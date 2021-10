Un centenar de nostálgicos rememoran el Circuito Guadalope de Alcañiz con sus clásicos

Centenares de aficionados a los vehículos clásicos se dan cita este fin de semana en el Motorland Classic Festival, que este domingo tendrá su máxima expresión en el tradicional Parade, las vueltas controladas al circuito de velocidad. El sábado, como aperitivo y con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Feria del Vehículo Clásico Autoclassic, que volverá el próximo año como complemento perfecto a las tandas en La Ciudad del Motor, el Ayuntamiento de Alcañiz y el Automóvil Club Circuito Guadalope rememoraron las míticas carreras urbanas con un par de vueltas que hicieron las delicias de más de cien nostálgicos.

El recorrido comenzó desde el paddock de Motorland Aragón, por primera vez abierto al público desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, para enlazar a orillas del Guadalope con el antiguo trazado urbano.

Guiados por miembros del Automóvil Club Circuito Guadalope, Policía Local y Protección Civil, las joyas sobre ruedas iniciaron el recorrido de manera organizada hasta la ciudad en una colorista caravana repleta de motos, coches e incluso camiones antiguos llegados desde distintos lugares de España.

El consistorio explicó en un comunicado que trabaja en la nueva edición de Autoclassic al objeto de retomar, tras el obligado paréntesis de los dos años que llevamos de Covid, su feria más representativa, que volverá por sus fueros en 2022.

Una pasión que no cesa

Los aficionados a los vehículos clásicos echan de menos la feria, pero valoran poder reencontrarse por fin en el paddock del circuito de velocidad para disfrutar de exposiciones y tandas organizadas para coches y motos dentro del Classic Festival, que cumple once ediciones.

Allí está una decena de miembros del Club de Clásicos del Cierzo con una representación de sus reliquias. “Somos más, pero dado que el tiempo este fin de semana no ha acompañado muchos se han quedado en casa”, justificó Guillermo Jimeno.

Sin embargo, a este tipo de eventos siempre acuden incondicionales que no miran al cielo. “Tras dos años en los que hemos estado a cero había muchas ganas. Daban lluvia pero nos daba igual que lloviera o no y aquí estamos”, dijo José Luis Rodríguez, que aseguraba con humor que de ahora en adelante no piensa entrar en casa.

Un mítico Renault 8 remonta la subida del Corcho. Carlos Casimiro

De hecho, “es la primera vez que salimos después de la pandemia y tenía que ser en Motorland, porque es como venir a casa y estar en familia”, indicó Jimeno, quien valora el “hermanamiento que se produce con otros clubes, gente que disfruta como nosotros con los coches clásicos, lo cual no deja de ser afición por el mundo del motor”. A este club pertenecen una veintena de personas, pero tienen censados muchos más coches porque “algunos tenemos cuatro, cinco o seis”, aseguró.

En su caso, “la joya de la corona o mi dolor de muelas es un Mustang del 66 que no he traído, pero le tengo especial aprecio y manía, a partes iguales”, bromeó Jimeno.

Rodríguez relató que para unos Reyes sus padres le regalaron un Ibertren, que estaba roto y fueron a devolverlo. “Pero ya solo les quedaba un Scalextric, me aficioné y cuando he sido mayor mi sueño era tener un Mustang, y es lo que me he comprado. Soy como un niño, pero sin el como: con 53 tacos y disfrutando a tope”. Tal es así que “yo no iba a venir al Parade, pero hay tantas ganas que no me lo pierdo”, apuntó.

El coleccionista de Mustangs

El alcañizano Ernesto Navarro es un coleccionista de Mustangs. Pero no de cualquier Ford de esta categoría, sino de modelos Boss, dirigidos exclusivamente a circuito. Tiene dos 69, un 70, un 71 y un 2013. Los colecciona desde hace 15 años. “A mí siempre me ha gustado el rock&roll y los coches americanos. En el momento en que puedes dar el paso de comprar el primero, te metes” en el mundillo “y, si puedes comprar más, vas a por otro, y otro...”, explicó.

Como alcañizano, está encantado de volver a ver movimiento en el paddock de Motorland, “y si no hay feria ya la hacemos nosotros”, bromeó tras escuchar una oportuna aceleración ensordecedora.

Ernesto Navarro posa con uno de sus Mustangs. M. N.

Entrada gratuita

La entrada, gratuita para todos los aficionados, puede realizarse también este domingo desde las 8:30 de la mañana y hasta las 18:30 horas. Todos aquellos apasionados que asisten a Motorland con su vehículo clásico de más de 25 años de antigüedad pueden aparcar dentro del paddock y formar parte de la exposición.

El sábado tuvieron lugar las tandas de vehículos clásicos, donde un total de 80 inscritos disfrutaron del trazado de velocidad por el que ruedan los pilotos de MotoGP, Superbikes y Mundial de Turismos.

Este domingo habrá una nueva jornada de tandas de motos y coches. A las 12:30 se hará un pequeño homenaje a Pascual Molina y Robert Sánchez.

A las 14:00 llegará el momento estrella del festival. Una vez finalice la última tanda de la mañana del domingo se abrirán las puertas del circuito de velocidad para que todos vehículos clásicos que lo deseen puedan participar en la famosa Parade.

Esta actividad es gratuita, previa inscripción obligatoria en las oficinas del circuito. La hora límite para apuntarse serán las 13:30. Se realizará un único acceso a pista, que tendrá lugar de 14:00 a 14:10 horas, momento en que se cerrarán las puertas y comenzará el espectacular desfile a lo largo de todo el trazado para el deleite general.