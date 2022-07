Partido Popular y PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables del cierre de la térmica de Andorra

El PSOE y el PP se han enzarzado esta semana en una espiral de acusaciones a cuenta de qué gobierno fue el culpable de que la central térmica de Andorra cerrara en 2020. Mientras los conservadores acusan a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de propiciar la decisión de Endesa al manifestar en 2018 que el lignito no era competitivo, los socialistas lamentan la “negligencia” de Mariano Rajoy por no tomar medidas para el mantenimiento de la planta como la reserva estratégica que son hoy, por ejemplo, las 27 instalaciones de carbón alemanas que se pondrán en funcionamiento hasta primavera para ahorrar gas ruso.

La polémica la inició el miércoles el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, quien en su visita a Andorra consideró “absolutamente impresentable” que la térmica esté cerrada” desde hace dos años “y el Convenio de Transición Justa no esté ni siquiera anunciado” por el Gobierno de España. El también alcalde de Zaragoza calificó de “postureo” la posición de Ribera contra las instalaciones de carbón sin tener en cuenta la “soberanía energética” del país.

El jueves, durante el acto de presentación en Andorra de 33 proyectos de energía fotovoltaica que impulsan Forestalia y Bruc para 1.522 megavatios (MW) en cuatro comarcas aragonesas, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, contestó que la clausura de la central se debió a la “negligencia y falta de adopción de medidas en tiempos del gobierno de don Mariano Rajoy”, que “dejó esta central (de Andorra) y otras en España sentenciadas a muerte porque, sin inversiones, era imposible que se mantuvieran”.

Rajoy salió de la Moncloa en junio de 2018 después de una moción de censura presentada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cinco meses después, Endesa anunciaba que no acometería las inversiones medioambientales de 180 millones de euros para alargar la vida útil de la instalación al no considerarla rentable ante los derechos de CO2 en aumento. El 30 de junio de 2020, fin del plazo para instalar los filtros, cerró por imperativo de la directiva europea de emisiones.

El PP contraataca

Ayer, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, reiteró que fue un gobierno socialista el que cerró la térmica.

Pese a que Lambán anunció el jueves 184 millones de euros para la cuenca minera -92 de la Unión Europea y 92 del Gobierno de Aragón- y dijo que el convenio “está prácticamente listo” para su firma, “ni hay convenio para la transición justa, ni empresas, ni empleo”, lamentó Vaquero.

La portavoz puso en valor los esfuerzos del PP, con el exministro de Energía, Álvaro Nadal, a la cabeza, “que hizo todo lo posible por alargar y mantener la vida de la central hasta 2030”.

Vaquero dijo que, “lejos de polémicas estériles”, solo hay que acudir al Boletín Oficial del Estado de julio de 2020, que, con el PSOE al frente del Gobierno de la nación y “con el PSOE de Lambán” al frente del Ejecutivo autonómico, “decretó el cierre de la térmica de Andorra”.

La parlamentaria recordó que fue Teresa Ribera la “que dijo que el carbón no era rentable, ni competitivo y había que cerrar la central”. Vaquero incidió en que fue Lambán “quien paseó” a la ministra por Andorra “para decir que se llevaría a cabo la firma del convenio antes del cierre de la central”, quien en campaña electoral “afirmó que llegarían cinco empresas a Andorra para crear miles de puestos de trabajo” y quien “se ha resignado en estos dos años, como hombre de Pedro Sánchez en Aragón, y no ha reivindicado y no ha sido capaz que se lleve a cabo la firma de ese convenio”.

Guillén: “Cenizos”

Vaquero también tuvo respuesta, esta vez por parte del portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, quien se mostró convencido de que a Andorra y a las Cuencas Mineras les esperan años de iniciativas empresariales y creación de empleo y reprochó al PP su deseo de “cuanto peor, mejor” y su “hipocresía”, porque fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que en 2012 solicitó el Plan de Cierre de la Minería.

Guillén acusó a los populares de ser unos “cenizos” al trasladar “inquietud e incertidumbre” a las comarcas mineras justo cuando dos empresas han anunciado una inversión de 1.000 millones -300 en Andorra- en proyectos fotovoltaicos, a los que se suma el proyecto de Oxaquim por 370 millones y 380 empleos en Andorra.

“Los compromisos de Lambán se están cumpliendo para desgracia de sordos y ciegos”, subrayó Guillén, quien citó algunas de las “fechorías” del PP, entre ellas la privatización de Endesa por el Gobierno de José María Aznar. El portavoz del PSOE manifestó además que el PP oculta que las gestiones de Nadal fueron “un absoluto fracaso”.

“Mientras tanto, el presidente Lambán dijo que amortiguar el cierre de la térmica iba a ser uno de los objetivos de su legislatura y así está siendo, atrayendo empresas y empleo y demostrando que la provincia es atractiva para los inversores. A pesar del PP”, zanjó Guillén.