Miguel Ángel Estevan releva a Nacho Carbó en la portavocía del PP en Alcañiz

Miguel Ángel Esteván fue nombrado este jueves nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcañiz. El presidente de la Junta Local sustituye a su predecesor, Nacho Carbó, después de once años como portavoz popular en el consistorio bajoaragonés. La decisión de nombrar a Esteván, que fue tomada por unanimidad por parte de la Junta Local del partido, coloca al nuevo portavoz como principal favorito a la candidatura del PP a la alcaldía de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo año.

Alcañiz amaneció el jueves con un cambio en la portavocía del Partido Popular. Nacho Carbó, que comenzó a formar parte del grupo en el año 2011, dejó su puesto de portavoz en el Ayuntamiento de la ciudad por cuestiones personales. Su asiento lo ocupará, a partir de la siguiente sesión plenaria, Miguel Ángel Estevan. “Yo soy trabajador por cuenta ajena, llevo una vida ajetreada y llevaba meses viendo que no llegaba a todo. Hay muchas cosas alrededor de la política que requieren mucha dedicación”, comentó Carbó después de que su partido hiciera pública la decisión.

Portavocía

El presidente de la Junta Local asumirá también la portavocía del grupo popular en el consistorio bajoaragonés. La decisión contó con el voto unánime de la Junta Local, que hace un año ya eligió a Estevan como máximo representante.

La decisión, que según Carbó no se ha tomado “con vistas a las elecciones del próximo año”, deja a Estevan como gran favorito para liderar la candidatura del PP en los comicios a la alcaldía de Alcañiz que tendrán lugar en el año 2023. El nuevo portavoz popular reconoció que la propuesta de su candidatura fue trasladada a la Junta Local, que vio con buenos ojos la opción de Estevan de cara al proceso electoral. Sin embargo, todavía no se quieren mostrar todas las cartas, por lo que Miguel Ángel Estevan se mostró cauto: “Todavía queda mucho tiempo para eso. Ahora voy a ser portavoz y cuando llegue el momento, si tengo respaldo, me presentaré encantado porque supone un gran orgullo para mí”.

A pesar de que la candidatura de Estevan todavía no es una realidad, la propuesta ya ha sido trasladado a la dirección provincial y es cuestión de tiempo que el nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcañiz se convierta en candidato a la alcaldía.

Una vez se anunció su nuevo cargo, Estevan quiso lanzar un mensaje directo al actual alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu: “La ciudad necesita un alcalde que esté en Alcañiz y que no esté de universidad en universidad presentando libros. Llevamos tres años de no hacer nada, otras ciudades nos llevan la delantera. Necesitamos gestión y equipo”.

Elogios a la gestión anterior

Antes de ocupar el puesto de portavoz popular en el consistorio alcañizano, Estevan también valoró la gestión de su compañero Nacho Carbó, que seguirá formando parte del partido como concejal: “Ha llevado a cabo una gestión excelente e inmejorable. Es un ejemplo de cómo trabajar por el partido de una forma brutal y brillante”.

Por su parte, el propio Carbó también valoró su etapa de más de una década al frente de la portavocía popular en el Ayuntamiento de Alcañiz. El concejal se marcha del cargo con un grato recuerdo por la labor realizada: “Siempre he intentado mantener un buen diálogo, no llevarlo a la crispación, para hacer gala de la ciudad de la concordia”. Además, en su última etapa como portavoz estuvo al frente de la oposición. Una postura que también obligó al miembro del grupo popular a modificar su discurso. “Siempre nos hemos mantenido firmes en nuestras posturas, pero abiertos al debate sin caer en ideas populistas o argumentos fáciles. Cuando estamos en la oposición, no pedimos la Luna, solo cosas que sean realistas”.