posibilidades reales de ampliación de la zona regable en zonas de secano del término municipal.



Ese es el balance a efectos prácticos de la visita que realizó este viernes por la tarde el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, a Mazaleón, que por la mañana visitó la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) de Valderrobres, la sede de la Comarca del Matarraña y las instalaciones del grupo empresarial ganadero Arcoiris.



Durante la reunión que mantuvo por la tarde con la corporación municipal, el titular de Agricultura confirmó que los productores agrarios recibirán una “ayuda adicional” para los plantones de melocotonero que vayan a plantar en las parcelas en las que en el año 2020 tuvieron que arrancar todo el arbolado, al estar afectado por Sharka.



En relación a las posibilidades de ampliación de regadíos en el término municipal, las cosas no están tan claras, tal y como reconoció Samper, quien recordó que, si bien la consejería que dirige está interesada en satisfacer esa demanda, lo adecuado es que exista “coordinación” entre las administraciones y en este sentido recordó que la competencia para otorgar concesión de agua de riego no reside en el Gobierno de Aragón, sino en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). “Estamos estudiándolo”, apostilló el consejero, quien se mostró partidario de valorar las posibilidades, “hablarlo” con el organismo de cuenca y coordinarse, ya que, además, recordó que en este tipo de actuaciones intervienen otros organismos como el Inaga, que se encarga de evaluar ambientalmente los proyectos.



En cualquier caso, el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha encargado a la empresa pública Sarga la redacción de un estudio previo, de un anteproyecto y del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la transformación en regadío de una zona en el término municipal.



El consejero reconoció la necesidad de que haya nuevos regadíos, especialmente en la provincia de Teruel, puesto que afirmó que “la margen derecha del Ebro es la gran olvidada en materia de regulación y no hay posibilidades hídricas”. Es por ello que consideró necesario “evaluar y que no haya contraindicaciones entre lo que hagamos las administraciones intervinientes”.



Samper fue recibido en el Ayuntamiento de Mazaleón por la Corporación municipal. En el encuentro participaron, además de los concejales del Ayuntamiento, regantes y representantes de las distintas comunidades de riegos.



La alcaldesa, Rosa María Orona, pidió a Samper la ampliación de la ayuda a los agricultores afectados por la orden ejecutiva de arranque que publicó el departamento de Agricultura en el año 2020, y trasladó la necesidad de que estos productores reciban apoyo económico “para la modernización de regadíos”.

Respecto a la situación de la Cooperativa San Isidro, que prácticamente quedó sin actividad y empleados tras el arranque de las parcelas, la alcaldesa dijo que “parece que ahora se está remontando” y mostró su esperanza en que “al final salgamos adelante”.



La regidora recordó que los agricultores obligados a arrancar sus parcelas recibieron en su momento “una pequeña indemnización por el arranque de sus frutales, pero nada más”, a lo que se suma la promesa de crear nuevas áreas de riego en compensación por las pérdidas ocasionadas, pero esto sigue sin materializarse cuatro años después. Orden de 2020

El Gobierno de Aragón dictó el 4 de noviembre de 2020 una orden ejecutiva específica declarando "de utilidad pública" la lucha contra el Sharka-m en el territorio de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. El Sharka es un virus que afecta a las especies vegetales del género prunus (ciruelo, melocotonero y nectarina), provocando una mancha en la piel de la fruta. La orden obligó a arrancar el arbolado de todas las parcelas del territorio incluido en la Denominación de Origen donde se hubiera detectado la enfermedad en una superficie superior al 10% de la parcela, lo que, en el caso de Mazaleón, ocurrió en el 80% de la huerta tradicional.

La orden fue un mazazo en este municipio de la Comarca del Matarraña, donde la cooperativa tenía cuatro trabajadores fijos y casi 40 temporales durante la temporada de la recogida de la fruta.



El origen del contagio pudo tener su origen en planteros procedentes de la localidad catalana de Benissanet, desde donde se suministraba plantero a Mazaleón y Maella (provincia de Zaragoza), donde también se han arrancado más de 2.000 hectáreas de melocotoneros.



El año pasado, el Gobierno de Aragón ordenó la retirada de la orden ejecutiva, aunque en el municipio turolense ya se había arrancado casi la totalidad de la huera.