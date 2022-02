Valjunquera da un paso más hacia su reorganización urbana

Por

Valjunquera da un paso más para llevar a cabo el proyecto de reorganización urbana con el que se pretende rehabilitar y mejorar el casco urbano del municipio. La licitación para la redacción del proyecto definitivo que fue publicada el viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público supone un avance importante de cara a la consolidación de una idea que “ha estado siempre en mente”, tal y como reconoció la alcaldesa de la localidad, Susana Traver.



La ejecución del proyecto depende en gran medida de las subvenciones ofertadas por el departamento de vertebración del territorio de la DGA para la regeneración de cascos urbanos de las entidades locales.



Desde el consistorio de Valjunquera se plantean varias zonas de actuación dentro del municipio para tratar de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En ese aspecto, se ha tratado de focalizar la actuación en el derribo de viviendas en avanzado estado de deterioro, que pueden suponer un riesgo hacia la vía pública, y por otra parte en la sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento, junto a la pavimentación, de un gran número de calles. La memoria explicativa de la intervención que se pretende realizar en el municipio del Matarraña recoge los detalles pormenorizados de cada uno de los casos que se van a llevar a cabo. No obstante, la idea de la comitiva es darle prioridad a la mejora del sistema de aguas en ciertos puntos problemáticos del municipio. “Queremos darle una solución de forma práctica al tema de las repetidas fugas de agua, que es un problema bastante común en los pueblos del medio rural”, explicó la alcaldesa.



Los elevados costes de reparación de todo el sistema de redes de saneamiento y abastecimiento generan un continuo dilema en municipios como Valjunquera. “Poder acometer la obra tiene unos costes aproximados de unos 100.000 euros por calle y no podemos hacerle frente. Poco a poco nos encontramos con el problema de fugas que afectan directamente a las casas”, resumió la edil. Casas en deterioro

A través de esta memoria, redactada por el arquitecto José Fernando Murria, el pueblo de Valjunquera pretende mostrar las necesidades del medio rural ante la creciente despoblación, que genera un continuo problema debido a la situación de los inmuebles deshabitados. Desde el ayuntamiento de la localidad se plantea la cuestión de que la cantidad, cada vez mayor, de viviendas desocupadas provoca que el deterioro aumente y cada vez sean más los inmuebles de la localidad que necesiten una reconstrucción. El proyecto presentado, que incluye el derribo de seis inmuebles y la rehabilitación de otro más, pretende encontrar viabilidad económica para la gestión de una situación difícil de solucionar sin subvenciones públicas. “Desgraciadamente, nos encontramos cada vez con la tesitura de tener más viviendas deshabitadas, que pueden generar posibles daños a la vía pública. Si volviéramos a tener una borrasca como Filomena o Gloria, muchas de ellas, posiblemente, caerían”, aseguró Traver.



A pesar de que todavía es pronto para determinar unas fechas en las que se pudiese ver el resultado de la obra, desde el consistorio son optimistas y confían en que este mismo verano las calles en peor estado de Valjunquera puedan estar reformadas. Carencia de alquileres

De forma paralela a la propuesta de reorganización urbana, el equipo de gobierno de Valjunquera pretende poner solución a otro de los grandes inconvenientes con los que tratan de lidiar a diario: la falta de inmuebles para alquilar en el pueblo. La cara opuesta a la despoblación son las nuevas familias que acuden al medio rural. Actualmente en Valjunquera no existe ninguna casa en alquiler, por lo que el crecimiento del pueblo se ve afectado de manera directa. “Tenemos la suerte de que a mucha gente le gusta vivir aquí. Lo único que nos falta es poder contar con un mayor número de casas disponibles para el alquiler”, confesó la alcaldesa del municipio.



Los tres inmuebles con los que cuenta el ayuntamiento están habitados, por lo que de cara al verano de 2023 se pretende ampliar el número de casas, a través de futuras subvenciones, con la intención de activar un plan de alquileres de vivienda social para todos aquellos nuevos habitantes o jóvenes que se quieran emancipar.