'Ven a tocar' es la campaña de Calanda para esta Semana Santa

Calanda no se conforma con que los visitantes llenen los alojamientos y consuman en la hostelería y comercio de la localidad la próxima Semana Santa, sino que quiere que participen de la fiesta tocando tambores y bombos durante la Rompida, la Parada y las principales procesiones. Para ello, la Mesa de Turismo local ha ideado la experiencia Ven a tocar, que se basa en paquetes de tres noches de alojamiento que incluyen la posibilidad de alquilar una túnica con tercerol y un instrumento de percusión.



Se trata de la primera experiencia turística que desarrolla este organismo, que a través de la página web Calandaespasion. com impulsa los atractivos turísticos que suponen la Semana Santa, Luis Buñuel, el Milagro de Calanda, el Melocotón Embolsado y la naturaleza.



La Mesa de Turismo de Calanda ha sido promovida esta legislatura por el Ayuntamiento en una clara apuesta del equipo de gobierno por dinamizar y potenciar el sector turístico de la localidad, entablando sinergias con otros sectores económicos a través de la representación de la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo. Este foro cuenta también con la presencia de los productores de melocotón, el Grupo de Estudios Calandinos y la consultora de promoción turística Aradex.



Entre todos han ideado Ven a tocar, experiencia mediante la que el visitante tendrá la oportunidad de vivir la Semana Santa como un actor principal más, participando activamente en la procesión del Vía Crucis el Jueves Santo; la Rompida y la procesión del Pregón el Viernes Santo, y la procesión del Santo Entierro y la Parada el Sábado Santo.



Para ello, entre los días 14 y 16 de abril se ha habilitado un servicio de alquiler de túnicas con tercerol al precio de 30 euros (más 30 euros de fianza) y otro de tambores y bombos a razón de 40 euros toda la Semana Santa (más 50 euros de fianza). Mercería Chuni y Tambores Plana Conesa prestan el servicio.



Esta experiencia se completa con una oferta de alojamiento en el hotel Balfagón por 114 euros la noche en habitación doble y 85 en habitación individual, con desayuno incluido y servicio de recepción de túnica y tambor en la habitación.



Hay una opción más económica en el albergue municipal, a razón de 25,80 euros por persona y noche. Las reservas pueden hacerse a través de la web de la asociación comercial, Movemoscalanda.com. Alargar la estancia

Para la promoción de esta experiencia se ha contado con la colaboración de la empresa Audiovisual Contenidos369. Ha diseñado dos vídeos, uno de ellos relativo al acto de la Parada, en el que a las 14:00 horas del sábado los tambores y bombos enmudecen.



Otro vídeo más largo servirá de referencia en la web de turismo Calandaespasion.com para mostrar cómo es la Semana Santa local e invitar a conocerla.



La gerente de la asociación comercial, Laura Martínez, explicó durante la presentación de la campaña en el Centro Buñuel Calanda que el objetivo es retener a los turistas tras la Rompida. “Queremos que se queden y nos conozcan, haciéndoles partícipes con esta experiencia que para nosotros es una tradición pero para el visitante supone estremecerse en medio de la Rompida o el Sábado Santo a las dos de la tarde, cuando Calanda enmudece; o en las procesiones, cuando te transformas en uno más de todo un colectivo”.



“Lo que hemos hecho es unificar” el alquiler de tambores, bombos y túnicas, algo que ya se hacía, con la reserva de alojamientos “para ofrecer un producto más potente”, dijo Martínez, en la línea de los parámetros de fusión de actividad comercial y turística que se promueve desde todas las instituciones.



Pese a que la Mesa de Turismo arrancó hace dos años, “lamentablemente no hemos tenido la Semana Santa” en este tiempo, destacó Martínez, que lanza ahora el paquete turístico “para poder atraer visitantes”.



La experiencia está colgada en ambos portales web, pero a través de Movemoscalanda.com se puede adquirir, concluyó la gerente de la asociación.

Sala de Experiencias

Por su parte, la concejal de Comercio, Isabel Zabal, explicó que el Ayuntamiento confía plenamente en la Mesa de Turismo, que supone “un proyecto muy ambicioso y poco a poco lo estamos poniendo en marcha”.



Zabal puso el acento en la Parada, que “es muy emotiva y pensamos que vale la pena que vengan a verla”. Y avanzó que un equipo audiovisual grabará tanto el inicio de los toques como el cese para posteriormente emitir las imágenes y los sonidos en una Sala de Experiencias con realidad virtual 360º. Se habilitará en el Centro Buñuel Calanda y permitirá al visitante sentir durante todo el año el estruendo de los tambores y bombos.



En los próximos meses, el consistorio presentará otras experiencias de realidad virtual 360º y más experiencias turísticas, como la floración de los melocotoneros.



Por otra parte, Calanda luce señalizada con el propósito de guiar al visitante a los puntos de interés, ya que “está todo un poco escondido y es una forma de dirigir a los turistas”, concluyó Zabal, que mostró su entusiasmo por volver definitivamente a la normalidad con el sonido de tambores y bombos por Semana Santa.